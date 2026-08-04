مجموعة البستنجي تطلق Lynk & Co 08 في الأردن.. تجربة SUV هجينة Hybrid قابلة للشحن تجمع بين الأداء الذكي والفخامة المتطورة
عمان, عمان, JORDAN, August 4, 2026 /EINPresswire.com/ -- أعلنت مجموعة البستنجي، الوكيل الحصري لعلامة Lynk & Co في المملكة الأردنية الهاشمية، عن إطلاق سيارة Lynk & Co 08 الجديدة في السوق الأردني، لتقدم جيلاً متطوراً من سيارات الـ SUV الهجينة Hybrid القابلة للشحن (Plug-in Hybrid)، التي تجمع بين الأداء الرياضي، والتكنولوجيا الذكية، والتصميم العصري، ضمن تجربة قيادة استثنائية ترتقي بمعايير التنقل الحديث.
وتأتي Lynk & Co 08 مزودة بمنظومة هجينة Hybrid متقدمة قابلة للشحن (Plug-in Hybrid) تجمع بين محرك تيربو بسعة 1.5 لتر وناقل حركة DHT ثلاثي السرعات، لتوفر قوة إجمالية تصل إلى 345 حصاناً وعزم دوران يبلغ 580 نيوتن متر، ما يمنح السيارة أداءً ديناميكياً متفوقاً مع قدرة على التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 6.7 ثانية، إلى جانب قيادة سلسة واستجابة عالية في مختلف ظروف القيادة.
وتوفر Lynk & Co 08 تجربة تنقل أكثر حرية وكفاءة بفضل قدرتها على قطع مسافة كهربائية خالصة تتجاوز 200 كيلومتر وفق معيار WLTP، إضافة إلى مدى إجمالي يزيد عن 1,200 كيلومتر، تجمع بين مزايا القيادة الكهربائية اليومية وإمكانية القيام بالرحلات الطويلة بكفاءة عالية وراحة تامة.
ويعكس التصميم الخارجي للسيارة فلسفة علامة Lynk & Co القائمة على المزج بين الجرأة والأناقة، من خلال خطوط عصرية وانسيابية تمنحها حضوراً مميزاً على الطريق، إلى جانب جنوط ألمنيوم ديناميكية قياس 21 بوصة، وسقف بانورامي زجاجي يعزز الإحساس بالرحابة والفخامة داخل المقصورة.
أما المقصورة الداخلية، فقد صُممت لتوفير تجربة قيادة رقمية متكاملة، حيث تضم شاشة لمس مركزية قياس 15.4 بوصة، وشاشة عدادات رقمية قياس 12.3 بوصة، ونظام تحكم مناخي ثلاثي المناطق، إضافة إلى التحديثات البرمجية عبر الهواء OTA، والتحكم الصوتي، يدعم Apple CarPlay وAndroid Auto، لتوفر تجربة ذكية تلبي احتياجات السائقين في العصر الرقمي.
وفي مجال السلامة والراحة، توفر Lynk & Co 08 منظومة متقدمة من التقنيات المساعدة للسائق، حيث حصلت على تصنيف خمس نجوم في اختبارات Euro NCAP، كما زُودت بكاميرا رؤية محيطية بزاوية 360 درجة، ونظام صوت فاخر من Harman Kardon، ومقاعد مزودة بخاصية التدفئة والتهوية، لتجمع بين أعلى مستويات الأمان والراحة في كل رحلة.
وأكدت مجموعة البستنجي أن إطلاق Lynk & Co 08 في السوق الأردني يأتي ضمن التزامها بتقديم أحدث حلول التنقل الذكي، وتوفير سيارات تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة، والكفاءة، والأداء، والفخامة، مدعومة بمنظومة متكاملة من خدمات ما بعد البيع، والصيانة المعتمدة، والدعم الفني وفق أعلى المعايير العالمية.
ويُعد إطلاق Lynk & Co 08 خطوة جديدة في مسيرة مجموعة البستنجي نحو تعزيز حضورها في قطاع السيارات المتطورة في الأردن، وتقديم خيارات جديدة للعملاء الباحثين عن تجربة قيادة تجمع بين الابتكار والاستدامة ومستقبل التنقل الذكي.
Mahmoud Said Yahia
Bustanji Group
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