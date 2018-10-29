最潮台北城市風格日 午後派對眾星閃亮登場

首次由台北花卉公司、臺北農產、臺北漁產、臺北畜業、臺北捷運與臺北悠遊卡公司等六大公司 共同主辦「2018 城市風格日」，於 10 月 28 日(日)在圓山花博熱鬧登場，推廣一卡在手的捷運輕旅行，悠遊圓山花博園區，品嘗農漁畜最安全、優質的食品，逛市集，並隨著悠揚、輕快的樂聲快樂搖擺，花開心花開，一同探索台北市的生活美學。

TAIPEI, TAIWAN, October 29, 2018 / EINPresswire.com / -- 首次由台北花卉公司、臺北農產、臺北漁產、臺北畜業、臺北捷運與臺北悠遊卡公司等六大公司 共同主辦的第一屆「2018 城市風格日」，於 10 月 28 日(日)在圓山花博熱鬧登場，希望藉由活動推 廣一卡在手的捷運輕旅行，悠遊圓山花博園區，品嘗農漁畜最安全、優質的食品，逛逛好吃、好玩、 好美的市集，並隨著悠揚、輕快的樂聲快樂搖擺，花開心花開，一同來探索台北這個城市的生活美學。首屆「2018 城市風格日」，晴朗舒適天氣吸引眾多民眾攜家帶眷到場參與，而活動於下午一點半 開始，由知名爵士音樂人陳安帶領的爵士樂團為活動揭開序幕與暖場，立刻吸引現場眾人目光，並不 時走下舞台與民眾互動起舞，氣氛相當輕鬆愜意。在爵士樂團演出告一段落後，活動正式開始，由金馬獎星光大道零負評主持人劉傑中為大家介紹 首屆活動內容，主辦單位及應邀出席長官表示，這次市政府攜手六大公司從幕後走到幕前，一直以來 六大公司服務每一天的市民生活，這次希望推廣六大單位的服務內容，共同策辦，讓六大公司推廣力 量更為豐富強大。並且舉辦一些活動做到在地化、國際化、產業化。以往六大公司每年都有促銷活動， 這次將產業精神集合一起，吸引更多人一起參與，同時也希望透過美學的要求，生活品味的提升，追 求高雅的生活品質。六大公司為民眾帶來豐富的體驗活動，更邀請到眾多優秀音樂人歌手互動演出，打造一場最潮的 午後派對!首先登台為白心羽的雙人組合，以一首台北的天空點燃現場氣氛，隨後登台的為將於 11 月 9 日發行首張唱作專輯歌壇小提琴學霸新人歌手廖柏雅，第一首演奏作品「S.O.S ( Slice of Spice )」，精湛琴藝震攝現場眾人目光，接續首次演唱新專輯曲目「Runnig in Place」，讓現場民眾 留下深刻印樣。緊接登台為星光歌手張心傑，第一首「彩虹」引領現場一同演唱，隨後演唱「我們不 一樣」、「繼續奔跑」、「剛好遇見你」等熱門歌曲。實力派歌手輪番演出，現場猶如一場小型演唱會， 能歌能舞，亦邀請了國標舞女王劉真登場，透過現場教學與民眾互動，最後登場則為轉音歌手葉秉桓， 帶來「你要的愛」、「愛一個人」、「月亮代表我的心」等歌曲，為整場活動畫下漂亮句點，而本活動在 下午約五點半左右完美落幕，首屆城市風格日精彩節目及活動推廣，讓大眾享受浪漫悠閒的假日午茶 時光，㩗花帶眷一起完成為台北城市美麗溫馨的風景。【新聞聯絡人】台北花卉公司(台北花市)企劃課 洪子傑課長 0930-758-881