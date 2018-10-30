您在巴厘岛下次会议的最佳健康选择

瑜伽活动，会前热身 健康的会议配有新鲜水果和有机食品 团队建设活动 巴厘岛丽思卡尔顿酒店是巴厘岛最好的会议场所之一

每项健康会议的选择都经过精心策划，并通过热身时段，健康休憩，多次健康膳食和团队建设活动，让客人们在一种新的高度上进行联系.” — Karim Tayach

NUSA DUA, BALI, INDONESIA, October 30, 2018 /EINPresswire.com/ -- 巴厘岛丽思卡尔顿酒店为巴厘岛最佳会议场所之一，其将渗透至自然疗愈元素的文化和田园诗般的巴厘岛环境融合，来打造三项健康的会议体验 -- 排毒，能量提升和重焕之秘。经管每个项目都提供不同的健康休憩时段和团队建设活动，但都会给团队带来一种放松的心态，有助于加强业务关系。



“每项健康会议的选择都经过精心策划，并通过热身时段，健康休憩，多次健康膳食和团队建设活动，让客人们在一种新的高度上进行联系”，度假酒店总经理Karim Tayach说道。根据所选的选目，团队在巴厘岛度假酒店纯净的白沙滩上通过冥想（重焕之秘），瑜伽（排毒）或慢跑（能量提升）全面感受焕然一新的体验，来迎接新的一天。在所有会议之前，可享用有机健康早餐，并持续供应4至6个小时；同时可选者搭配健康的食物和果汁-如胡萝卜汁和含 90％可可的能量棒等都具有低血糖指数（GI），以及有助消化的烤核桃。

富有成效的会议期间将提供准时的健康休憩时段，让团队进行15分钟的按摩（排毒）或者引导伸展（能量提升和重焕之秘）来放松自我，并在Senses草坪上享受一系列的混合风味水，来促进健康高效的生活方式。含三道菜肴的有机午餐包括精致小点，开胃菜，主菜和健康补充甜点。每道有助恢复元气的菜肴都经过精心设计和个性定制，以便为客人提供所需的最佳营养成分。

若要下午会议期间清爽片刻并恢复元气，客人可享受额外15分钟的休憩时段。可选包括各种水果风味水的“排毒”项目，健康下午茶的“重焕之秘”项目，或者有机净化果汁的“能量提升”项目。

在进行了一整天积极兴奋的团队建设分组会议后，可选从水上伸展或飞行瑜伽（排毒），太极或普拉提（重焕之秘）到团队冲浪或沙滩排球比赛（能量提升）等活动，来给这一天划上完整的句号。



巴厘岛丽思卡尔顿酒店提供一系列环境来吸引团体客人的眼球，其独特的户外场地和美丽的自然风光赋予了会议室和功能区域更多的亮点；此外，还包括一个带五个分组会议室，环绕式露台和大量空间和光线的专业多功能宴会厅，其结合充分的技术支持，与热带氛围相辅相融。对于那些喜欢非传统环境设置的客人，度假酒店还提供大量迥异的空间。

为迎合会议活动和奖励旅游其当下的趋势，巴厘岛丽思卡尔顿酒店推出了最新视频，您可在此观看；并使用#RCMemories加入社交媒体，来进行对话交流。



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关于巴厘岛丽思卡尔顿酒店

巴厘岛丽思卡尔顿酒店坐落于惊赞的海滨前沿，拥有戏剧化的悬崖景观；奢华之中充满了优雅的热带风情。酒店拥有279间宽敞的套房和34间开阔的别墅，尽显现代巴厘岛式的奢华，并可一览印度洋湛蓝海面上的静谧之景。除了位于海滨前沿的丽思卡尔顿俱乐部（Ritz-Carlton Club®），其还拥有六个时尚的餐饮场所；一个放纵，带异国情调，并受海洋风情激发的水疗中心；以及为各年龄段儿童提供的带趣味娱乐的丽兹儿童。迷人的海滨婚礼教堂为婚庆打造了田园诗般的目的地婚礼，其一系列的户外活动场所和奢华的空间为巴厘岛的活动庆祝和婚庆招待提供了完美的场景。设施齐全的会议场地，豪华的会议空间，以及个性化客房套餐和经验丰富的策划团队也吸引了那些希望在巴厘岛打造极富灵感的会奖活动人士。 无论是工作，娱乐还是寻求浪漫，巴厘岛丽思卡尔顿酒店定是您书写永生难忘的回忆之地。 请在Facebook，Instagram，Twitter，Youtube，LinkedIn上关注我们。

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