Ahmad Tea 와 Antoine Semenyo가 명인 차 시음회로 궁극의 프리시즌을 준비

Antoine Semenyo for Ahmad Tea's Tea Tasting Masterclass Antoine Semenyo during the Ahmad Tea Masterclass

프리미어 리그와 가나 국대 공격수가 맨체스터 시티 구단 프리시즌 투어 중에 짬을 내서 최고의 성과에 대한 이야기로 축하 행사

Antoine Semenyo는 다음과 같이 말했습니다: "제 선수경력에서 가장 중요한 부분은 뭐니뭐니해도 준비랍니다. ” — Antoine Semenyo

HONG KONG , KOWLOON BAY, HONG KONG, August 3, 2026 / EINPresswire.com / -- 홍콩 주룽베이 - 2026년 8월 2일 – 오늘, 90개국 이상에 판매되는 영국의 유명 차 브랜드인 Ahmad Tea가 맨체스터 시티 구단과 가나 스트라이커 Antoine Semenyo와 함께 명인 차 시음회 행사로 궁극의 프리시즌 준비를 갈무리했습니다. 이 특별 행사에서 그는 최고의 성적을 내게 된 훈련 일정이나 그 내막 그리고 멘탈 관리에 대한 이야기로 꽃을 피웠습니다.홍콩 주룽베이에서 개최된 이 행사는 ‘준비하면 만사형통(Preparation is Everything)’이라는 캠페인의 일환이었으며 최고의 스포츠 선수들과 Ahmad Tea의 차 명인들이 공유하는 가치관, 즉 준비와 일관성 및 장인 기술의 중요성을 부각하는 자리였습니다.본 행사 자리에서, 잉글랜드에서 어린시절을 보낸 Semenyo는 프리시즌 훈련이나 멘탈 강화 훈련 및 다음 시즌에 대한 포부 등 그런 세부 이야기들을 공유하며 참석한 손님들에게 최고 수준의 기량을 발휘하는데 필요한 엄격한 자기관리에 대한 특별한 이야기들도 해 주었습니다.초대 손님들은 차 시음 명인인 Dominic Marriott의 주관하에 명인 차 시음회에서 안내를 받으며 그 유명한 Ahmad Tea 의 홍차와 허브티의 조제과정을 맛보는 특별 경험을 하게 되었습니다. 본 시음회장에서는 어떻게 명인 차 시음과 조제과정으로 모든 찻잔에 특별한 풍미와 품격의 맛을 재현하는지 보여주며 수십년 각고 끝에 탄생한 Ahmad Tea만의 독특한 헤리티지와 품질을 엿볼 기회를 갖게 되었습니다.Antoine Semenyo는 다음과 같이 말했습니다: "제 선수경력에서 가장 중요한 부분은 뭐니뭐니해도 준비랍니다. 시합 당일 사람들은 훈련의 아주 일부만 보는 것이죠—이는 경기 시작 오래 전부터 갈고닦은 평상시 훈련과 엄격한 자기관리 및 정신무장의 결실이죠. 저는 차기 시즌에 대비해 프리시즌 동안 매일매일의 행동습관을 개발하고 개선하는 그런 사소한 과정들에 총력을 기울이고 있답니다”.Ahmad Tea가 진행하는 ‘준비하면 만사형통' 캠페인은 그것이 최고 레벨의 스포츠 분야이든 일상 생활이든 상관없이 사람들이 최고의 기량을 발휘하는데 이바지하는 의례절차를 기리는 것입니다. 월드클래스 선수들에게서 최고의 점수가 나오려면 세심한 준비가 기울여져야 하고 또 Ahmad Tea가 모든 찻잔에 최고의 정성과 전문기술을 쏟아붓는 그 둘 사이에는 유사성이 있어서 성공을 결정짓는 자기절제와 인내 그리고 디테일까지 신경쓰는 마음가짐을 캠페인이 초점을 맞춰 부각시키고 있습니다. 최고의 차나무에서 엄선한 찻잎으로 모든 차에다 명인들이 뼈를 갈아 만드는 Ahmad Tea는 탁월한 성적은 최종 점수 훨씬 이전에 시작한다고 믿고 있는데, 이는 시합에 대비하는 최고의 선수들과 모든 차에 가히 예술을 덧입히는 차 명인들의 공동 철학입니다.Ahmad Tea의 글로벌 마케팅 총괄 Tracey Wakelin 이 한 인사말입니다:“Antoine의 홍콩 방문을 환영하고 당사의 ‘준비하면 만사형통' 캠페인을 관통하는 가치관을 기념하기 위해 미디어팀과 파트너들이 한자리에 모이게 된 것을 큰 영광으로 생각합니다. 