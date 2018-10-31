跨界小提琴學霸歌手廖柏雅勇闖歌壇 10/28 台北花博新曲獨家首唱

2018 年 10 月 28 日「城市風格日」，則是一場改變生活，親近生活美學的最佳機會。本日廖柏雅除了表演萬寶龍合作的創作單曲《Own the Stars》(擁有繁星)外，也特別獻上首張全唱作專輯《超 人類 Superhuman》帶著新專輯實力現聲，獨家首唱專輯新歌!

TAIPEI, TAIWAN, October 31, 2018 / EINPresswire.com / -- 即將在 11 月 9 日發行首張唱作專輯《超人類 superhuman》的跨界小提琴學霸新人廖柏 雅，受邀出席『2018 城市風格日』，活動係由台北花卉公司、臺北農產、臺北漁產、臺北畜業、 臺北捷運與臺北悠遊卡公司等六家公司共同主辦，優質的食品，逛逛好吃、好玩、好美的市集， 並隨著悠揚、輕快的樂聲快樂搖擺，花開心花開，一同來探索台北這個城市的生活美學。『2018 城市風格日』音樂午後派對活動已於 10 月 28 日在台北圓山花博園區登場，台北市柯文哲市長，金馬星光零負評主持人劉傑中、泰雅族歌手張心傑、樂壇「超人類」新秀廖柏雅、還有「轉 音魔王」的葉秉桓，本週日 10 月 28 日活動當天下午 13:30 起，與大家一同分享並體驗 台北城市的生活美學。對廣大的台北市民而言，鮮花的採購與利用及花藝生活美學都必須不斷推廣，2018 年 10 月 28 日「城市風格日」，則是一場改變生活，親近生活美學的最佳機會。本日廖柏雅除了表演萬寶龍合作的創作單曲《Own the Stars》(擁有繁星)外，也特別獻上首張全唱作專輯《超 人類 Superhuman》帶著新專輯實力現聲，獨家首唱專輯新歌!有「小提琴快手」稱號的廖柏雅，畢業於美國茱莉亞學院，放棄耶魯等名校研究所的全額獎學金，堅持音樂夢想，返台闖 樂壇。曾分享過在弦上烤肉、邊馬殺雞邊拉琴、蟒蛇纏身拉琴等影片，無極限小提琴主題，才 華洋溢且沒有限制的跨界創作，在網路上廣受迴響。此單曲也於 7 日在 KKBOX 數位上架!台灣歌壇新超人(Superhuman)廖柏雅，將古典小提琴演奏融入流行樂中，HIP-HOP 融合電音曲風，中英文字義的轉換，讓音符呈現奇特卻吸引人的和諧旋律。豐富的舞台展現十 足魅力。以多首自創曲展現能寫擅唱的才華，現場演出《超人類 Superhuman》，深具張力又 有趣的氛圍，感染全場觀眾!廖柏雅表示，非常感謝 2018 城市風格日活動給予的機會，每一次的演出都覺得珍貴，也 相信音樂是能傳達情感，無關乎語言、國界的藝術之一，希望這次推出的單曲，粉絲們會喜歡。 同時他也透露目前正在籌備個人全創作專輯，預計今年 11 月9日發行，請粉絲們持續關注廖柏 雅的官方粉絲專頁。廖柏雅官方粉專: https://www.facebook.com/KevinLiaoViolin/ 新聞聯絡人:Hank 0960-550-993