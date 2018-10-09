巴厘岛丽思卡尔顿酒店惊叹至极的的天极婚礼

在我们的Sky Villa庆祝您生命中最特别的一天 私人凉亭享有无尽的海景 为情侣提供各种水疗和美容护理服务 交换誓言，鸟瞰波光粼粼的印度洋 迷人的蓝天是您难忘的一天的见证

我们的天极别墅婚礼是独一无二的，让您有机会与最亲近的人一起在最美妙至极的环境中庆祝您生命中最特别的一天。” — Karim Tayach

NUSA DUA, BALI, INDONESIA, October 9, 2018 /EINPresswire.com/ -- 从惊赞的Majestic教堂，到迷人的热带花园和美丽的沙滩，巴厘岛丽思卡尔顿酒店拥有美丽的场地和壮丽的景色，为心中的梦想婚礼缔造了一个神奇的环境。

对于那些想有亲密婚庆并想升华一下方式，简单字面上讲，就是一个独特的天极别墅婚礼。天极别墅可容纳八位客人，精心设计的顶层位置和精美的全景，定是您一览波光粼粼的印度洋之时，交换誓言的灵感之选。

您极度个性化的天极别墅婚礼包括一名私人管家，以及极具天赋的活动策划人员服务，以确保您的婚礼是您所希望的一切。芬芳的鲜花走道，男童和花女童穿着传统巴厘岛服饰护送新娘，花瓣淋撒，小提琴和大提琴二重奏，香槟敬酒，丽思卡尔顿招牌婚庆蛋糕都将增添一份魅力。

巴厘岛丽思卡尔顿酒店总经理Karim Tayach表示：“我们的天极别墅婚礼是独一无二的，让您有机会与最亲近的人一起在最美妙至极的环境中庆祝您生命中最特别的一天。”

天极婚礼包括在惊赞至极的天极别墅中两晚浪漫住宿，带2卧室，并配有私人泳池和凉亭，每个角落都可一览无尽的海景。有什么比陶醉在顶级奢华，带个性化麻料垂盖的大床，无缝衔接的室内室外生活空间，私人无边泳池和大浸泡浴缸这些更好的方式来开启您的婚姻生活。如果您依恋这些美景和设施，还可以选择升级到俱乐部尊享club level，享受巴厘岛丽思卡尔顿俱乐部一流的设施。此外，还可为新婚夫妇及其客人安排从传统的灵魂净化仪式，放松的水疗和美容护理，激动人心的岛屿游览，日落早餐或悬崖上的婚礼早餐等一系列之前和之后的婚庆活动。

巴厘岛丽思卡尔顿酒店致力于营造终生难忘的回忆，选择天极别墅婚礼将确保您生命中最重要的一天是绝对永生难忘。

请致电+（62）361 849 8988与我们的婚礼专家联系，或发送电子邮件至rcswgccs@ritzcarlton.com以获取更多信息。

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关于巴厘岛丽思卡尔顿酒店

巴厘岛丽思卡尔顿酒店坐落于惊赞的海滨前沿，拥有戏剧化的悬崖景观；奢华之中充满了优雅的热带风情。酒店拥有279间宽敞的套房和34间开阔的别墅，尽显现代巴厘岛式的奢华，并可一览印度洋湛蓝海面上的静谧之景。除了位于海滨前沿的丽思卡尔顿俱乐部（Ritz-Carlton Club®），其还拥有六个时尚的餐饮场所；一个放纵，带异国情调，并受海洋风情激发的水疗中心；以及为各年龄段儿童提供的带趣味娱乐的丽思儿童。迷人的海滨婚礼教堂为婚庆打造了田园诗般的目的地婚礼，其一系列的户外活动场所和奢华的空间为巴厘岛的活动庆祝和婚礼招待提供了完美的场景。设施齐全的会议场地，豪华的会议空间，以及个性化客房套餐和经验丰富的策划团队也吸引了那些希望在巴厘岛打造极富灵感的会奖活动人士。 无论是工作，娱乐还是寻求浪漫，巴厘岛丽思卡尔顿酒店定是您书写永生难忘的回忆之地。 请在Facebook，Instagram，Twitter，Youku，LinkedIn上关注我们。

巴厘岛丽思卡尔顿酒店的梦幻婚礼