2018城市風格日～探索台北這個城市的生活美學

首次由台北花卉公司、臺北農產、臺北漁產、臺北畜業、臺北捷運與臺北悠遊卡公司等六大公司共同主辦的第一屆「2018城市風格日」，於10月28日（日）在圓山花博熱鬧登場，希望藉由活動推廣一卡在手的捷運輕旅行，悠遊圓山花博園區，品嘗農漁畜最安全、優質的食品，逛的市集，隨著悠揚樂聲快樂搖擺，花開心花開，一同探索台北市的生活美學。

TAIPEI, TAIWAN, October 29, 2018 / EINPresswire.com / -- 2018城市風格日～花語·好食·舞幸福首次由台北花卉公司、臺北農產、臺北漁產、臺北畜業、臺北捷運與臺北悠遊卡公司等六大公司共同主辦的第一屆「2018城市風格日」，於10月28日（日）在圓山花博熱鬧登場，希望藉由活動推廣一卡在手的捷運輕旅行，悠遊圓山花博園區，品嘗農漁畜最安全、優質的食品，逛逛好吃、好玩、好美的市集，並隨著悠揚、輕快的樂聲快樂搖擺，花開心花開，一同來探索台北這個城市的生活美學。首屆「2018城市風格日」，晴朗舒適天氣吸引眾多民眾攜家帶眷到場參與，而活動於下午一點半開始，由知名爵士音樂人陳安帶領的爵士樂團為活動揭開序幕與暖場，立刻吸引現場眾人目光，並不時走下舞台與民眾互動起舞，氣氛相當輕鬆愜意。在爵士樂團演出告一段落後，活動正式開始，由金馬獎星光大道零負評主持人劉傑中為大家介紹首屆活動內容，首先由本次活動主辦單位台北花卉副董呂瀅瀅致詞表示，希望藉由本次活動幫花農推廣、幫漁民推廣，幫北農推廣健康有機食品，幫畜產推廣健康雞肉健康豬肉，透過這樣的模式，邀請大家一同支持台灣土地。也特別感謝悠遊卡公司，在各大批發市場推動無現金交易，用悠遊卡及可以付費，以及感謝捷運公司參與城市美學推廣，在捷運站設置花卉美學裝置物，讓民眾體現在台北城市的美好，城市的美學。同時也提及，未來台北花卉將在明年開始，持續支持城市城市美學，支持花藝推廣，將讓花藝走進鄰里辦公室，讓鄉鎮走進城市美學的氛圍，就像手中拿起一束鮮花，讓生活感到開心，讓生活因花卉而有所改變。而應邀出席城市風格日的陳景峻副市長提及，這次市政府攜手六大公司從幕後走到幕前，一直以來六大公司服務每一天的市民生活，這次希望推廣六大單位的服務內容，共同策辦，讓六大公司推廣力量更為豐富強大。蒞臨現場的台北市長柯文長則表示，過去市府一直在思考如何讓台北市的經濟更活絡，如何讓台北市政府舉辦一些活動做到在地化、國際化、產業化。以往六大公司每年都有促銷活動，這次將產業精神集合一起，吸引更多人一起參與，例如悠遊卡公司無現金交易，是城市政策推動之一，台北花卉的一束花的故事與精神，希望透過美學的要求，生活品味的提升，追求高雅的生活品質。在受邀出席長官與民眾分享完本次活動理念後，本次活動現場設有「台北LOVE」花藝許願牆，則邀請大家一同在花藝許願牆透過花藝插花為台北城市許願祈福，一同讓台北未來更好更幸福持續發生。隨著活動熱烈進行，現場人潮持續湧入，吸引數千人次參與本日活動，而神秘嘉賓「熊讚」則是悄悄現身舞台，帶來一曲熱舞，可愛吸睛的舞蹈吸引現場民眾共度愉快午後。六大公司共同推動吃的健康、活的幸福、台北生活趣而本次活動一大亮點之一，為推廣無卡消費時代已正式來臨！為鼓勵民眾持悠遊卡消費，「2018城市風格日」推出好康，所有（或特定）商品只要以悠遊卡付款，即可享有加價購／打折／小贈禮等好康活動，悠遊卡服務攤位中也提供現金儲值的服務。臺北捷運公司則是配合2018城市風格日活動，鼓勵民眾多搭乘大眾交通工具，凡是穿著白色T-shirt的民眾，皆可以獲得憑證，至活動現場參加活動兌換花禮。臺北農產公司則是推出「最優質健康安全」的有機蔬果，強調產銷履歷，小農現場介紹，讓現場民眾更清楚瞭解食材的源頭和製作過程。臺北漁產公司特別推出「隱藏版」的新鮮海產，現場活潑有趣的漁產拍賣，提供現場民眾競標，體驗每日漁市的競標過程。臺北畜產公司則是提供畜產相關乾貨，在舞台上和現場觀眾互動提供抽獎，並藉本次活動介紹畜產的運銷過程。台北花卉公司則是推出一系列的花卉DIY課程，現場吸引相當多人潮大排長龍參與免費體驗花束製作，與體驗製作多肉植物組合盆栽的樂趣，同時台北花卉公司也運用在地的素材，將綠葉、鮮花、植物等裝置在花博公園內，讓參加民眾感受鮮花之美，大家都能發現生活的美，台北市也會愈來愈美麗。最潮的午後派對，眾星雲集歌手閃亮登場六大公司為民眾帶來豐富的體驗活動，更邀請到眾多優秀音樂人歌手互動演出，打造一場最潮的午後派對！首先登台為白心羽的雙人組合，以一首台北的天空點燃現場氣氛，隨後登台的為將於11月9日發行首張唱作專輯歌壇小提琴學霸新人歌手廖柏雅，第一首演奏作品「S.O.S ( Slice of Spice )」，精湛琴藝震攝現場眾人目光，接續首次演唱新專輯曲目「Runnig in Place」，讓現場民眾留下深刻印樣。緊接登台為星光歌手張心傑，第一首「彩虹」引領現場一同演唱，隨後演唱「我們不一樣」、「繼續奔跑」、「剛好遇見你」等熱門歌曲。實力派歌手輪番演出，現場猶如一場小型演唱會，能歌能舞，亦邀請了國標舞女王劉真登場，透過現場教學與民眾互動，最後登場則為轉音歌手葉秉桓，帶來「你要的愛」、「愛一個人」、「月亮代表我的心」等歌曲，為整場活動畫下漂亮句點，而本活動在下午約五點半左右完美落幕，首屆城市風格日精彩節目及活動推廣，讓大眾享受浪漫悠閒的假日午茶時光，㩗花帶眷一起完成為台北城市美麗溫馨的風景。