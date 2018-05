GoGo Quinoa lance un nouveau site Web

Un site Web amélioré pour répondre à la demande croissante

MONTREAL, QUEBEC, CANADA, May 8, 2018 / EINPresswire.com / -- GoGo Quinoa lance un nouveau site WebUn site Web amélioré pour répondre à la demande croissanteLAVAL, Q.C., 8 mai 2018 /PRNewswire/ -- Le fabricant de produits végétaliens, biologiques et sans gluten basé à Laval, a dévoilé son nouveau site Web www.gogoquinoa.com cette semaine.Le nouveau site Web a été repensé afin d'optimiser l'expérience de l'utilisateur grâce à l'amélioration des fonctionnalités et de l'outil de navigation, un design réactif pour les appareils mobiles, des informations complètes sur les produits et la possibilité d'achats directs sur Amazon.ca. Des canaux d'achat en ligne supplémentaires seront ajoutés dans les mois à venir afin d'augmenter les options d'achat des consommateurs.La fonction de localisation de magasin a été améliorée - une synchronisation mensuelle a lieu directement avec les systèmes de gestion d'inventaires des magasins afin d'assurer des informations plus précises sur la disponibilité des produits pour les clients de GoGo Quinoa. « Le site Web est le nouveau centre d'une stratégie numérique plus large et représente un élément important de notre image de marque: le site a été conçu pour créer une destination de premier choix pour tout ce qui concerne le quinoa. Par exemple, de nouvelles recettes et du contenu sont ajoutés chaque semaine, donc assurez-vous de nous rendre visite régulièrement afin de connaître les dernières nouveautés en matière de quinoa et de saines habitudes alimentaires. » a dit Francis Lavoie, vice-président des ventes et du marketing de GoGo Quinoa.À propos de Compagnie 2 AmeriksEn activité depuis 2004, Compagnie 2 Ameriks a été la première entreprise de quinoa en Amérique du Nord à être certifiée équitable. Elle importe et fabrique maintenant plus de 60 produits à base de plantes, biologiques et sans gluten faits à base de quinoa et d'autres super grains sans gluten sous la marque GoGo Quinoa et pour des marques privées. En 2017, GoGo Quinoa a augmenté sa production afin de répondre à la demande croissante pour ses gammes de produits en déménageant ses opérations dans une usine de 45 000 pieds carrés à Laval. Vous trouverez plus d'information sur l'entreprise et ses produits sur les sites de Compagnie 2 Ameriks ( www.2ameriks.com/fr ) et de GoGo Quinoa ( www.gogoquinoa.com/fr ).Information:Martin BilodeauPresident and Foundermartin@gogoquinoa.com(514) 249-5103SOURCE GoGo Quinoa