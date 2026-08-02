Ahmad Teaとアントワーヌ・セメンヨが 紅茶テイスティングマスタークラスで プレシーズンに向けた究極の準備を披露

Antoine Semenyo for Ahmad Tea's Tea Tasting Masterclass Antoine Semenyo during the Ahmad Tea Masterclass

プレミアリーグと、ガーナにルーツを持つ国際的フォワードが、 マンチェスター・シティのプレシーズンツアーから、 エリートスポーツパフォーマンスの背景を称えるティーブレイクを開催

アントワーヌ・セメンヨは、次のように話しています: 「『準備』とは、私のキャリアで最も重要なものの一つです。” — Antoine Semenyo

HONG KONG , KOWLOON BAY, HONG KONG, August 3, 2026 / EINPresswire.com / -- 香港、九竜湾、 – 2026年8月2日– 本日、90カ国超で展開されているイングリッシュティーブランド「 Ahmad Tea 」が、マンチェスター・シティと、ガーナにルーツを持つストライカー選手アントワーヌ・セメンヨを招き、プレシーズンのための究極の準備として、紅茶テイスティングのマスタークラスを開催しました。この特別なイベントは、スポーツエリートのパフォーマンスを支える、ルーチン、ディテール、そして姿勢を称えています。香港の九竜湾で開かれたこのイベントは、Ahmad Teaの「Preparation is Everything」キャンペーンの一環として、トップアスリートと、Ahmad Teaの茶葉マスターがともに共有する、準備と一貫性、そして、クラフトマンシップの価値の重要性を強調するものです。このイベントで、イギリス育ちのセメンヨは、プレシーズンのトレーニング、メンタルの準備と、来たるシーズンに向けた意気込みを語り、最高のパフォーマンスを維持するために必要な鍛錬について、独自の視点をゲストに紹介しました。Ahmad Teaの有名なブラックブレンドとハーブティーブレンドの試飲も振る舞われ、ゲストは、シニア紅茶テイスターのドミニク・マリオットによる紅茶講習マスタークラスを体験しました。このセッションでは、Ahmad Teaを数十年にわたって定義してきたヘリテージや品質を探るとともに、エキスパートの紅茶テイスティングとブレンドの力によって、一杯一杯の紅茶に、卓越した風味と品質をどのように保証しているかが披露されました。アントワーヌ・セメンヨは、次のように話しています: 「『準備』とは、私のキャリアで最も重要なものの一つです。試合で観客に見えているのは、ほんの一部分に過ぎません。すべては、キックオフよりずっと前からあたためてきたルーチン、鍛錬と、考え方にあるのです。私は、プレシーズン中に、こうしたプロセスに力を入れ、今後のシーズンの準備として、日常の習慣の開発と改善に取り組んでいます。」Ahmad Teaの「Preparation is Everything」キャンペーンは、エリートスポーツ競技でも、普段の生活の中でも、ベストな状態でのパフォーマンスを達成するための「リチュアル」を祝います。世界的スポーツパフォーマンスの背後にある綿密な準備は、一杯のAhmad Teaの紅茶の背景にある専門知識とも、共通点があることを踏まえ、このキャンペーンでは、成功を定義する鍛錬、忍耐、そしてこだわりにスポットライトを当てています。素晴らしい茶畑で茶葉を調達することから、あらゆる紅茶のエキスパートブレンドに至るまで、Ahmad Teaは、すばらしい精華とは、最終パフォーマンスよりはるか前から始まっていると信じています。それは、競技の準備をするスポーツ選手にも、また、すべてのブレンドの背後にある紅茶マスターの技術にも共有されている哲学です。Ahmad Teaグローバルマーケティング本部長トレーシー・ウェイクリンは、こうコメントしています:「香港にアントワーヌを迎え、またメディアやパートナーの皆様にお集まりいただき、私たちの『Preparation is Everything』キャンペーンの中心となる価値を称える機会を得られたことを、大変光栄に思います。