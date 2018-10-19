Мероприятия, пропитанные духом Бали в отеле The Ritz-Carlton, Bali

Занятия йогой Наслаждаемая деятельность по созданию команды Sack race - традиционная игра в Индонезии Гора Бакияк на белом песчаном пляже Ritz-Carlton, Bali - идеальное место для проведения встречи

Эта новая программа была создана специально, чтобы познакомить гостей с ценностями балийской философии «Tri Hita Karana», мотивировать их.” — Карим Таяч

NUSA DUA, BALI, INDONESIA, October 19, 2018 /EINPresswire.com/ -- Уникальное новое предложение по мероприятиям в отеле The Ritz-Carlton, Bali: концепция Tri Hita Karana основана на трех составляющих силы счастья: гармонии с Богом, гармонии со всем человечеством и гармонии с природой.

И когда речь заходит о поощрительных поездках и корпоративных мероприятиях, отелю The Ritz-Carlton, Bali просто нет равных благодаря его прекрасному расположению, инновационным программам и обилию услуг для групп, которые несут в себе настоящий дух Бали и дают гостям уникальную возможность приобщиться к традиционной жизни на острове. Поощрительные программы включают в себя ритуал Soul Purification («Очищение Души»), веселые командные игры, тур по саду Шеф-Повара и Кулинарный мастер-класс. Балийцы верят, что поддержание баланса между духовным и физическим – это ключ к здоровью и благополучию.

Поиск гармонии с Богом – это традиционный ритуал Soul Purification («Очищение Души»), который проводится балийским священником на рассвете и включает подношение даров и следующий за этим ритуал освящения водой, чтобы очистить тело, разум и душу.

Травы и специи играют огромную роль в балийской кухне и традиционной медицине, и гости могут научиться этому во время тура по Саду Шеф-Повара, где они будут собирать ингредиенты для кулинарного мастер-класса. Идея общего труда лежит в основе балийской кухни с давних времен, и обычно люди собираются всей деревней и готовят вместе во время праздников и особых дней. Гости смогут тоже почувствовать это единение, когда будут готовить собственный пир из классических балийских блюд во время ланча в Кулинарной Пещере.

Аспект гармонии с человечеством также проявляется в сильном чувстве сообщества на острове, и это становится отличной идеей для тимбилдинга. Уединенный пляж курорта идеально подходит для традиционных пляжных игр, таких как прыжки в мешках, перетягивание каната и других соревнований.

«Эта новая программа была создана специально, чтобы познакомить гостей с ценностями балийской философии «Tri Hita Karana», мотивировать их, вселять энтузиазм и награждать лучших участников и целые команды», - говорит Генеральный Менеджер отеля Карим Таяч.

Ritz-Carlton, Bali запустил новое видео о поощрительной программе Tri Hita Karana, которое можно просмотреть здесь.

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Об отеле The Ritz-Carlton, Bali.

Уникальность роскошного курорта The Ritz-Carlton, Bali, раскинувшегося вдоль побережья Индийского океана на южной оконечности острова – в сочетании белоснежного песка на берегу океана и возвышающегося утеса, на котором он находится. Захватывающие виды на голубую лагуну, 279 просторных и изысканно обставленных номеров и 34 великолепные виллы отеля делают его идеальным местом как для романтического путешествия, так и для семейных каникул или деловых встреч. На территории курорта – клубный лаунж, шесть элегантных ресторанов, огромный СПА-центр с экзотическими процедурами, детский клуб со множеством развлечений. Великолепная часовня для свадеб на берегу, многофункциональные площадки для проведения деловых и праздничных мероприятий – позволяют создавать события различных форматов , а наши талантливые организаторы сделают все необходимое, чтобы воплотить в жизнь самые заветные желания. Все это наполняет отдых воспоминаниями, которые останутся навсегда. Присоединяйтесь к нам на Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, LinkedIn.

Встречи с балийской философией жизни