巴厘岛丽思卡尔顿水疗中心再获大奖

巴厘岛的游泳池 温泉 温泉别墅 丽思卡尔顿巴厘岛水电生命池

巴厘岛丽思卡尔顿水疗中心的灵感来自巴厘岛世代的传统方式，赋予我们的客人在惊赞的环境下有一次特别和及其难忘的体验。我们很惊讶但非常荣幸地成为又一个奢华水疗奖的获得者。” — Karim Tayach

NUSA DUA, BALI, INDONESIA, July 24, 2018 /EINPresswire.com/ -- 巴厘岛丽思卡尔顿水疗中心由于其最新荣获的“全球赢家：奢华海滩度假酒店水疗”，再次受到国际关注。2018年7月14日在北爱尔兰加尔格姆度假和水疗酒店举行的“世界奢华水疗颁奖的魅力之夜”上宣布了该项殊荣。

“巴厘岛丽思卡尔顿水疗中心的灵感来自巴厘岛世代的传统方式，赋予我们的客人在惊赞的环境下有一次特别和及其难忘的体验。我们很惊讶但非常荣幸地成为又一个奢华水疗奖的获得者。”总经理Karim Tayach说道。

巴厘岛丽思卡尔顿水疗中心坐落在度假酒店的美丽的石灰岩峭壁底部，是一个可以忘掉一切烦恼的地方，同时又致力于焕发身心和放松自我的幸福圣殿。招牌水疗项目利用海洋的能量和悠久推崇的传统方式来恢复活力和刺激感官，让客人焕发出内在和外在的健康美丽。令人惊赞的水疗浴场包括奢华的私人水疗亭屋、水之精华泳池、幽静的巴厘岛式浴池和日式美容沙龙。



一年一度的世界奢华水疗和餐厅盛事用来庆祝表彰在奢华健康和精致餐饮行业所提供无与伦比的精湛服务，今年共有来自42个国家获得奖项。巴厘岛丽思卡尔顿水疗中心仅在几个月前瑞士举行的世界奢华酒店大奖赛中赢得南亚奢华水疗度假酒店后，最近再次获得此项卓越大奖。

专业的水疗按摩团队将继续努力为带有美轮美奂之景的巴厘岛丽思卡尔顿水疗中心客人提供永生难忘的体验；毫无疑问，更奢华的水疗大奖会继续纷至而来。



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关于巴厘岛丽思卡尔顿酒店

巴厘岛丽思卡尔顿酒店为一处带有优雅热带风情的度假胜地，带有惊赞的悬崖和海滨景观。酒店带有279间宽敞奢华的套房和34套别墅尽情享受巴厘岛最彻底的现代奢华，并可欣赏到印度洋湛蓝海面上静谧的景观。丽思卡尔顿俱乐部（Ritz-Carlton Club®）拥有六个时尚的餐饮场所；一个放纵，带异国情调，并受海洋风情激发的水疗中心；带休闲并适合各年龄层段的丽思儿童。迷人的海滨婚庆教堂为梦想婚礼提供田园般的布置；同时一系列户外活动场地和奢华空间为庆祝活动和巴厘岛婚庆招待也提供了完美的场地。设备齐全的会议场地，豪华的会议空间，个性化的客房套餐和经验丰富的策划团队也吸引那些希望在巴厘岛创造会奖旅游的人士。 无论是工作，休闲还是浪漫，巴厘岛丽思卡尔顿酒店都将为您缔造永生难忘的回忆。请在Facebook，Instagram，Twitter，Youku，LinkedIn上关注我们。

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