Зарядите свое следующее мероприятие энергией Бали в отеле The Ritz-Carlton, Bali

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Эта новая программа была создана специально, чтобы познакомить гостей с ценностями балийской философии «Tri Hita Karana».” — Карим Таяч

NUSA DUA, BALI, INDONESIA, August 7, 2018 /EINPresswire.com/ -- Когда речь заходит о поощрительных поездках и корпоративных мероприятиях, отелю The Ritz-Carlton, Bali просто нет равных благодаря его прекрасному расположению, инновационным программам и обилию услуг для групп, которые несут в себе настоящий дух Бали и дают гостям уникальную возможность приобщиться к традиционной жизни на острове. Новая программа отеля, созданная специально для поощрительных поездок и корпоративов, основывается на индуистской философии Tri Hita Karana и включает в себя ритуал Soul Purification («Очищение Души»), веселые командные игры, тур по саду Шеф-Повара и Кулинарный мастер-класс.

Концепция «Tri Hita Karana» переводится как три составляющих силы счастья: гармония с Богом, гармония со всем человечеством и гармония с природой. Балийцы верят, что поддержание баланса между духовным и физическим – это ключ к здоровью и благополучию.

Поиск гармонии с Богом – это традиционный ритуал Soul Purification («Очищение Души»), который проводится балийским священником на рассвете и включает подношение даров и следующий за этим ритуал освящения водой, чтобы очистить тело, разум и душу. Затем вокруг запястья человека завязывается трехцветная нитка Benang Tridatu, являющаяся символом баланса, гармонии и приятия.

Для балийцев гармония с природой достигается такими простыми вещами как рыбалка, работа на ферме или добыча пропитания. Травы и специи играют огромную роль в балийской кухне и традиционной медицине, и гости могут научиться этому во время тура по Саду Шеф-Повара, где они будут собирать ингредиенты для кулинарного мастер-класса. Идея общего труда лежит в основе балийской кухни с давних времен, и обычно люди собираются всей деревней и готовят вместе во время праздников и особых дней. Женщины делают gebongan – поднос с несколькими слоями из фруктов, сладостей и украшений для подношений Богам. В это время мужчины принимают участие в ритуале mebat и готовят мясо и специи, которые используются в подношении. Гости смогут тоже почувствовать это единение, когда будут готовить собственный пир из классических балийских блюд во время ланча в Кулинарной Пещере.

Аспекты гармонии человека всегда связаны с чувством коллективного единения на острове, и это становится отличной идеей для тимбилдинга. Уединенный белоснежный пляж – идеальное место для командных игр и соревнований.

«Эта новая программа была создана специально, чтобы познакомить гостей с ценностями балийской философии «Tri Hita Karana», мотивировать их, вселять энтузиазм и награждать лучших участников и целые команды. Именно так ваши поощрительные поездки и корпоративные мероприятия для сотрудников станут по-настоящему успешными и запомнятся всем участникам.» - говорит Генеральный Менеджер отеля Карим Таяч. Профессионалы из нашей команды по организации мероприятий будут рады помочь вам сделать любое мероприятие на самом высоком уровне. И все это на лучших площадках отеля и с легендарным сервисом от Ritz-Carlton, который гарантирует идеальный результат каждый раз.

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Об отеле The Ritz-Carlton, Bali.

Уникальность роскошного пляжного курорта The Ritz-Carlton, Bali, раскинувшегося вдоль побережья Индийского океана на южной оконечности острова – в сочетании белоснежного песка на берегу океана и возвышающегося утеса, на котором он находится. Захватывающие виды на голубую лагуну и 279 изысканно обставленных номеров и 34 просторные виллы отеля делают его идеальным местом как для романтического путешествия, так и для семейных каникул или деловых встреч. На территории курорта – клубный лаунж, шесть элегантных ресторанов, огромный Спа-центр с экзотическими процедурами и Детский клуб со множеством развлечений. Очаровательная свадебная часовня на пляже создает волшебную атмосферу для свадьбы, а площадки на открытом воздухе прекрасно подходят для проведения праздничных мероприятийи свадебного банкета на Бали. Технически оснащенные конференц-залы, помещения для встреч, специальные предложения для проживания и опытные организаторы помогут создать идеальное MICE мероприятие на Бали. Все это наполняет отдых в отеле The Ritz-Carlton, Baliвоспоминаниями, которые останутся навсегда. Подписывайтесь на нас в Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, LinkedIn.

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