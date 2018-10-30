傳產轉型創新執行者，台北花卉呂瀅瀅品味打造台北城市新美學
長期耕耘時尚品牌之台灣藝時尚協會理事長周珊旭、台隆賓士汽車公司行銷總監呂家儀、台北花卉產銷公司副董呂瀅瀅三位有著同樣打造生活美學品牌之理念，平常致力於各自商品的核心價值外。工作之餘更不遺餘力推動跨領域結合，打造並行銷台北城市美學風格。期待藉此「2018台北風格日」活動的發聲，未來可更多美麗的元素來介紹台北城市的特色。TAIPEI, TAIWAN, October 30, 2018 /EINPresswire.com/ --
代表台北市的城市美學是什麼？什麼又能具體代表台北市的時尚？不要說是對台北了解不深的朋友，也許在地台北人也是只能以最美麗的風景是「人情味」、最親民的「美食小吃」來回應台北市的生活美學這一個課題。彷彿台北市的除了很多元、民眾可愛之外，國際化品牌形象相對薄弱。
長期耕耘時尚品牌之台灣藝時尚協會理事長周珊旭、台隆賓士汽車公司行銷總監呂家儀、台北花卉產銷公司副董呂瀅瀅三位有著同樣打造生活美學品牌之理念，平常致力於各自商品的核心價值外。工作之餘更不遺餘力推動跨領域結合，打造並行銷台北城市美學風格。期待藉此「2018台北風格日」活動的發聲，未來可更多美麗的元素來介紹台北城市的特色。
本次活動，聯合了台北花卉等六家公司、藝時尚協會、文華苑花藝、米錄設計師Kenny及許多年輕表演團體共同參與。大家合作如何把台北品牌化，於是藉此「2018台北風格日」之平台，吸引更多產業合作發展，建築出一個富而美的城市，連結原有在地風景，提升更高國際城市視角。
臺灣藝術協會理事長周珊旭表示：呈現品牌城市的是另一種可能，當台北市在地的時尚創意發展蓬勃，藝術能量的釋放，網絡的快速發展，台北市很快而直接聯想到是一個充滿「創意和品味」的城市。主辦單位之一花卉公司副董呂瀅瀅也表示：自去年提出「一束鮮花」拋磚引玉，帶動美麗的理念以來，今年更推動台北市民與六大公司共同努力於「城市美學」的理念，引導城市的未來發展，期望讓現實與美學生活同步落實在台北市。
幾位熱心參與打造城市品牌的設計師，結合本次活動把台北市居民的日常生活，用屬於自己的步調與理想，在一個午後派對把台北市的特色有具體地呈現出來，大大提升城市好食、好美、好居住的感受度。
品味生活都是一種堅持，無論是巴黎對於美學的堅持，或是不停提出更多新創意，就是要打造這座城市所定義的「台北風格」，走出自己的品味，國際同步。
Kenny
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