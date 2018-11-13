巴厘岛丽思卡尔顿酒店被评为亚洲最佳家庭海滩度假酒店

巴厘岛丽思卡尔顿酒店荣获着名的世界豪华酒店奖 在海边的家庭篝火 Ritz-Kids的无尽乐趣 Ritz Kids为孩子们提供教育活动 度假村位于美丽的努沙杜瓦旅游区，享有戏剧性的环境

在著名的全球奖项中获得认可，并连续两年在世界奢华酒店奖中赢得该地区的最佳家庭度假酒店奖是一件非常令人兴奋的消息；我们对于此项成就感到无比自豪。” — Karim Tayach

NUSA DUA, BALI, INDONESIA, November 13, 2018 /EINPresswire.com/ -- 巴厘岛丽思卡尔顿酒店再次荣获著名的世界奢华酒店大奖。此巴厘岛著名的海滨奢华度假酒店于2018年11月10日在巴厘岛举行的盛大表彰庆典中被评为该地区的最佳家庭度假酒店。

“在著名的全球奖项中获得认可，并连续两年在世界奢华酒店奖中赢得该地区的最佳家庭度假酒店奖是一件非常令人兴奋的消息；我们对于此项成就感到无比自豪。巴厘岛丽思卡尔顿酒店致力于为包括儿童在内的客人缔造永生难忘的回忆；我们非常诚挚地欢迎家人光临我们的度假酒店。在此，客人可参与以家庭为主导的各项活动和体验，包括在宽敞的私人泳池别墅和套房中尊享奢华，“总经理Karim Tayach说道。

世界奢华酒店奖项始于2006年，为表彰在高端市场取得巅峰成就的酒店；客人，旅行者和业内人士对此奖项进行投票，为全球的酒店业提供一项国际认可标准。每年有超过300,000名国际旅行者对此作出选择。

丽思儿童设有通畅舒适的儿童俱乐房和泳池，每日并为不同年龄段的孩子提供夜间野生游猎，小小渔夫和顺变小小美人鱼等极富灵感的教育活动。以家庭为主导的活动包括星空下的海滨电影，放风筝和参与海龟保护计划。除了奢华的住宿和足够适合全家人的宽敞空间外，海滨泳池和白色沙滩也是享受家庭度假的天然乐趣坊。

此屡获殊荣的巴厘岛最佳酒店为客人提供五星级的奢华体验，旨在缔造永生难忘的度假或商务体验。客人可在空间，位置和设施中享受至尊的优越，便利和奢华，并感受淑女绅士们提供高度周到的个性化服务。度假酒店位于美丽的努沙杜瓦旅游区，其拥有迷人的热带花园和耀眼的白色沙滩。客人可感受到惊赞的用餐体验，陶醉在顶尖奢华的泻湖直通套房和巴厘岛最佳别墅中。专业的礼宾服务为希望探索岛上各大景点和天籁之音的客人们提供极富灵感的行程；同时，度假酒店内提供包括健康和养生，巴厘岛灵性的灵魂净化仪式，非机动的水上运动等项目。度假酒店不仅为在巴厘岛进行的各类会议提供富有灵感的选择方案，其浪漫的海滨环境和优雅的场地也为婚庆的举行营造了梦幻之境。

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关于巴厘岛丽思卡尔顿酒店

巴厘岛丽思卡尔顿酒店坐落于惊赞的海滨前沿，拥有戏剧化的悬崖景观；奢华之中充满了优雅的热带风情。酒店拥有279间宽敞的套房和34间开阔的别墅，尽显现代巴厘岛式的奢华，并可一览印度洋湛蓝海面上的静谧之景。除了位于海滨前沿的丽思卡尔顿俱乐部（Ritz-Carlton Club®），其还拥有六个时尚的餐饮场所；一个放纵，带异国情调，并受海洋风情激发的水疗中心；以及为各年龄段儿童提供的带趣味娱乐的丽思儿童。迷人的海滨婚礼教堂为婚庆打造了田园诗般的目的地婚礼，其一系列的户外活动场所和奢华的空间为巴厘岛的活动庆祝和婚庆招待提供了完美的场景。设施齐全的会议场地，豪华的会议空间，以及个性化客房套餐和经验丰富的策划团队也吸引了那些希望在巴厘岛打造极富灵感的会奖活动人士。 无论是工作，娱乐还是寻求浪漫，巴厘岛丽思卡尔顿酒店定是您书写永生难忘的回忆之地。 请在Facebook，Instagram，Twitter，Youtube，LinkedIn上关注我们。

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