월드클래스 레벨의 축구 시즌에 대비하든 완벽한 차를 준비해서 내놓든 그 성공을 가늠하는 최고의 척도는 보통 눈에 띄지 않는 노력이죠. 저희는 다양한 산지의 차를 각별히 엄선해서 완벽한 조합으로 모든 차를 정교하고 또 온 정성을 다해 항상 제조하고 있습니다.”- 이상 -Ahmad Tea 소개Ahmad Tea는 수상 경력이 찬란한 잉글랜드 차 회사로서 잉글랜드 햄프셔주에서 설립되었습니다. 가족이 경영하는 당사는 4세대에 걸친 차 전문 기술과 품질에 대한 부동의 집념을 녹여내고 있습니다.오늘날, Ahmad Tea 제품은 전 세계 90개국 이상에서 판매되고 있으며 매일 3천만 잔의 차가 서빙되고 있습니다. 당사는 전 세계 굴지의 차 산지에서 생산한 최고의 찻잎을 엄선하고 있으며 모든 차에서 최고의 시음 경험이 제공되도록 엄격한 시음 및 품질 관리 기준을 구비하고 있습니다.Ahmad Tea는 차만 단순히 제조 판매하는 회사가 아니라 자선 및 지속가능성 프로젝트를 통해 전 세계 지역사회에 긍정적인 영향을 만들어 내고자 매진하고 있습니다. 선구적인 '손 수확 이윤 공유 (Hand Picked Profit Shared)' 사업을 통해 Ahmad Tea는 주요 산지에서 긍정적인 변화를 선도하고 있으며, 차 생산 과정에서 생긴 부가 가치를 찻잎을 손수 수확하는 이들과 더 많이 공유하고 있습니다. 이 프로그램으로 차 종사 노동자들에게 직접 추가 이윤을 나눠주고 생활 임금 격차를 해소해나가며, 특히 차 재배 지역 여성들의 경제적 자립을 한층 더 지원하고 있습니다. 2025년은 해당 사업 2년 차로 인도와 케냐 및 스리랑카에서 12,000명 이상의 여성들이 관련 보너스를 수령하였습니다.이뿐만 아니라 당사는 여러 국가에서 학교와 병원, 식수 제공 사업 및 긴급 구호 사업 등을 후원해 왔으며, 당사의 글로벌 공급망과 연계된 지역사회 지원에 계속 매진하고 있습니다. Ahmad Tea는 또 책임 있는 납품 관행을 선도하고 차 재배 지역사회의 장기적인 지속가능성을 지원하기 위해 차 생산 파트너들과도 긴밀히 협력하고 있습니다.품질에 대한 열정과 사람들을 화합시키겠다는 신념을 품고, Ahmad Tea는 훌륭한 차를 함께 나누고 즐기면서 전 세계의 문화와 지역사회를 계속 맺어주고 있습니다.Antoine Semenyo 소개Antoine Semenyo는 세계 축구계의 가장 흥미로운 공격수 중 하나로, 현재 EPL 맨체스터 시티에서 활약하는 가나 국대 선수입니다.런던 태생으로 국제 무대에서 자랑스럽게 가나 국대 선수로 활약하는 Semenyo가 축구계 정상을 주름잡게 된 것은 결단력과 회복력, 그리고 꾸준한 자기 발전의 성공담입니다. 잉글랜드 축구 계단을 처음부터 밟아 올라가 EPL에서 입지를 구축하기까지 빠른 속도와 힘, 다재다능한 기량 및 부지런함으로 그는 유명합니다.2022년 가나 국대로 뽑힌 다음, Semenyo는 FIFA 월드컵과 아프리카 네이션스컵 등 주요 국제 대회에 국가 대표로 출전하며 '블랙 스타즈'의 핵심 선수로 자리를 꿰찼습니다. 그는 서른 번 이상 국가 대표팀 선수 출전 기록과 함께 결정적인 득점을 올리며 가나를 대표하는 핵심 축구 선수로서 입지를 굳혔습니다.EPL 팀인 AFC 본머스에서 100경기 이상 출전하고 30골을 득점하는 등 눈부신 활약을 펼쳐, 가장 다이내믹한 스트라이커 중 하나로 입지를 굳혔고, 이 때문에 2026년 맨체스터 시티로의 대박 이적이 마무리 되었고 EPL '올해의 팀'에도 선정되었습니다.프로 정신과 겸손한 자세, 그리고 꾸준한 자기 개발 노력으로 칭송을 받고 있는 Semenyo는 Ahmad Tea의 ‘준비하면 만사형통’이라는 글로벌 캠페인을 관통하는 가치관 즉 준비와 헌신적인 노력 및 탁월함의 본보기입니다. Ahmad Tea의 글로벌 브랜드 앰배서더로서 성공은 성과의 순간 훨씬 이전부터 시작된다는 공동의 신념을 통해 전 세계 소비자들에게 영감을 불어넣는데 이바지할 것입니다.

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