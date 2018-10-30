Отель The Ritz-Carlton, Bali в списке лучших курортов Азии

Семейный костер на пляже пляжная вилла гидровитальный бассейн The Ritz-Carlton, Bali Уютный клубный лаундж в The Ritz-Carlton, Бали

Для нас большая честь номинироваться, и мы счастливы, что наша преданность к созданию незабываемых впечатлений, благодаря превосходному расположению отеля, великолепному номерному фонду.” — Карим Таяч

NUSA DUA, BALI, INDONESIA, October 30, 2018 /EINPresswire.com/ -- The Ritz-Carlton, Bali включен в список лучших курортов Азии на 31-й ежегодной премии Condé Nast Traveler 2018 по мнению читателей.

«Журнал Condé Nast Traveler является одним из лидеров в мировой индустрии путешествий, мотивируя своих читателей к путешествиям и экзотическим направлениям. Для нас большая честь номинироваться, и мы счастливы, что наша преданность к созданию незабываемых впечатлений, благодаря превосходному расположению отеля, великолепному номерному фонду, высоким стандартам сервиса была признана на ежегодной премии Condé Nast», - говорит генеральный директор Карим Таяч.

The Ritz-Carlton, Bali раскинулся на белоснежном пляже вдоль побережья Индийского океана в Нуса Дуа. Отель привлекает гостей со всего мира, благодаря высокому уровню сервиса, просторным сьютам и виллам с бассейнами. Повышение до The Ritz-Carlton Club открывает гостям клубные привилегии, которые включают доступ в клубный лаундж с бассейном, где подаются бесплатные коктейли, изысканные завтраки, обеды, ужины и предлагается индивидуальная регистрация. На курорте каждому открывается возможность постичь суть Бали через уникальный опыт в индонезийском ресторане Bejana, фирменные спа-процедуры, вдохновленные древними традициями в Спа-центре и индивидуальные экскурсионные туры по острову, которые можно заказать через консьерж службу отеля.

Condé Nast Traveler – популярный журнал, посвященный путешествиям и открытиям новых направлений. Премия читательских симпатий – одна из самых престижных в индустрии путешествий и номинанты становятся «лучшими из лучших». Почти полмиллиона читателей поставили оценку своим путешествиям в 2018 году, чтобы получить полную картину того, где и как сегодня путешествуют.

Эта самая последняя награда из череды премий отеля The Ritz-Carlton, Бали в 2018 году, включая лучший курорт на Бали на престижной World Travel Awards в сентябре. В июле курорт выиграл в номинации Luxury Beach Resort Spa на World Luxury Spa Awards, а также две награды, как лучший видовой ресторан в Южной Азии для индонезийского ресторана Bejana и Роскошный пляжный ресторан для The Beach Grill.

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Об отеле The Ritz-Carlton, Bali.

Уникальность роскошного курорта The Ritz-Carlton, Bali, раскинувшегося вдоль побережья Индийского океана на южной оконечности острова – в сочетании белоснежного песка на берегу океана и возвышающегося утеса, на котором он находится. Захватывающие виды на голубую лагуну, 279 просторных и изысканно обставленных номеров и 34 великолепные виллы отеля делают его идеальным местом как для романтического путешествия, так и для семейных каникул или деловых встреч. На территории курорта – клубный лаунж, шесть элегантных ресторанов, огромный СПА-центр с экзотическими процедурами, детский клуб со множеством развлечений. Великолепная часовня для свадеб на берегу, многофункциональные площадки для проведения деловых и праздничных мероприятий – позволяют создавать события различных форматов , а наши талантливые организаторы сделают все необходимое, чтобы воплотить в жизнь самые заветные желания. Все это наполняет отдых воспоминаниями, которые останутся навсегда. Присоединяйтесь к нам на Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, LinkedIn.

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