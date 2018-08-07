在巴厘岛丽思卡尔顿融合巴厘岛的灵性来打造您下一场庆典

在海边集体晚餐 灵魂净化 印尼烹饪班 早上组瑜伽在海边

这一精心打造的新项目非常令人兴奋，其反映出宝贵的巴厘岛Tri Hita Karana哲学，并激励，鼓动和表彰个人和团队，来确保您的下一次奖励旅游将是一次响亮的成功。” — Karim Tayach

NUSA DUA, BALI, INDONESIA, August 7, 2018 /EINPresswire.com/ -- 说到奖励旅游，巴厘岛丽思卡尔顿酒店以其优良的设施、优越的地理位置和创意的活动，并结合巴厘岛的灵性，让客人对岛上的传统生活有着独到的见解。此度假酒店最新奖励计划取名的灵感来自印度教的Tri Hita Karana哲学，包括灵魂净化仪式、趣味团队建设活动，迷人的厨师花园之旅和烹饪课程。

Tri Hita Karana的概念可以大致地解释为三种力量：与上帝和谐，与人类和谐，以及与自然和谐。巴厘岛人认为维持精神世界和物质世界之间的平衡是幸福和繁荣的关键。

传统的灵魂净化仪式是在日出时刻由巴厘祭司引领，包括虔诚的祈祷，随后有圣水仪式来净化身体、心灵和灵魂。一条带有三种色彩，且被称为“Benang Tridatu”的绳子将绑在手腕上，作为平衡、和谐和理解的象征。

对于巴厘岛人来说，与大自然的和谐相处可以在捕鱼、耕种和配食方面体现。草本和香料在巴厘岛的烹饪和传统医药中发挥着巨大的作用。宾客们可在厨师花园之旅中学习了解草本香料的功效，并为轻松丰富的巴厘烹饪课程进行一些采摘。社区的概念为巴厘岛传统美食的核心；传统上，整个村庄都会聚在一起庆祝节庆和圣日。妇女们用水果，香甜蛋糕和其它装饰搭制的多层塔，又称Geangang，作为对神灵进贡的精美祭品。同时，男人也准备了祭品中所用的肉类和香料，参与梅巴特mebat仪式。客人可在烹饪洞穴亲自掌勺，打造自己的经典巴厘午宴来体验这种社区的灵魂。

与人和谐的一面也见证了岛上强烈的社区意识，并启发了团队建设这项愉快的活动项目。度假酒店幽静的白沙滩是传统游戏的理想选择，比如赛跑、拔河、弹珠和勺子比赛，这些活动的开展受海边环境影响较小。

“这一精心打造的新项目非常令人兴奋，其反映出宝贵的巴厘岛Tri Hita Karana哲学，并激励，鼓动和表彰个人和团队，来确保您的下一次奖励旅游将是一次响亮的成功，”总经理Karim Tayach说道。我们专业的活动组织者团队也非常值得信赖；他们将自己的经验和专长带到任何规模的会议和特殊的场合。所有的活动项目都采用最先进的设施和丽思卡尔顿传奇般的服务，来确保每一次的活动都将完美无瑕。

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关于巴厘岛丽思卡尔顿酒店

巴厘岛丽思卡尔顿酒店为一处带有优雅热带风情的度假胜地，带有惊赞的悬崖和海滨景观。酒店带有279间宽敞奢华的套房和34套别墅尽情享受巴厘岛最彻底的现代奢华，并可欣赏到印度洋湛蓝海面上静谧的景观。丽思卡尔顿俱乐部（Ritz-Carlton Club®）拥有六个时尚的餐饮场所；一个放纵，带异国情调，并受海洋风情激发的水疗中心；带休闲并适合各年龄层段的丽思儿童。迷人的海滨婚庆教堂为梦想婚礼提供田园般的布置；同时一系列户外活动场地和奢华空间为庆祝活动和巴厘岛婚庆招待也提供了完美的场地。设备齐全的会议场地，豪华的会议空间，个性化的客房套餐和经验丰富的策划团队也吸引那些希望在巴厘岛创造会奖旅游的人士。 无论是工作，休闲还是浪漫，巴厘岛丽思卡尔顿酒店都将为您缔造永生难忘的回忆。请在Facebook，Instagram，Twitter，Youku，LinkedIn上关注我们。

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