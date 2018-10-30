傳產轉型創新執行者，台北花卉呂瀅瀅品味打造台北城市新美學

長期耕耘時尚品牌之台灣藝時尚協會理事長周珊旭、台隆賓士汽車公司行銷總監呂家儀、台北花卉產銷公司副董呂瀅瀅三位有著同樣打造生活美學品牌之理念，平常致力於各自商品的核心價值外。工作之餘更不遺餘力推動跨領域結合，打造並行銷台北城市美學風格。期待藉此「2018台北風格日」活動的發聲，未來可更多美麗的元素來介紹台北城市的特色。