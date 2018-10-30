Номинация лучший работодатель 2018 года в Индонезии Отель The Ritz-Carlton, Bali

Индонезия Лучшие награды работодателя 2018 Один из наших господа, делающий свою работу счастливо The Ritz-Carlton, Bali Отель Ritz-Carlton, Bali выходит окнами на Индийский океан

Мы гордимся тем, что наша приверженность к совершенству была признана второй год подряд.” — Карим Таяч

NUSA DUA, BALI , INDONESIA, October 30, 2018 /EINPresswire.com/ -- Отель Ritz-Carlton, Bali рад сообщить о получении второй год подряд награды в номинации «Лучший работодатель 2018 года в Индонезии». Великолепный пляжный курорт известен своим обслуживанием и за создание рабочей среды, где сотрудники могут развиваться, а их индивидуальные стремления активно поощряются.

Комментируя награду, генеральный директор отеля The Ritz-Carlton, Bali г-н Карим Таяч говорит: «Мы гордимся тем, что наша приверженность к совершенству была признана второй год подряд. Наш девиз – «Леди и Джентльмены служат Леди и Джентльменам» отражается как в нашей преданности делу, так и в предоставлении лучших услуг для гостей, а также в создании широких возможностей для наших сотрудников. Мы гордимся, что эта приверженность совершенству была отмечена такой наградой».

Престижная премия была вручена на мероприятии, прошедшем в столице Индонезии Джакарте. Награда вручается организациям, которые эффективно используют маркетинговые коммуникации для привлечения талантливых сотрудников и их карьерного развития, а также для поощрения работы персонала. Ключевые критерии включают в себя: преобразование и объединение концепции развития бизнеса с действиями; укрепление связи отдела персонала со стратегией бизнеса; развитие профессиональных умений и навыков сотрудников для укрепления позиции отеля в будущем.

Благодаря прекрасному расположению, великолепному дизайну, просторным номерам, изысканным ресторанам и спа-салону мирового класса, The Ritz Carlton, Bali предлагает своим гостям незабываемый отдых, неотъемлемой частью которого являются Леди и Джентльмены отеля, обеспечивающие безупречный сервис. Отдел по работе с персоналом будет и дальше продолжать добиваться высоких стандартов, за которые получил столь престижную награду.

Синтия Джендра, директор отдела персонала, подчеркивает: «Все усилия команды, приверженность и инновационные подходы к процессам отбора и различные учебные программы позволили отелю The Ritz-Carlton, Бали стать лучшим курортом на Бали, и желаемым работодатель не только на Бали, но и в Индонезии.

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Об отеле The Ritz-Carlton, Bali.

Уникальность роскошного курорта The Ritz-Carlton, Bali, раскинувшегося вдоль побережья Индийского океана на южной оконечности острова – в сочетании белоснежного песка на берегу океана и возвышающегося утеса, на котором он находится. Захватывающие виды на голубую лагуну, 279 просторных и изысканно обставленных номеров и 34 великолепные виллы отеля делают его идеальным местом как для романтического путешествия, так и для семейных каникул или деловых встреч. На территории курорта – клубный лаунж, шесть элегантных ресторанов, огромный СПА-центр с экзотическими процедурами, детский клуб со множеством развлечений. Великолепная часовня для свадеб на берегу, многофункциональные площадки для проведения деловых и праздничных мероприятий – позволяют создавать события различных форматов , а наши талантливые организаторы сделают все необходимое, чтобы воплотить в жизнь самые заветные желания. Все это наполняет отдых воспоминаниями, которые останутся навсегда. Присоединяйтесь к нам на Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, LinkedIn.

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