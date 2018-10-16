在巴厘岛丽思卡尔顿酒店举行巴厘式生活哲学的会议

瑜伽团体活动 愉快的團隊建設活動 Sack race - 印度尼西亞傳統遊戲 在白色沙灘的Bakiak種族 巴厘島麗思卡爾頓酒店是舉辦會議場所的理想場所

这一精心打造的新项目非常令人兴奋，其反映出宝贵的巴厘岛Tri Hita Karana哲学，并激励，鼓动和表彰个人和团队，来确保您的下一次奖励旅游将是一次响亮的成功。” — Karim Tayach

NUSA DUA , BALI, INDONESIA, October 16, 2018 /EINPresswire.com/ -- 与巴厘岛丽思卡尔顿酒店的新概念Tri Hita Karana，即基于巴厘岛生活的三个基本理念，来提高您的会议体验。Tri Hita Karana可大致解释为：与上帝和谐，与人类和谐，以及与自然和谐；其概念的渗透也使获此殊荣的海滨度假酒店成为岛上最佳的会议场所。

酒店以其优良的设施、优越的地理位置和创意的活动，并结合巴厘岛的灵性，让客人对岛上的传统生活有着独到的见解。此奖励计划包括灵魂净化仪式、趣味团队建设活动，迷人的厨师花园之旅和烹饪课程。巴厘岛人认为维持精神世界和物质世界之间的平衡是幸福和繁荣的关键。

传统的灵魂净化仪式在上帝和谐的概念的引导下，并在日出时刻由巴厘祭司引领，包括虔诚的祈祷，随后有圣水仪式来净化身体、心灵和灵魂。

草本和香料在巴厘岛的烹饪和传统医药中发挥着巨大的作用。宾客们可在厨师花园之旅中学习了解草本香料的功效，并为轻松丰富的巴厘烹饪课程进行一些采摘。社区的概念为巴厘岛传统美食的核心；传统上，整个村庄都会聚在一起庆祝节庆和圣日。客人可在烹饪洞穴亲自掌勺，打造自己的经典巴厘午宴来体验这种社区的灵魂。

与人和谐的一面也见证了岛上强烈的社区意识，并启发了团队建设这项愉快的活动项目。度假酒店幽静的白沙滩是传统游戏的理想选择，比如赛跑、拔河、弹珠和勺子比赛，这些活动的开展受海边环境影响较小。

“这一精心打造的新项目非常令人兴奋，其反映出宝贵的巴厘岛Tri Hita Karana哲学，并激励，鼓动和表彰个人和团队，来确保您的下一次奖励旅游将是一次响亮的成功，”总经理Karim Tayach说道。

巴厘岛丽思卡尔顿酒店新推出了Tri Hita Karana激励计划的新视频，可点击此处查看。

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关于巴厘岛丽思卡尔顿酒店

巴厘岛丽思卡尔顿酒店坐落于惊赞的海滨前沿，拥有戏剧化的悬崖景观；奢华之中充满了优雅的热带风情。酒店拥有279间宽敞的套房和34间开阔的别墅，尽显现代巴厘岛式的奢华，并可一览印度洋湛蓝海面上的静谧之景。除了位于海滨前沿的丽思卡尔顿俱乐部（Ritz-Carlton Club®），其还拥有六个时尚的餐饮场所；一个放纵，带异国情调，并受海洋风情激发的水疗中心；以及为各年龄段儿童提供的带趣味娱乐的丽思儿童。迷人的海滨婚礼教堂为婚庆打造了田园诗般的目的地婚礼，其一系列的户外活动场所和奢华的空间为巴厘岛的活动庆祝和婚礼招待提供了完美的场景。设施齐全的会议场地，豪华的会议空间，以及个性化客房套餐和经验丰富的策划团队也吸引了那些希望在巴厘岛打造极富灵感的会奖活动人士。 无论是工作，娱乐还是寻求浪漫，巴厘岛丽思卡尔顿酒店定是您书写永生难忘的回忆之地。 请在Facebook，Instagram，Twitter，LinkedIn.

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