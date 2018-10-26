巴厘岛丽思卡尔顿酒店荣获2018年印度尼西亚最佳雇主品牌奖

2018年印度尼西亚最佳雇主品牌奖 我们的一位先生们愉快地完成了他的工作 巴厘岛丽思卡尔顿酒店 巴厘岛丽思卡尔顿酒店俯瞰着印度洋

我们在卓越服务上所作出的承诺已连续二年被得到认可，对此我们感到非常的自豪。我们“淑女绅士们为淑女绅士们服务.” — Karim Tayach

NUSA DUA, BALI, INDONESIA, October 26, 2018 /EINPresswire.com/ -- 巴厘岛丽思卡尔顿酒店在今年再次获得2018年印度尼西亚最佳雇主品牌奖。此奢华的海滨度假酒店有效地将营销传播用于人力资源开发，被公认为印度尼西亚在人力资源方面堪称典范的顶级企业之一。

巴厘岛丽思卡尔顿酒店总经理Karim Tayach先生在对于此奖项的获得上说道：“我们在卓越服务上所作出的承诺已连续二年被得到认可，对此我们感到非常的自豪。我们“淑女绅士们为淑女绅士们服务”的座右铭，正体现了我们致力于为所有客人提供最好的个人体验，以及为淑女绅士们提供大量的机会去优秀地展现自我。”

在雅加达举行的第十三届雇主品牌盛大颁奖仪式上，此著名的奖项表彰那些有效地利用营销传播来吸引人才，留住人才，培养人才和维持保留人才政策的企业。其核心评估包括：将愿景与行动相辅相成;建立与人力资源战略相结合的业务战线;培养未来人才的能力，为企业的未来做好准备。

巴厘岛丽思卡尔顿酒店从优越的位置，一流的设计，奢华的住宿，精致的餐饮选择到世界一流的水疗中心，致力于为客人提供永生难忘的体验。淑女绅士般的惊赞团队提供无可挑剔的服务，也是缔造此体验中不可或缺的一部分是；此外，人力资源部门也将继续致力维持其刚被认可的高新标准。

关于对此雇主奖项获得上的承诺，人力资源总监Cynthia Jendra强调道，“整个团队在面对过程选择和多元培训计划中的努力，承诺和创新已确立了巴厘岛丽思卡尔顿酒店领先度假酒店的地位；并且，不仅在巴厘岛，在整个印度尼西亚，巴厘岛丽思卡尔顿酒店都为首选的雇主，因其坚信淑女绅士们是在对客人服务承诺中最为重要的资源。”

欲了解更多有关巴厘岛丽思卡尔顿酒店淑女绅士们如何为客人提供个性化服务的信息，请点击此处。

# # #

关于巴厘岛丽思卡尔顿酒店

巴厘岛丽思卡尔顿酒店坐落于惊赞的海滨前沿，拥有戏剧化的悬崖景观；奢华之中充满了优雅的热带风情。酒店拥有279间宽敞的套房和34间开阔的别墅，尽显现代巴厘岛式的奢华，并可一览印度洋湛蓝海面上的静谧之景。除了位于海滨前沿的丽思卡尔顿俱乐部（Ritz-Carlton Club®），其还拥有六个时尚的餐饮场所；一个放纵，带异国情调，并受海洋风情激发的水疗中心；以及为各年龄段儿童提供的带趣味娱乐的丽思儿童。迷人的海滨婚礼教堂为婚庆打造了田园诗般的目的地婚礼，其一系列的户外活动场所和奢华的空间为巴厘岛的活动庆祝和婚庆招待提供了完美的场景。设施齐全的会议场地，奢华的会议空间，以及个性化客房套餐和经验丰富的策划团队也吸引了那些希望在巴厘岛打造极富灵感的会奖活动人士。 无论是工作，娱乐还是寻求浪漫，巴厘岛丽思卡尔顿酒店定是您书写永生难忘的回忆之地。 请在Facebook，Instagram，Twitter，Youtube，LinkedIn上关注我们。

巴厘岛最佳豪华别墅