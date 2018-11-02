Лучшие программы для вашего следующего мероприятия на Бали

Занятия йогой, сеанс разминки перед встречей Здоровое собрание оснащено свежими фруктами и органическими продуктами Деятельность по созданию команды Ritz-Carlton, Бали, предлагающий одни из лучших конференц-залов на Бали

Каждое мероприятие тщательно курируется, чтобы гости могли переключиться на новый уровень, благодаря сочетанию сеансов разминки, оздоровительных кофе – брейков и командообразующих мероприятий.” — Карим Таяч

NUSA DUA, BALI, INDONESIA, November 2, 2018 /EINPresswire.com/ -- Отель The Ritz-Carlton, Бали, имеющий в своем распоряжении одни из лучших конфе ренц-залов на Бали, подготовил новые программы для деловых встреч и мероприятий, в которых сочетаются природные целебные элементы балийской культуры и философии: «Детокс», «Энергический подъем» и «Секрет обновления». Каждая программа предлагает различные оздоровительные кофе - брейки и командобразующие мероприятия, которые приводят к расслабленному состоянию духа и способствуют укреплению деловых отношений.

«Каждое мероприятие тщательно курируется, чтобы гости могли переключиться на новый уровень, благодаря сочетанию сеансов разминки, оздоровительных кофе – брейков и командообразующих мероприятий», - говорит Карим Таяч, генеральный директор курорта. Группа начинает свой день с медитации на прекрасном белоснежном пляже курорта (программа Секрет обновления), с йоги (программа Детокс) или с бега трусцой (программа Энергетический подъем). Прекрасно сбалансированный завтрак – является лучшим началом любых деловых встреч и мероприятий, а затем на протяжении всего дня участникам предлагаются блюда и напитки с низким гликемическим индексом (GI), например, морковный сок, шоколад с 90% содержанием какао – бобов, сушеные жареные грецкие орехи и др.

Во время встреч и конференций проводятся сеансы разминки, позволяющие участникам расслабиться и восстановиться: сделать 15-минутный массаж (программа Детокс) или растяжку (программы Энергетический подъем и Секрет обновления), а также насладиться богатым выбором различных напитков на лужайке ресторана Senses. В середине дня участникам предлагается сбалансированный обед из трех блюд: закуски, основное блюдо и десерт. Каждое блюдо тщательно продумывается и адаптируется, учитывая пожелания гостей.

Вовремя 15 минутного перерыва участники могут насладиться различными вариантами напитков: фруктовая вода для программы Детокс, здоровое чаепитие для программы Секрет обновления и органические соки для программы Энергетический подъем.

И завершается день интерактивными командобразующими мероприятиями: аква-растяжка или аэро йога (Детокс), китайская гимнастика Тай-Цзи или пилатес (Секрет обновления), а также занятия по серфингу или соревнования по пляжному волейболу (Энергетический подъем).

The Ritz-Carlton, Bali располагает всеми конференц возможностями, начиная от прекрасно оборудованных залов, многофункциональных площадок под открытым небом с великолепными видами на океан и окружающую природу до Бального зала, который включает пять комнат для кофе – брейков, открытую террасу, аудио и видео оборудование и всеми техническими возможностями. Для тех, кто предпочитает нетрадиционную обстановку, отель также предлагает широкий спектр альтернативных площадок.

Отель The Ritz-Carlton, Bali запускает новое видео, которое можно посмотреть здесь, чтобы узнать о сегодняшних тенденциях в организации встреч и поощрительных поездок, а также присоединиться в социальных сетях, используя #RCMemories.



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Об отеле The Ritz-Carlton, Bali.

Уникальность роскошного курорта The Ritz-Carlton, Bali, раскинувшегося вдоль побережья Индийского океана на южной оконечности острова – в сочетании белоснежного песка на берегу океана и возвышающегося утеса, на котором он находится. Захватывающие виды на голубую лагуну, 279 просторных и изысканно обставленных номеров и 34 великолепные виллы отеля делают его идеальным местом как для романтического путешествия, так и для семейных каникул или деловых встреч. На территории курорта – клубный лаунж, шесть элегантных ресторанов, огромный СПА-центр с экзотическими процедурами, детский клуб со множеством развлечений. Великолепная часовня для свадеб на берегу, многофункциональные площадки для проведения деловых и праздничных мероприятий – позволяют создавать события различных форматов , а наши талантливые организаторы сделают все необходимое, чтобы воплотить в жизнь самые заветные желания. Все это наполняет отдых воспоминаниями, которые останутся навсегда. Присоединяйтесь к нам на Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, LinkedIn.

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