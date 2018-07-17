巴厘岛丽思卡尔顿酒店行政主厨Raymond Siek带您尝味纯真印尼料理

從廚師花園收穫 廚師花園裡的新鮮青蔥 廚師花園裡的新鮮胡蘿蔔

传统印尼料理所需要的芳草及香料均可在我们的主厨花园找到。对餐饮团队来说，此举可以为他们提供最为新鲜的食材。于宾客而言，他们则可以有机会前往美食学习中心烹饪洞穴，与厨师一起亲手实践，来探索印尼料理的烹饪之道。” — Karim Tayach

NUSA DUA, BALI, INDONESIA, July 17, 2018 /EINPresswire.com/ -- 巴厘岛丽思卡尔顿酒店行政主厨Raymond Siek一直以来，都将自己对于烹饪的热情倾注于精选食材、打造精致印尼料理，为宾客奉上非同凡响的味觉盛宴。Raymond Siek携手团队，选用上等新鲜食材，精心设计摆盘，并遵循严苛的餐饮服务水准，随时随地为宾客呈献美味珍馐。

为追求极致新鲜，主厨Raymond及其团队在巴厘岛丽思卡尔顿酒店创立“主厨花园”，培育烹饪所需的印尼香料、芳草及果蔬，根据时令编排应季菜单。每一道菜的原料都源自精心浇灌的当地新鲜食材。

巴厘岛丽思卡尔顿酒店总经理Karim Tayach表示：“传统印尼料理所需要的芳草及香料均可在我们的主厨花园找到。对餐饮团队来说，此举可以为他们提供最为新鲜的食材。于宾客而言，他们则可以有机会前往美食学习中心烹饪洞穴，与厨师一起亲手实践，来探索印尼料理的烹饪之道。

烹饪洞穴（Culinary Cave）位于Bejana餐厅，这间餐厅主推从农场直送餐桌的顶级印尼料理。主厨在这里推出料理课程，宾客可以亲自动手研究丰富的印尼料理，运用手中的食材和香料，解密印尼烹饪传统，享受烹饪带来的乐趣。

从收集原材料开始，主厨带领课程参与者前往巴厘岛Kedongan鱼市，挑选新鲜食材，传授采买海产的经验，或在主厨花园寻觅天然印尼料理食材。

花园探索之旅令人愉悦，宾客既可以看到当地主流食材，于稀松平常之处体味生活真谛，也可一窥珍稀食材，了解高端菜肴的制作方法；同时，宾客还可以尽情嗅闻芳香，如柑橘、香柠叶等，再如红辣椒、鸟眼辣椒、土豆和红葱等食材均可即时采摘，最终在主厨的指导下变身美味的巴厘岛桑巴酱。宾客将向技艺精湛的主厨了解烹饪技巧，学习如何巧用辛辣的柠檬罗勒叶，掌握多种印尼人使用姜黄及其他同类调味料的方法。孩子们同样可以通过丽思儿童俱乐部每日活动进入主厨花园，了解传统芳草和香料。

从花园或市场满载收获后，回到烹饪洞穴，主厨将会亲自示范传统印尼料理的制作方法，开启烹饪世界的更多秘密。庆祝午餐无疑是整场活动的亮点，课程参与者共聚一堂，享用亲手烹制的美食，分享烹饪带来的无限欢乐。

# # #

关于巴厘岛丽思卡尔顿酒店

巴厘岛丽思卡尔顿酒店为一处带有优雅热带风情的度假胜地，带有惊赞的悬崖和海滨景观。酒店带有279间宽敞奢华的套房和34套别墅尽情享受巴厘岛最彻底的现代奢华，并可欣赏到印度洋湛蓝海面上静谧的景观。丽思卡尔顿俱乐部（Ritz-Carlton Club®）拥有六个时尚的餐饮场所；一个放纵，带异国情调，并受海洋风情激发的水疗中心；带休闲并适合各年龄层段的丽思儿童。迷人的海滨婚庆教堂为梦想婚礼提供田园般的布置；同时一系列户外活动场地和奢华空间为庆祝活动和巴厘岛婚庆招待也提供了完美的场地。设备齐全的会议场地，豪华的会议空间，个性化的客房套餐和经验丰富的策划团队也吸引那些希望在巴厘岛创造会奖旅游的人士。 无论是工作，休闲还是浪漫，巴厘岛丽思卡尔顿酒店都将为您缔造永生难忘的回忆。请在Facebook，Instagram，Twitter，Youku，LinkedIn上关注我们。

你怎麼記得巴厘島