最高レベルのフットボールシーズンの準備でも、また理想の一杯の紅茶を作ることでも、最も大きな違いを生み出すのは、しばしば目に見えない努力なのです。それは、さまざまな原産国からの茶葉を注意深く選び抜き、バランスを保つことから、すべてのブレンドを正確にブレンドし、丁寧な抽出を保証することにも及びます。」- 文末 -Ahmad TeaについてAhmad Teaは、イギリスのハンプシャーで設立された、受賞歴を持つイギリスの紅茶茶会社です。家族所有企業であり、四世代にわたる茶葉の専門知識を生かして、品質に対する確固たる取り組みを行ってきました。今日では、Ahmad Teaの製品は、世界中の90か国以上で楽しまれており、毎日、3000万杯の紅茶が提供されています。Ahmad Teaは、世界中の主要な茶葉生産地から、最も素晴らしい茶葉を調達し、すべてのブレンドで、卓越した紅茶の体験を提供できるよう保証するため、厳格なテイスティングと品質管理標準を維持しています。茶葉を越えて、Ahmad Teaは、良心的サステイナビリティイニシアチブを通して、世界中のコミュニティに肯定的なインパクトを生み出すことに取り組んで来ました。先進的な「Hand Picked Profit Shared 」イニシアチブによって、Ahmad Teaは、主な茶葉調達地域で、茶葉の生み出す価値を、茶摘をする人たちにもより多く共有できるよう、肯定的な変化を推進してきました。このプログラムでは、茶葉労働者に直接収益ボーナスを共有し、生活賃金のギャップを縮め、特に茶葉を生産するコミュニティーの女性たちのための経済的な基盤拡大を支援しています。 2025年はこのプロジェクトの二年目となり、インド、ケニアおよびスリランカで12,000人を超える女性たちにボーナスが支給されました。さらに、Ahmad Teaは、多数の国で学校、病院、清潔な水供給プログラム、そして緊急支援プロジェクトに資金を提供し、グローバルサプライチェーンとつながるコミュニティを支える取り組みを続けています。責任ある調達慣行を推進し、茶葉を生産するコミュニティの長期持続可能性を支援するため、Ahmad Teaは、茶葉生産パートナーと緊密に協力しています。品質に対する情熱と、人々が集まることの力への確信をもって、Ahmad Teaは、素晴らしい紅茶の喜びを共有することによって、世界中の文化とコミュニティをつなげる活動を推進していきます。アントワーヌ・セメンヨについてアントワーヌ・セメンヨは、世界のフットボール界で、最も熱いプレーで注目されている、才能あるアタッカー選手の1人です。ガーナにルーツを持ち、現在プレミアリーグのマンチェスター・シティでプレーしています。ロンドンで生まれ、国際舞台でガーナ代表選手としての誇りを持つセメンヨのサクセスストーリーは、決意、忍耐力、たゆまぬ努力の賜です。イギリスのフットボール界の頂点へと昇り詰め、プレミアリーグでプレーするようになるまで、彼はそのペース、パワー、順応性と、プロ意識の高さで知られるようになりました。2022年に、ガーナチームのシニア選手としてデビューして以来、セメンヨは、ブラック・スターズの重要人物となり、FIFAワールドカップとアフリカカップを含む主要な国際トーナメントで、代表チームメンバーを務めました。彼は、30を超えるシニア国際代表試合に出場し、ガーナ代表として決定点を挙げ、ガーナを代表するフットボールアンバサダーの1人としての地位を築きました。プレミアリーグのAFCボーンマスで活躍した彼は、100回あまりの出場で、リーグ30得点を達成し、地区で最もダイナミックなフォワード線種として認められるようになりました。ここからセメンヨは、2026年に、強豪マンチェスター・シティに移籍し、シーズンのプレミアリーグ出場選手として指名されました。プロ意識の高さ、謙虚さと、改善継続に対する取り組みで賞賛されてきたセメンヨは、グローバルなAhmad Teaの「Preparation is Everything」キャンペーンの中心にある、準備、献身そして卓越性の価値を体現しています。Ahmad Teaのグローバルブランドアンバサダーとして、セメンヨは、成功とは、パフォーマンスよりずっと前から構築が始まっているものという確信の共有によって、世界中の消費者にインスピレーションをもたらしています。

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