花藝裝置藝術連結城市美學品味

讓日常的捷運通勤愛好者透過花藝體察生活，多位創意設計者，打造城市美學的日常體驗，2018年10月25日14:30-15:00於圓山捷運站，舉辦台北風格日活動宣傳記者會，並邀請參加貴賓有台北市副市長陳景俊、台北市吉祥物熊讚、台北捷運公司、漁產公司、畜產公司、農產公司、悠遊卡跟花卉公司等六大公司代表蒞臨。