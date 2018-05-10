بوكت جيمر تطلق النسخة العربية من موقعها في الشرق الأوسط

يطلق الموقع العالمي الرائد في مجال ألعاب الموبايل في الشرق الأوسط بوكيت جيمر (PocketGamer.biz) نسخته العربية بمشاركة موقعه الشقيق PocketGamer.me

أنا متحمس جدًا حول إمكانيه تطوير صناعه الألعاب في الشرق الأوسط كون المنطقة تمثل النمو الثابت للإيرادات ووجود عدد جيد من الاستوديوهات الموهوبةالحالية والمستقبلية القادمة‪..........‬” — كريس جيمس المؤسس والمدير التنفيذي لشركة Steel Media

عمان, AMMAN, الاردن, May 10, 2018 /EINPresswire.com/ -- تفخر شركتنا Steel Media Ltd و ميس الورد (Maysalward) بإعلانهما لموعد إطلاق بوكيت جيمر (Pocket Gamer) الشرق الأوسط، موقع مختص بألعاب وتكنولوجيا الموبايل باللغة العربية.

تكشف الشركتان اليوم عن الشراكة بينهما والتي تُظهر PocketGamer.me كموقع شقيق لموقع PocketGamer.biz الرائد في مجال الأعمال التجارية لصناعة ألعاب الموبايل على المدى الطويل. ستقوم PocketGamer.me بتقديم خدماتها لمجتمعات المَعنيَّة بالألعاب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى الأخبار والميزات والمقابلات وتحليلها لمجريات الساحة الدولية للألعاب النابضة بالحياة دومًا!

سيكون مقر الموقع في عمان - الأردن، وسيتم تحرير النسخة العربية الجديدة بواسطة بشرى عبدالهادي. سوف يحتوي الموقع على مزيج يجمع بين المحتوى الأصلي والمنشأ محليًا، والمقالات المرخص استخدامها والمترجمة من PocketGamer.biz. إضافةً إلى ذلك، سوف يستفيد PocketGamer.biz من خبرة شركائهم في الشرق الأوسط في هذا المجال.

أطلقت Steel Media بوكيت جيمر (Pocket Gamer) في 2006، بدايةً كموقع للمستهلك فقط يغطي مسرح الألعاب الإلكترونية الوليدة. تبعه PocketGamer.biz، ليخدم السوق الدولي الضخم في تطوير ونشر ألعاب الهاتف المحمول.

PocketGamer.biz تُحرر بواسطة كريغ تشابل (Craig Chapple) والذي سيعمل بشكل وثيق مع بشرى عبدالهادي لإقامة علاقة عمل وثيقة. قبل خمس سنوات أطلقت بوكيت جيمر (Pocket Gamer) سلسلة من الفعاليات لصناعة الألعاب الإلكترونية وعقد مؤتمرات في جميع انحاء العالم، من فانكوفر إلى بنغالور.

تصنّف شركة ميس الورد (Maysalaward) كأولى الشركات النّاشرة لألعاب الهاتف المحمول في سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد أُطلقت في 2003 في الأردن، ولديها الآن عدد من المكاتب الفرعية بما في ذلك منتجع ليامنجتون سبا في المملكة المتحدة. لا يقتصر عمل الشركة على تطوير الألعاب الخاصة بها فقط، بل وتعمل على تعريب بعض الألعاب العالمية وطرحها للجمهور في الشرق الأوسط.

قال كريس جيمس (Chris James) المؤسس والمدير التنفيذي لشركة Steel Media Ltd:" لقد قمنا بزيارة الشرق الأوسط وكان للأردن تحديدًا حُصة جيدة من الزيارات في السنوات القليلة الماضية،,وانعقاد أول Big Indie Pitch في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أكتوبر الماضي، وأنا متحمس جدًا حول إمكانيه صناعه الألعاب هناك.بالإضافة كون المنطقة تمثل النمو الأسرع للإيرادات في العالم في الأشهر الاثني عشر الماضية (وفقًا لتقارير NewZoo)، ووجود عدد حيد من من الاستوديوهات الموهوبة القادمة، وذلك بفضل الأنشطه التي قام بها أشخاص مثل نور خريس وميس الورد لعملهم المضني على االفعاليات مع شركاء مثلمختبر الألعاب الأردني ومبادرات تعليمية أخرى ترعاها شركات تكنولوجيا وإتصالات مثل منصة زين وشركة زيت الأردن. نحن حقًا لا يمكن أن نحظى بشريك أفضل يلتزم بمساعدتنا في رحلة تطوير الألعاب خلال السنوات القليلة المقبلة"

وقال نور خريس مؤسس ميس الورد ومديرها التنفيذي" المعرفة والإطلاع على التغيرات السريعة في عالم صناعة العاب الموبايل هي مفاتيح رئيسية لتطوير منتج فريد ينافس في هذا السوق العالمي المفتوح ، وترسيخ هذه المفاهيم في لغتك الخاصة مهم لتسريع نمو المنتجات.

ولينعكس هذا بأفضل شكل لمطوري الألعاب في المنطقة العربية كنا بحاجة إلى شريك يمكن أن يجلب الأفضل من المحتوى الغني والفريد من و إلى المنطقة وهذا سبب تعاوننا مع PocketGamer.biz. وقمنا بشراكة مع منصة زين وشركة زين الأردن لتطوير المشروع والعمل مع مختبر الألعاب الأردني أحد مشاريع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية ”

لفرص الإعلان، يرجى التواصل مع chris@steelmedia.co.uk كما يرجى توجيه جميع استفسارات إلى نور خريس على nour@maysalward.com.



