أيرلندا: فرص استثمارية ومعيشية غير مسبوقة تضع الجمهورية على خارطة العالم

DUBAI, NOVA SCOTIA, UNITED ARAB EMIRATES, May 12, 2018 /EINPresswire.com/ -- لم تعد أيرلندا بلداً لا مثيل له سياحيا وتاريخيا فحسب، بل أصبحت الجمهورية المشهورة عالمياً بطبيعتها الخلابة وحضارتها العريقة مقصداً ومركزاً استراتيجياً اليوم لأكبر شركات التكنولوجيا العالمية، من ضمنها أمازون، جوجل، فيسبوك وIBM، إضافةً إلى كبرى شركات الصناعات الدوائية، على رأسها شركة فايزر.

لا بد أن يصاحب هذه النهضة الاقتصادية غير المسبوقة اهتماما كبيرا بالفرص التجارية المميزة التي توفرها برامج "الجنسية عبر الاستثمار"، في وقت تشهد فيه أيرلندا تصنيفاً عالمياً يضعها في قائمة ثاني أفضل دول استقطاباً للاستثمار الأجنبي المباشر بمعدلات نمو اقتصادي سنوي غير مسبوقة في أوروبا. وفي ظل هذه التطورات، أصبح الحصول على الجنسية الأيرلندية، والتي كانت سابقاً تستوجب عدة شروط صارمة، إجراء روتيني ميسر عبر برنامج "المستثمر المهاجر إلى إيرلندا"، والذي يوفر للمهاجر إقامة دائمة تتيح له الحصول لاحقاً على الجنسية.

وفي ظل هذه التطورات الإيجابية، تم إبرام اتفاقية شراكة حصرية بين شركة إليفاي والصندوق الأيرلندي لإقراض المغتربين، يتم عبرها توفير خدمات برنامج "المستثمر المهاجر إلى إيرلندا" من خلال مقر الشركة في دبي، توفر من خلاله الفرصة للمستثمرين الحصول على إقامة دائمة في الجمهورية، والتي تتيح لهؤلاء الذين يختارون بالفعل الإقامة في أيرلندا أهلية الحصول على الجنسية خلال مدة زمنية لا تتجاوز الست سنوات، علماً أن الشروط الاستثمارية لا تصاحبها مخاطر ائتمانية عالية، حيث على المستثمر إيداع مبلغ مليون يورو لمدة خمس سنوات، ليعود ذلك المبلغ إليه بالكامل بعد مرور الخمسة أعوام، وهو الحد الأدنى الذي يتيح للمستثمر وعائلته الحصول على إقامة دائمة في أيرلندا وممارسة حقوقه المعيشية والمهنية، من ضمنها العمل والدراسة في أيرلندا. كما يمكن للمستثمرين أيضا التقدم بطلب الحصول على خصم على استثماراتهم في حال الإنفاق على تعليم الأطفال في إحدى الجامعات الأيرلندية.

كما تتيح هذه الشراكة الحصرية للراغبين في الحصول على الجنسية الأيرلندية فرصة الاعتماد على فريق هنا في شركة إليفاي من أصحاب الخبرة المميزة في توفير أفضل الحلول والخدمات الاستشارية المتعلقة ببرامج "الجنسية عبر الاستثمار"، وذلك من خلال تمكين عملائنا من تعبئة الطلبات واستكمال كافة الإجراءات ذات الصلة. وفيما يتعلق ببرنامج "المستثمر المهاجر إلى إيرلندا"، فعلى الراغبين بالالتحاق بالبرنامج تقديم طلب لوزارة العدل الأيرلندية للحصول على موافقة مبدئية للحصول على الإقامة بعد استيفاء الشروط المطلوبة، ليتم لاحقاً منح موافقة نهائية على إصدار تصريح إقامة دائمة في أيرلندا، والتي يتطلب الحفاظ عليها زيارة واحدة فقط إلى الجمهورية سنوياً.

أما الراغبين في الهجرة إلى أيرلندا، وخاصة في ظل النمو الاقتصادي الآمن والمستدام التي تشهده الجمهورية، إضافة إلى فرص التعليم المميزة المتوفرة حالياً، فبإمكانهم التقدم بطلب الحصول على الجنسية بعد الإقامة الفعلية في أيرلندا لمدة 12 شهرًا متتالياً، إضافة إلى أربعة أعوام، والتي تعادل نصف المدة المطلوبة للحصول على الجنسية (ثمانية أعوام).

يتيح الجواز الأيرلندي لصاحبه السفر إلى ١٥٨ دولة حول العالم دون الحاجة إلى تأشيرات. كما تتيح الجنسية الأيرلندية لصاحبها العيش والإقامة والعمل في دول الاتحاد الأوروبي والاستفادة من خدمات الرعاية الصحية والعلاجية ذات الدرجة الأولى، إضافة إلى ميزة إلحاق الأولاد بأفضل المدارس والجامعات على مستوى العالم، إما مجاناً أو عبر دفع رسوم مخفضة.

الشراكة الحصرية مع الصندوق الأيرلندي لإقراض المغتربين تعني أن الباب مفتوح الآن لبدء حياة جديدة في أيرلندا. للاستفادة من هذه الفرصة المميزة، يرجى زيارة موقعنا: www.elevay.com أو الاتصال بمكتبنا في دبي على الرقم:

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