SMSVendor : la plateforme d'envoi de SMS commerciaux pour les professionnels

L’envoi de SMS publicitaires représente l’un des moyens de communication digitale les plus performants grâce à son appropriation naturelle par le consommateur.

PARIS, FRANCE, November 19, 2018 / EINPresswire.com / -- SMSVendor est une plateforme en ligne qui permet d’envoyer des SMS commerciaux en toute simplicité et en moins de 3 minutes chrono. Dotée d’une technologie unique en son genre, la plateforme SMSVendor est la seule à offrir un outil de communication ultra performant et peu coûteux, mais aussi des outils statistiques indispensables en termes de stratégie commerciale.Le SMS s’est imposé depuis quelques années comme le canal de communication le plus prisé des professionnels qui désirent améliorer l’engagement des clients en faveur de leurs marques et de leurs offres.La plateforme SMSVendor est donc idéale pour toutes les opérations marketing auxquelles vous pourrez penser :- La création de ventes flash, de soldes et de promos spéciale- L’envoi de coupons et de bons de réduction- Le lancement de nouveaux produits- Les opérations déstockage- L’acquisition de nouveaux clients- La fidélisation de la clientèleMais ce n’est pas tout ! Et si nous vous disions que vous pouvez aussi personnaliser le contenu de vos SMS. Vous n’y croyez pas ? et pourtant ! Vous pouvez personnaliser le nom de l’expéditeur avec le nom qui vous convient afin que vos destinataires sachent de qui vient le SMS.Et si cela n’est pas suffisant, sachez que vous pouvez aussi personnaliser le contenu de votre SMS professionnel avec par exemple le prénom ou le nom de vos clients grâce à la fonction publipostage.Tentant, n’est-ce pas ?Mais vous n’avez encore rien entendu, la cerise sur le gâteau est bien évidemment le suivi clientèle que notre plateforme vous permet de réaliser ! Et oui, nous avons mis en place un traçage unique qui vous indiquera quel destinataire a cliqué sur votre offre, combien de fois et à quelle heure. Vous pourrez ainsi analyser le comportement de vos clients de façon individuelle et segmenter votre base clientèle en fonction de leurs intérêts, leurs goûts, leurs habitudes d’achat…et les relancer par la suite avec de nouvelles offres plus adaptées. Imaginez un peu le potentiel…Alors n’attendez plus et venez découvrir toutes les possibilités qui s’offrent à vous pour consolider et développer votre entreprise.L'equipe de SMSVendor.comTel: 01-87-21-10-08email: contact@smsvendor.com