Откройте для себя специи Индонезии с шеф-поваром Рэймондом Сиком

Урожай из сада шеф-повара Свежий лук-шалот из сада свежая морковь из сада шеф-повара

Нашим гостям это дает прекрасную возможность попробовать индонезийские продукты в нашей интерактивной Кулинарной пещере” — Карим Таяч

NUSA DUA, BALI, INDONESIA, July 17, 2018 /EINPresswire.com/ -- Страсть шеф-повара отеля The Ritz-Carlton, Bali Рэймонда Сика – это больше, чем просто еда. От качественных и свежих ингредиентов до элегантной подачи и обслуживания шеф-повар Рэймонд и его команда гарантируют, что гости будут довольны трапезой независимо от места и времени.

Специально для выращивания индонезийских специй, трав, овощей и фруктов шеф-повар Рэймонд и его команда создали сад на прекрасной территории курорта. Это доказывает, что в меню представлены самые свежие и сезонные местные ингредиенты.

Как отмечает Генеральный Директор отеля г-н Карим Таяч (Karim Tayach) – «Команда курорта выращивает в саду ароматные травы и множество специй, используемые в традиционной индонезийской кулинарии. Нашим гостям это дает прекрасную возможность попробовать индонезийские продукты в нашей интерактивной Кулинарной пещере».

Основная часть кулинарного мастер-класса «с рынка на стол» проводится под руководством шеф-повара в Кулинарной пещере фирменного индонезийского ресторана Bejana. Это захватывающий центр для гурманов, где гости откроют для себя богатое кулинарное наследие Индонезии и его сокровищницу трав и специй.



День может начинаться с экскурсии на знаменитый балийский рыбный рынок Кедонган, где шеф-повар выберет самые свежие продукты, объясняя плюсы и минусы покупки морепродуктов. Или со сбора ингредиентов в саду, в котором у гостей появляется прекрасная возможность исследовать все богатство природных ресурсов Индонезии.

Гости увидят популярные и необычные местные продукты, а также почувствуют множество манящих ароматов, таких как острый цитрусовый танг из листьев кафир-лайма, отлично сочетающийся с красным чили, помидорами и красным луком-шалот. Все это собирается для превращения в пряный балийский самбал под руководством шеф-повара. Узнайте у своего талантливого шеф-повара, как индонезийцы используют продукты, такие как пикантный лимонный базилик, куркуму и другие растения. Дети тоже получат возможность посетить сад шеф-повара в рамках ежедневного расписания занятий Детского клуба и узнать о традиционных травах и специях.

После сбора урожая в саду или поездки на рынок, гости возвращаются в Кулинарную пещеру с шеф-поваром, чтобы научиться готовить традиционные индонезийские блюда, открывая для себя кулинарные секреты местной кухни. Кульминацией станет праздничный ланч, на котором гости попробуют блюда, приготовленные своими руками.



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Об отеле The Ritz-Carlton, Bali.

Уникальность роскошного пляжного курорта The Ritz-Carlton, Bali, раскинувшегося вдоль побережья Индийского океана на южной оконечности острова – в сочетании белоснежного песка на берегу океана и возвышающегося утеса, на котором он находится. Захватывающие виды на голубую лагуну и 279 изысканно обставленных номеров и 34 просторные виллы отеля делают его идеальным местом как для романтического путешествия, так и для семейных каникул или деловых встреч. На территории курорта – клубный лаунж, шесть элегантных ресторанов, огромный Спа-центр с экзотическими процедурами и Детский клуб со множеством развлечений. Очаровательная свадебная часовня на пляже создает волшебную атмосферу для свадьбы, а площадки на открытом воздухе прекрасно подходят для проведения праздничных мероприятийи свадебного банкета на Бали. Технически оснащенные конференц-залы, помещения для встреч, специальные предложения для проживания и опытные организаторы помогут создать идеальное MICE мероприятие на Бали. Все это наполняет отдых в отеле The Ritz-Carlton, Baliвоспоминаниями, которые останутся навсегда. Подписывайтесь на нас в Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, LinkedIn.

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