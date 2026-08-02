Antoine Semenyo for Ahmad Tea's Tea Tasting Masterclass Antoine Semenyo during the Ahmad Tea Masterclass

英超及加納國家隊前鋒趁曼城季前 熱身賽空檔細緻演繹頂尖表現背後的準備功夫

Antoine Semenyo 表示：「準備功夫是我職業生涯中最重要的一環” — Antoine Semenyo

HONG KONG , KOWLOON BAY, HONG KONG, August 3, 2026 / EINPresswire.com / -- 香港九龍灣 – 2026年8月2日 – 今日，暢銷全球逾 90 個國家的英式茶品牌 Ahmad Tea ，聯同曼城及加納國家隊前鋒 Antoine Semenyo，舉辦了一場品茶大師班，為「終極季前備戰」揭開序幕。這場獨家活動旨在弘揚支撐頂尖運動表現的常規、細節與心態。活動於九龍灣舉行，是 Ahmad Tea「準備就是一切」（Preparation is Everything）宣傳企劃的一部分，強調準備、堅持與匠藝的重要性——這些價值觀既是頂尖運動員的追求，亦是 Ahmad Tea 茶葉大師的信念。活動期間，在英格蘭長大的 Semenyo 分享了季前訓練、心理準備以及對新賽季的抱負，讓來賓一窺頂級競技所需的嚴謹紀律。來賓獲邀參與由高級茶葉鑑賞師 Dominic Marriott 主持的品茶大師班，親身品味 Ahmad Tea 馳名的紅茶與花草茶系列。課堂深入探討 Ahmad Tea 數十年來奠定的傳承與品質標準，展示專業品茶與拼配技術如何確保每一杯茶都風味卓越、質素如一。Antoine Semenyo 表示：「準備功夫是我職業生涯中最重要的一環。球迷在比賽日看到的只是冰山一角——一切皆源自開賽前早已建立的常規、紀律與心態。我在季前努力打磨這些流程，培養並改善日常習慣，為迎接一個重要的球季作好準備。」Ahmad Tea「準備就是一切」企劃，頌揚那些幫助人們在精英運動或日常生活中發揮最佳表現的日常儀式。企劃將頂尖運動員背後一絲不苟的準備，與 Ahmad Tea 每杯茶背後的專業匠藝相提並論，聚焦於定義成功的紀律、耐心與對細節的執著。從嚴選頂級茶園的茶葉，到匠心拼配每一款茶品，Ahmad Tea 深信卓越成果始於最終表現之前——這套哲學與運動員賽前備戰，以及茶葉大師拼配藝術的理念如出一轍。Ahmad Tea 環球市場營銷主管 Tracey Wakelin 表示：「我們很榮幸能邀請 Antoine 來到香港，並匯聚媒體及合作夥伴，一同慶祝『準備就是一切』企劃的核心價值。無論是備戰頂級足球賽季，還是沖泡一杯完美的茶，往往那些看不見的功夫，才是成就不凡的關鍵。從精心挑選及調配來自不同產區的茶葉，到確保每款拼配都精準細緻、沖泡得宜，每一步都體現了這份堅持。」– 完 –關於 Ahmad TeaAhmad Tea 是獲獎無數的英式茶品牌，創立於英國漢普郡。作為家族企業，品牌結合四代茶葉專業知識，並對品質堅守不渝。時至今日，Ahmad Tea 產品暢銷全球逾 90 個國家，每日售出超過 3,000 萬杯茶。品牌從世界頂級茶產區採購最優質茶葉，並實施嚴格的品評與品質監控標準，確保每一款拼配都能帶來超凡的品茶體驗。除茶葉業務外，Ahmad Tea 亦透過慈善及可持續發展項目，致力為全球社區帶來正面影響。品牌開創的「精選茶葉·利潤共享」（Hand Picked Profit Shared）計劃，在其主要採購地區推動積極變革，將茶葉創造的更多價值回饋給採茶工人。該計劃直接向茶葉從業員發放額外利潤分成，協助縮小生活工資差距，並促進經濟獨立，尤其惠及茶葉種植社區的女性。 2025 年（計劃第二年），已有超過 12,000 名女性在印度、肯尼亞及斯里蘭卡獲得獎金。此外，品牌亦在多個國家資助學校、醫院、清潔食水項目及緊急救援計劃，並持續支持其全球供應鏈相關的社區。Ahmad Tea 亦與茶葉種植夥伴緊密合作，推廣負責任的採購方式，並支持茶葉種植社區的長遠可持續發展。憑藉對品質的熱忱及「以茶連繫人心」的信念，Ahmad Tea 繼續透過優質好茶，連繫世界各地不同的文化與社區。關於 Antoine SemenyoAntoine Semenyo 是全球球壇其中一位最具潛力的進攻球員，現為加納國家隊成員，效力英超曼城。Semenyo 生於倫敦，並以代表加納為榮。他的崛起之路充滿決心、韌性與不懈的自我改進。他由英格蘭低組別聯賽逐步攀升，最終在英超站穩陣腳，以速度、力量、多面性及勤勉態度見稱。自 2022 年首度為加納大國腳上陣以來，Semenyo 已成為「黑星軍團」的關鍵人物，曾代表國家參加世界盃及非洲國家盃等大型國際賽事。他累積超過 30 次國際賽上陣紀錄，並為國家隊攻入關鍵入球，鞏固其加納足球大使的地位。在效力般尼茅夫期間，Semenyo 於英超表現突出，僅上陣逾 100 場便攻入 30 個聯賽入球，確立其為聯賽中最具活力的前鋒之一。這份佳績促成他於 2026 年高調轉投曼城，並入選該季英超最佳陣容。Semenyo 以專業態度、謙遜個性及持續進步的承諾廣受讚譽，完美體現 Ahmad Tea 環球「準備就是一切」企劃所倡導的準備、專注與卓越價值。作為 Ahmad Tea 環球品牌大使，他將透過共同信念——成功建基於表現之前的長期準備——激勵全球消費者。

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