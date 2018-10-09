Великолепная свадьба на вилле Sky в отеле The Ritz-Carlton, Bali

Сказочный комплекс спа-и косметических процедур для пар Частная беседка с бесконечными видами на океан Отпразднуйте самый особый день в вашей жизни в Sky Sky Обмен обетами с высоты птичьего полета над сверкающим Индийским океаном Очаровательное голубое небо станет свидетелем вашего незабываемого дня

Cвадьба на Sky Villa в окружении родных и близких станет самым ярким и незабываемым событием в вашей жизни, наполненным ароматом цветов, океанским бризом и самыми захватывающими видами.” — Карим Таяч

NUSA DUA, BALI, INDONESIA, October 9, 2018 /EINPresswire.com/ -- отель The Ritz-Carlton Bali располагает прекрасными площадками для свадьбы на любой вкус – от специальной часовни Majestic Chapel на берегу океана до идиллических лужаек в тропическом саду и песчаного пляжа. Захватывающие виды на океан, открывающиеся здесь повсюду, создадут волшебную атмосферу для свадьбы мечты.

Для небольшого приватного торжества идеально подойдет Sky Villa на восемь гостей. Такие виллы расположены на крыше здания, откуда открывается панорамный вид на Индийский океан.

Предложение «Свадьба на вилле Sky Villa» включает музыкальное сопровождение (дуэт скрипки и виолончели), «дождь» из цветочных лепестков и свежие ароматные цветы для декора, шампанское, фирменный свадебный торт от Ritz-Carlton, Bali, услуги личного батлера и свадебного координатора, а к алтарю невесту будут сопровождать дети с церемониальными зонтиками и цветами.

«Cвадьба на Sky Villa в окружении родных и близких станет самым ярким и незабываемым событием в вашей жизни, наполненным ароматом цветов, океанским бризом и самыми захватывающими видами», - говорит Карим Таяч (Karim Tayach), Генеральный Директор The Ritz-Carlton, Bali.

Пакетное предложение для свадьбы на вилле включает в себя двухдневное пребывание на великолепной Sky Villa с двумя спальнями, террасой и бассейном с видом на океан. Гости могут также приобрести доступ к клубным привилегиям The Ritz-Carlton Club Bali. Для молодоженов в отеле предусмотрено немало развлечений: спа-процедуры, традиционные балийские «ритуалы очищения души», увлекательные экскурсии по острову, вечеринки на закате и даже свадебный завтрак на утесе.

В отеле The Ritz-Carlton, Bali знают, как создать незабываемые воспоминания, поэтому Свадьба на вилле станет самым прекрасным днем вашей жизни.

Для более подробной информации свяжитесь с нашими свадебными координаторами по тел. +(62) 361 849 8988 или по адресу rcswgccs@ritzcarlton.com.



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Об отеле The Ritz-Carlton, Bali.

Уникальность роскошного курорта The Ritz-Carlton, Bali, раскинувшегося вдоль побережья Индийского океана на южной оконечности острова – в сочетании белоснежного песка на берегу океана и возвышающегося утеса, на котором он находится. Захватывающие виды на голубую лагуну и 313 просторных и изысканно обставленных номеров и вилл отеля делают его идеальным местом как для романтического путешествия, так и для семейных каникул или деловых встреч. На территории курорта – Клубный лаунж The Ritz-Carlton Club® , шесть элегантных ресторанов, огромный СПА-центр с экзотическими процедурами, великолепная свадебная часовня на берегу океана, программы мероприятий для всей семьи, Детский Клуб со множеством развлечений и многофункциональные площадки для проведения деловых и праздничных мероприятий. Все это наполняет отдых воспоминаниями, которые останутся навсегда.

Свадьба мечты в Ритц-Карлтоне, Бали