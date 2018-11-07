Отель The Ritz-Carlton, Bali представляет «Ритуал духовного очищения»
Этот традиционный ритуал происходит на уединенных белых пляжах ранним утром, когда считается, что Бог Солнца
Ритуалы очищения души включают предложения из свежих листьев кокоса, которые выступают в качестве символа благодарности богам
NUSA DUA, BALI, INDONESIA, November 7, 2018 /EINPresswire.com/ -- Нуса Дуа, Бали - Отель The Ritz-Crlton, Bali в южной части побережья Нуса Дуа предлагает гостям принять участие в балийском «Ритуале духовного очищения». Теперь на курорте можно приобщиться к древним традициям балийской культуры и принять участие в духовном обряде.
Ритуал, известный как «Мелукат» (от балийского «лукат» — очищение), проводится с помощью святой воды, которая способствует духовному очищению и защищает от негативных влияний. На Бали святая вода используется во всех индуистских ритуалах, от личной молитвы до массовых церемоний. У балийцев этот ритуал сопровождает все основные события в жизни, такие как свадьба или рождение ребенка, а также проводится во время болезни, ведь святая вода помогает очистить тело, разум и душу.
«Мы создаем уникальные впечатления для каждого гостя, — говорит Карим Таяч, генеральный менеджер отеля. — “Ритуал духовного очищения” позволяет нашим гостям почувствовать себя частью важной балийской традиции и отправиться в духовное путешествие для того, чтобы открыть новые стороны своей личности и внутренне обогатиться».
В отеле The Ritz-Carlton, Bali «Ритуал духовного очищения» проводится на золотистом песчаном пляже курорта ранним утром, когда, по поверью, бог Солнца Сурья поднимается над горизонтом. Согласно индуистским верованиям на Бали, благословения Сурьи и Баруны, бога Океана, необходимы для нового начинания, поэтому ритуал проводится на пляже у океана. В начале церемонии балийский священник просит поклониться обоим божествам, после чего следует ритуал «Тепунг Тавар», включающий трехкратное омовение святой водой рук, стоп и лиц участников в сопровождении молитв, что символизирует очищение тела, разума и души. В соответствии с индуистской традицией, молитва читается пять раз: первый раз с пустыми руками — посвящение балийскому богу Санг Хьанг Види; второй раз — с белым цветком в руках для бога Солнца Санг Хьянг Сурья Радитья; третий раз — с другим цветком для Санг Хьянг Баруна, бога океана; четвертый раз — для бога всех богов Санг Хьянг Самудайя, и пятый раз — в знак благодарности Санг Хьанг Види, снова с пустыми руками.
В заключение церемонии на запястье участников повязывается трехцветный браслет из ниток — «Бенанг Тридату», который необходимо носить, пока он не развяжется самостоятельно; это символизирует достижение баланса, гармонии и понимания. Во время ритуала гостей сопровождает «сутри» — помощник священника, который проводит через все этапы церемонии и рассказывает о балийской культуре.
После завершения «Ритуала духовного очищения» гости, которые захотят продолжить свое духовное путешествие на Бали, могут обратиться к консьержам отеля The Ritz-Carlton, Bali для организации поездок по старейшим индуистским храмам острова.
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Об отеле The Ritz-Carlton, Bali.
Уникальность роскошного курорта The Ritz-Carlton, Bali, раскинувшегося вдоль побережья Индийского океана на южной оконечности острова – в сочетании белоснежного песка на берегу океана и возвышающегося утеса, на котором он находится. Захватывающие виды на голубую лагуну, 279 просторных и изысканно обставленных номеров и 34 великолепные виллы отеля делают его идеальным местом как для романтического путешествия, так и для семейных каникул или деловых встреч. На территории курорта – клубный лаунж, шесть элегантных ресторанов, огромный СПА-центр с экзотическими процедурами, детский клуб со множеством развлечений. Великолепная часовня для свадеб на берегу, многофункциональные площадки для проведения деловых и праздничных мероприятий – позволяют создавать события различных форматов , а наши талантливые организаторы сделают все необходимое, чтобы воплотить в жизнь самые заветные желания. Все это наполняет отдых воспоминаниями, которые останутся навсегда. Присоединяйтесь к нам на Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, LinkedIn.
Prhativi Dyah
The Ritz-Carlton, Bali
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Балийская традиция чистки души в Риц-Карлтоне, Бали