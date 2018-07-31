Сохранение детенышей морских черепах в отеле The Ritz-Carlton, Bali

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Когда наступает пора вылупления детенышей морских черепах, у каждого гостя появляется уникальная возможность помочь новорожденным черепашонкам начать путешествие длиною в жизнь” — Karim Tayach

NUSA DUA, BALI, INDONESIA, July 31, 2018 /EINPresswire.com/ -- Представьте себе маленькую черепашку, которая ползет по песку в сторону океана, перебирая свои маленькие лапки, и достигая заветной цели, – начинает новую жизнь в волнах Индийского океана. Стать свидетелем этого волнительного момента представляется гостям отеля The Ritz-Carlton, Bali, которых мы приглашаем принять участие в нашей программе по сохранению черепах.

Самыми активными участниками и наблюдателями программы по спасению маленьких черепашек, конечно, являются маленькие гости отеля. На протяжении всего периода откладывания яиц черепахами Ritz Kids проводит интересные и познавательные программы по охране морских черепах и окружающей среды. Бесценный опыт, который получают дети, помогая спасать жизнь морских черепах, останется с ними на всю жизнь.

Каждый год морские черепахи стекаются к первозданному белоснежному пляжу The Ritz-Carlton, Bali, чтобы отложить яйца. Во время гнездования черепахи сталкиваются со множеством хищников. Курорт оказывает огромную поддержку по защите этих невероятных существ, находящихся под угрозой вымирания. Сотрудничая вместе с Балийским обществом морских черепах, леди и джентльмены отеля курорта следят за прибытием морских черепах на берег. После того, как яйца отложены, сотрудники отеля создают специальное ограждение вокруг гнезда, и когда появляются детеныши, их переносят в безопасный «временный дом». Когда маленькие черепашки становятся достаточно сильными, их отпускают в воды Индийского океана. Гости отеля могут принять участие в этом уникальном опыте. Дети получают привилегии «первого ряда», поскольку они сопровождают маленьких детенышей до самого океана и становятся свидетелями этого незабываемого путешествия маленьких черепах к естественной среде обитания.

«The Ritz-Carlton, Bali приглашает всех гостей курорта присоединиться к программе по защите окружающей среды для будущего планеты. Когда наступает пора вылупления детенышей морских черепах, у каждого гостя появляется уникальная возможность помочь новорожденным черепашонкам начать путешествие длиною в жизнь» - говорит генеральный директор Karim Tayach

Программа по сохранению детенышей морских черепах проводится в рамках общей концепции Community Footprints отеля The Ritz-Carlton, Bali. Сезон вылупления детенышей морских черепах на Бали проходит с марта по сентябрь каждый год, и гостям отеля представляется возможность получить опыт, память о котором останется с ними на всю жизнь.

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Об отеле The Ritz-Carlton, Bali.

Уникальность роскошного пляжного курорта The Ritz-Carlton, Bali, раскинувшегося вдоль побережья Индийского океана на южной оконечности острова – в сочетании белоснежного песка на берегу океана и возвышающегося утеса, на котором он находится. Захватывающие виды на голубую лагуну и 279 изысканно обставленных номеров и 34 просторные виллы отеля делают его идеальным местом как для романтического путешествия, так и для семейных каникул или деловых встреч. На территории курорта – клубный лаунж, шесть элегантных ресторанов, огромный Спа-центр с экзотическими процедурами и Детский клуб со множеством развлечений. Очаровательная свадебная часовня на пляже создает волшебную атмосферу для свадьбы, а площадки на открытом воздухе прекрасно подходят для проведения праздничных мероприятийи свадебного банкета на Бали. Технически оснащенные конференц-залы, помещения для встреч, специальные предложения для проживания и опытные организаторы помогут создать идеальное MICE мероприятие на Бали. Все это наполняет отдых в отеле The Ritz-Carlton, Baliвоспоминаниями, которые останутся навсегда. Подписывайтесь на нас в Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, LinkedIn.

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