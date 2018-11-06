巴厘岛丽思卡尔顿酒店的传统巴厘灵魂净化仪式

这种传统的仪式发生在清晨僻静的白色沙滩上，当时太阳神被认为会升起 灵魂净化仪式包括用新鲜椰子叶制成的产品，作为对神的感恩的象征 古老的巴厘岛仪式，鼓励客人踏上精神之旅 巴厘岛丽思卡尔顿酒店为客人提供体验巴厘岛仪式的机会

我们致力于为客人提供真正的巴厘岛体验；灵魂净化仪式能让客人接触到巴厘岛重要的传统，开启自我发现和提升的心灵之旅。” — Karim Tayach

NUSA DUA, BALI, INDONESIA, November 6, 2018 /EINPresswire.com/ -- 巴厘岛丽思卡尔顿酒店座落于巴厘岛南端的努沙杜瓦区，正向客人提供体验巴厘岛真正灵魂净化仪式的机会。此巴厘岛海滨度假酒店增加此独特，并受灵感启迪的当地化活动，让客人有机会体验历史悠久的巴厘印度教文化传统，加入到这独一无二的心灵洗涤旅程之中。

传统上被称为“Melukat，”源自巴厘岛语“Lukat“，意为净化。灵魂净化仪式被圣水环绕，其为上帝之神的代言人。圣水可驱除思想中的杂念，让接受者远离负面影响的攻击。当庆祝生命进入一个新的篇章，或远离疾病，成年礼，如结婚或分娩的“通道祭典”，都会用圣水净化身心，心灵和灵魂。

巴厘岛丽思卡尔顿酒店总经理Karim Tayach说道：“我们致力于为客人提供真正的巴厘岛体验；灵魂净化仪式能让客人接触到巴厘岛重要的传统，开启自我发现和提升的心灵之旅。”

当日神苏亚被认为出现的清晨之际，灵魂净化仪式就在此巴厘岛奢华酒店的静谧白沙滩进行。

精神之旅始于巴厘岛牧师对两位众神的尊拜，随后是“Tepung Tawar”仪式，即三次用圣水清洗客人的双手，双脚，面部和口腔，象征着对身体，思想和灵魂的净化，并以祷告结束。根据巴厘岛印度教的传统，据称依照巴厘印度教传统进行五次祈祷 ： 第一次是献给巴厘岛印度教神的桑香维迪，需两手腾空;第二次是献给太阳之神Sang Hyang Surya Raditya，需配有白花;第三次是献给海洋之神Sang Hyang Baruna，可配任何花束;第四此是献给众神之神Sang Hyang Samudaya，需手持花朵; 第五次为感谢Sang Hyang Widhi，需双手腾空。

结束仪式后，一条称为 “Benang Tridatu”的三色手串将被系到客人的手腕上。客人可戴着手串直到自然脱落；其象征着追求平衡，和谐和理解。整个仪式中，祷告助手“Sutri”会全程协助客人，并对巴厘岛文化习俗提供说明指导。

您可以在此查看灵魂净化仪式，并在社交媒体上关注度假酒店。

# # #

关于巴厘岛丽思卡尔顿酒店

巴厘岛丽思卡尔顿酒店坐落于惊赞的海滨前沿，拥有戏剧化的悬崖景观；奢华之中充满了优雅的热带风情。酒店拥有279间宽敞的套房和34间最佳别墅，尽显现代巴厘岛式的奢华，并可一览印度洋湛蓝海面上的静谧之景。除了位于海滨前沿的丽思卡尔顿俱乐部（Ritz-Carlton Club®），其还拥有六个时尚的餐饮场所；一个放纵，带异国情调，并受海洋风情激发的水疗中心；以及为各年龄段儿童提供的带趣味娱乐的丽思儿童。迷人的海滨婚礼教堂为婚庆打造了田园诗般的目的地婚礼，其一系列的户外活动场所和奢华的空间为巴厘岛的活动庆祝和婚庆招待提供了完美的场景。设施齐全的会议场地，豪华的会议空间，以及个性化客房套餐和经验丰富的策划团队也吸引了那些希望在巴厘岛打造极富灵感的会奖活动人士。 无论是工作，娱乐还是寻求浪漫，巴厘岛丽思卡尔顿酒店定是您书写永生难忘的回忆之地。 请在Facebook，Instagram，Twitter，Youtube，LinkedIn上关注我们。

巴厘岛丽思卡尔顿酒店的巴厘岛灵魂清洁传统