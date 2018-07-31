巴厘岛丽思卡尔顿酒店保护小海龟项目

宝贝海龟准备在海洋中释放 海龟 海龟保护

巴厘岛丽思卡尔顿酒店致力于保护未来几代人的自然环境，并欢迎客人前来参与我们的保护项目。 海龟释放是我们最受欢迎的活动之一，为客人提供独特而绝佳的机会来体验海龟宝宝游到新栖息地的那份不可思议的时刻。” — Karim Tayach

NUSA DUA, BALI, INDONESIA, July 31, 2018 /EINPresswire.com/ -- 想象一下这情景，当您注视着一只小乌龟爬行并滑过沙子，直到它抵达海洋，并拍打着小鳍并开启在海洋里的生活。在充满神奇的时刻见证一个生物去寻找自由是一种快乐的体验；巴厘岛丽思卡尔顿酒店邀请客人参与我们正在进行的海龟保护项目。

海龟释放活动特别受到度假酒店小小年轻客人的喜爱，并且在孵化季节让丽思儿童到处充满刺激的兴奋。期间，以海龟为主题的装饰，孩子们并有机会了解保护海龟和环境的重要性，并且通过积极的参与来释放和帮助拯救海龟的生命，将成为他们永恒难忘的回忆。

每年，筑巢的海龟都会涌向巴厘岛丽思卡尔顿酒店原始的白色沙滩来产卵。孵化的海龟总是面对着许多捕食者，因此度假酒店致力于保护这些极度濒危且令人不可思议的小生物。度假酒店的淑女绅士们将与巴厘海龟协会合作，密切关注海龟的到来。当海龟一旦产卵，他们就会卵巢周围竖起围栏至到幼龟宝宝孵出；随后，小海龟会被转移到一个安全的“临时住所”，并无时无刻地被保护且不受到捕食者的侵害。当小海龟长大被视为足够强壮时，它们就会被释放到印度洋的滋养水域。欢迎所有年龄段的客人来参与这一鼓舞人心和令人兴奋的体验。孩子们将赋予独特的“前排”特权，可与海龟一起奔向海洋，并亲眼目睹大自然的奇迹和保护项目的积极成果。



“巴厘岛丽思卡尔顿酒店致力于保护未来几代人的自然环境，并欢迎客人前来参与我们的保护项目。 海龟释放是我们最受欢迎的活动之一，为客人提供独特而绝佳的机会来体验海龟宝宝游到新栖息地的那份不可思议的时刻，“总经理Karim Tayach说道。

保护项目与丽思卡尔顿社区足迹计划同时进行，该计划是一项全品牌的社会和环境责任战略。 巴厘岛的海龟孵化季节是每年3月至9月；每当有活跃的孵化场景，客人都会被邀请参与，并绝对成为您一份永生难忘的回忆。

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关于巴厘岛丽思卡尔顿酒店

巴厘岛丽思卡尔顿酒店坐落于惊赞的海滨前沿，拥有戏剧化的悬崖景观；奢华之中充满了优雅的热带风情。酒店拥有279间宽敞的套房和34间开阔的别墅，尽显现代巴厘岛式的奢华，并可一览印度洋湛蓝海面上的静谧之景。除了位于海滨前沿的丽思卡尔顿俱乐部（Ritz-Carlton Club®），其还拥有六个时尚的餐饮场所；一个放纵，带异国情调，并受海洋风情激发的水疗中心；以及为各年龄段儿童提供的带趣味娱乐的丽兹儿童。迷人的海滨婚礼教堂为婚庆打造了田园诗般的目的地婚礼，其一系列的户外活动场所和奢华的空间为巴厘岛的活动庆祝和婚礼招待提供了完美的场景。设施齐全的会议场地，豪华的会议空间，以及个性化客房套餐和经验丰富的策划团队也吸引了那些希望在巴厘岛打造极富灵感的会奖活动人士。 无论是工作，娱乐还是寻求浪漫，巴厘岛丽思卡尔顿酒店定是您书写永生难忘的回忆之地。 请在Facebook，Instagram，Twitter，Youtube，LinkedIn上关注我们。

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