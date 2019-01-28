会面巴厘岛丽思卡尔顿酒店的会议礼宾长

楼层礼宾服务 Omar Sutjipto 确保每个事件都超出客人的期望 巴厘岛最好的会议场所

关于提到举办杰出的庆典活动，我们如此成功的很大一部分是对于细节上的关注。在此，巴厘岛丽思卡尔顿酒店礼宾部和奥马尔所扮演的难以取代的重要性，在确保举办每一场活动都超出客人的期望值上发挥着不可估量的作用” — Karim Tayach

DENPASAR, BALI, INDONESIA, January 28, 2019 /EINPresswire.com/ -- 巴厘岛丽思卡尔顿酒店拥有令人惊赞的会议场所，宏伟的海滨教堂及众多激发灵性的场地，并以筹办成功庆典活动而闻名。当然，要打造一场难忘的活动体验，不仅仅需要完善一体的设施，不能忽略处理幕后所有细节的功臣—奥马尔·萨特吉普（Omar Sutjipot）。作为会议礼宾长，他有责任与包括经验丰富的活动组织专家的所有不同部门进行沟通协调，以确保无论是奢华董事会

会议，主题生日派对还是优雅的婚礼招待会中活动中的每层面上都完美超出预期。“我喜欢每日面对不同活动所带来的独特性，并钟爱我所负责的每一项活动。与客户和组织者见面交流经验和分享所知是非常受益无穷的，” 奥马尔说道。

奥马尔是巴厘岛丽思卡尔顿酒店客人与广受尊敬的淑女绅士们之间的桥梁。早在活动开启之前，他就与客人和度假酒店经验丰富的组织团队就各项方面进行详细的规划。在活动当日，他会仔细检查场馆以确保一切准备就绪，并与策划人员会面确认最末细节的完美无缺。他也会去厨房亲自尝试大厨美食，以确保无论前菜、印尼自助餐还是精致五道菜宴都呈现巴厘岛丽思卡尔顿酒店美食的高端标准。一旦活动开始后，从欢迎接客人的到来，监督照片拍摄到协调餐饮服务，随处可见的奥马尔将确保每个时刻都完美至臻。

“关于提到举办杰出的庆典活动，我们如此成功的很大一部分是对于细节上的关注。在此，巴厘岛丽思卡尔顿酒店礼宾部和奥马尔所扮演的难以取代的重要性，在确保举办每一场活动都超出客人的期望值上发挥着不可估量的作用，”酒店总经理Karim Tayach说道。

奥马尔出生于雅加达，曾在瑞士学习酒店活动管理，并在瑞士和佛罗里达棕榈滩获得国际酒店管理的经验。他在巴厘岛丽思卡尔顿酒店开启了礼宾长的职业生涯，其敬业精神和对职业上进的渴望使他在2016晋升为目前作为会议礼宾长这个职位。奥马尔精通英语、印尼语和法语。

奥马尔作为印度尼西亚礼宾协会的成员，自称是一位始终如一的上进追求者。他强大的组织能力和全心致力于任务的精神意味着他可在一天内监管许多项活动；如果婚礼庆典持续至晚，他也会负责至末确保活动顺利地进行。奥马尔也是一位伟大的舞蹈家，最近他的独舞表演在巴厘岛丽思卡尔顿周年纪念活动上获得大奖。

巴厘岛丽思卡尔顿酒店被誉为巴厘岛最好的海滨酒店之一，也是一个屡获殊荣的活动场所；其“淑女绅士为淑女绅士服务“的座右铭也是此度假酒店著名服务的文化核心。奥马尔说：“在巴厘岛丽思卡尔顿酒店最使钟爱的部分是于团队的合作，并达到及满足客人期望的意愿。”

关于巴厘岛丽思卡尔顿酒店

巴厘岛丽思卡尔顿酒店坐落于惊赞的海滨前沿，拥有戏剧化的悬崖景观；奢华之中充满了优雅的热带风情。酒店拥有279间宽敞的套房和34间开阔的别墅，尽显现代巴厘岛式的奢华，并可一览印度洋湛蓝海面上的静谧之景。除了位于海滨前沿的丽思卡尔顿俱乐部（Ritz-Carlton Club®），其还拥有六个时尚的餐饮场所；一个放纵，带异国情调，并受海洋风情激发的水疗中心；以及为各年龄段儿童提供的带趣味娱乐的丽思儿童。迷人的海滨婚礼教堂为婚庆打造了田园诗般的目的地婚礼，其一系列的户外活动场所和奢华的空间为巴厘岛的活动庆祝和婚礼招待提供了完美的场景。设施齐全的会议场地，豪华的会议空间，以及个性化客房套餐和经验丰富的策划团队也吸引了那些希望在巴厘岛打造极富灵感的会奖活动人士。 无论是工作，娱乐还是寻求浪漫，巴厘岛丽思卡尔顿酒店定是您书写永生难忘的回忆之地。 请在Facebook，Instagram，Twitter，Youku，LinkedIn上关注我们, Google+, Wechatid: ritzcarltonbali



会议结合巴厘岛人生哲学



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