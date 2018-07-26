Еще одна награда спа-центра The Ritz-Carlton, Bali

Балийский купальный бассейн спа Спа-вилла The Ritz-Carlton Bali Hydro Vital Pool

Спа-центр The Ritz-Carlton, Bali, использующий проверенные временем традиционные балийские практики и ритуалы. мы счастливы получить еще одну награду как лучший спа-центр” — Карим Таяч

NUSA DUA, BALI, INDONESIA, July 26, 2018 /EINPresswire.com/ -- Спа-центр The Ritz-Carlton, Bali снова в центре внимания, благодаря победе в номинации Luxury Beach Resort Spa. Награждение победителя прошло на гала – ужине премии World Luxury Spa Awards в Северной Ирландии 14 июля 2018 года.

«Спа-центр The Ritz-Carlton, Bali, использующий проверенные временем традиционные балийские практики и ритуалы, является настоящим райским уголком для наших гостей. И, конечно, мы счастливы получить еще одну награду как лучший спа-центр», - говорит генеральный директор г-н Карим Таяч.

Спа-центр The Ritz-Carlton, Bali расположен у подножья утеса, в окружении тропического сада – всё здесь направлено на полное расслабление и обновление, а заботы остаются позади. Фирменные процедуры используют силу океана и проверенные временем традиционные балийские ритуалы и являются лучшим средством для восстановления физического и эмоционального здоровья. Этот потрясающий спа–центр включает в себя индивидуальные кабинеты для процедур и спа-виллы, оздоровительный бассейн, балийский бассейн и японский салон красоты.

Ежегодное событие World Luxury Spa & Restaurant выбирает лучший сервис в индустрии оздоровления и ресторанов класса люкс, и в этом году заявки на участие поступили из 42 стран. Эта престижная награда для спа-центра была получена спустя несколько месяцев после победы на проходившей в Швейцарии церемонии World Luxury Hotel Awards в номинации Элитный спа-курорт - региональный победитель в Южной Азии.

Высококвалифицированная команда специалистов будет и дальше стремиться обеспечить гостям спа-центра The Ritz-Carlton, Bali максимальный комфорт и непревзойденный сервис, а значит и новые победы ждут отель впереди.

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Об отеле The Ritz-Carlton, Bali.

Уникальность роскошного пляжного курорта The Ritz-Carlton, Bali, раскинувшегося вдоль побережья Индийского океана на южной оконечности острова – в сочетании белоснежного песка на берегу океана и возвышающегося утеса, на котором он находится. Захватывающие виды на голубую лагуну и 279 изысканно обставленных номеров и 34 просторные виллы отеля делают его идеальным местом как для романтического путешествия, так и для семейных каникул или деловых встреч. На территории курорта – клубный лаунж, шесть элегантных ресторанов, огромный Спа-центр с экзотическими процедурами и Детский клуб со множеством развлечений. Очаровательная свадебная часовня на пляже создает волшебную атмосферу для свадьбы, а площадки на открытом воздухе прекрасно подходят для проведения праздничных мероприятийи свадебного банкета на Бали. Технически оснащенные конференц-залы, помещения для встреч, специальные предложения для проживания и опытные организаторы помогут создать идеальное MICE мероприятие на Бали. Все это наполняет отдых в отеле The Ritz-Carlton, Baliвоспоминаниями, которые останутся навсегда. Подписывайтесь на нас в Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, LinkedIn.

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