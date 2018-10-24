花藝裝置藝術連結城市美學品味
讓日常的捷運通勤愛好者透過花藝體察生活，多位創意設計者，打造城市美學的日常體驗，2018年10月25日14:30-15:00於圓山捷運站，舉辦台北風格日活動宣傳記者會，並邀請參加貴賓有台北市副市長陳景俊、台北市吉祥物熊讚、台北捷運公司、漁產公司、畜產公司、農產公司、悠遊卡跟花卉公司等六大公司代表蒞臨。TAIPEI, TAIWAN, October 24, 2018 /EINPresswire.com/ -- 讓日常的捷運通勤愛好者透過花藝體察生活，多位創意設計者，打造城市美學的日常體驗，2018年10月25日14:30-15:00於圓山捷運站，舉辦台北風格日活動宣傳記者會，並邀請參加貴賓有台北市副市長陳景俊、台北市吉祥物熊讚、台北捷運公司、漁產公司、畜產公司、農產公司、悠遊卡跟花卉公司等六大公司代表蒞臨。
日常的捷運與賞心悅目的花藝，提供了通勤族者一片心靈休憩空間。日常也許繁忙，也要從快節奏裡用短暫悠閒的心去面對生活的平常。生活無論怎麼運轉，唯花的美麗可以包容一切奔波。縱然生活未必美好，但我總可以駐足瞬間美麗，做自己生命中的快樂主人。突破捷運與美學界線，生活不再追求便利和速度。探訪捷運新美學，回到心情舒適的所在，即便急忙交通時間，也煥發著藝術創作的氣氛。台北花卉公司、台北捷運公司用另一種看待美的方式，讓台北人的生活不該只是快節奏，台北市副市長陳景峻跟熊讚會到現場分送花束共襄盛舉
時間：10/25 14:30 -15:30
活動名稱： 2018台北風格日活動宣傳記者會(本活動目的要推廣城市美學、用花代表祝福)。
參加貴賓：台北市副市長陳景俊跟熊讚、捷運公司等六大公司代表會到場。
地點：圓山捷運站（一號入口）。
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