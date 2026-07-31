Inteligenciaplicada es nombrada OpenAI Select Partner
MEXICO CITY, CDMX, MEXICO, July 31, 2026 /EINPresswire.com/ -- Inteligenciaplicada, firma mexicana de estrategia e implementación de inteligencia artificial que ayuda a las organizaciones a convertir la IA en capacidad operativa, anunció hoy que ha sido nombrada OpenAI Select Partner dentro de OpenAI Partner Network.
OpenAI Partner Network es un programa global para que sus socios desarrollen, comercialicen e implementen soluciones de inteligencia artificial con OpenAI. El programa reúne a organizaciones con profunda experiencia sectorial, capacidad de ejecución y sólidas relaciones con sus clientes, y les proporciona recursos, formación y soporte para ayudar a las empresas a adoptar los modelos de frontera y productos de OpenAI y convertirlos en resultados medibles.
Como OpenAI Select Partner, Inteligenciaplicada continuará trabajando con OpenAI para ayudar a las organizaciones a desarrollar, implementar y escalar soluciones de IA de manera responsable y efectiva. Este trabajo permitirá a las organizaciones obtener mayor utilidad de cada token y un mejor desempeño por dólar con GPT‑5.6, al tiempo que utilizan ChatGPT Work para transformar objetivos ambiciosos en trabajo terminado. Inteligenciaplicada combina estrategia ejecutiva de IA, diseño de sistemas agénticos, gobernanza responsable y arquitecturas híbridas —locales y en la nube— para ayudar a las organizaciones a pasar de la experimentación fragmentada a una adopción escalable.
“Ser nombrados OpenAI Select Partner fortalece nuestra capacidad para ayudar a las organizaciones a cerrar la brecha entre la ambición en inteligencia artificial y su impacto operativo”, afirmó Sergio Mañon, fundador y director estratégico de Inteligenciaplicada. “Nuestro objetivo no es simplemente introducir tecnología cada vez más capaz, sino rediseñar la forma en que trabajan las organizaciones, combinando los modelos de frontera de OpenAI con una arquitectura sólida, gobernanza y ejecución medible para crear sistemas útiles, responsables y económicamente sostenibles”.
Inteligenciaplicada apoya a organizaciones de México y América Latina mediante estrategias de adopción de IA, evaluaciones de preparación y madurez organizacional, arquitectura de soluciones, habilitación ejecutiva, desarrollo de flujos de trabajo agénticos e implementación responsable. Su trabajo incluye ESCALA IA™, una metodología estructurada para evaluar la madurez en inteligencia artificial y traducir las prioridades estratégicas en una hoja de ruta de adopción accionable, así como el diseño y prototipado de agentes de IA, flujos documentales inteligentes y sistemas híbridos que distribuyen las cargas de trabajo de acuerdo con sus requisitos de capacidad, costo, privacidad y operación.
De cara al futuro, Inteligenciaplicada planea ampliar sus capacidades de consultoría e implementación relacionadas con OpenAI, invertir en habilitación técnica y comercial, y desarrollar soluciones sectoriales reutilizables que aceleren la implementación responsable de inteligencia artificial en las organizaciones latinoamericanas. Mediante este trabajo, la firma busca ayudar a sus clientes a convertir experimentos aislados en sistemas gobernados y escalables que produzcan resultados empresariales medibles.
Sergio Manon
OpenAI Partner Network es un programa global para que sus socios desarrollen, comercialicen e implementen soluciones de inteligencia artificial con OpenAI. El programa reúne a organizaciones con profunda experiencia sectorial, capacidad de ejecución y sólidas relaciones con sus clientes, y les proporciona recursos, formación y soporte para ayudar a las empresas a adoptar los modelos de frontera y productos de OpenAI y convertirlos en resultados medibles.
Como OpenAI Select Partner, Inteligenciaplicada continuará trabajando con OpenAI para ayudar a las organizaciones a desarrollar, implementar y escalar soluciones de IA de manera responsable y efectiva. Este trabajo permitirá a las organizaciones obtener mayor utilidad de cada token y un mejor desempeño por dólar con GPT‑5.6, al tiempo que utilizan ChatGPT Work para transformar objetivos ambiciosos en trabajo terminado. Inteligenciaplicada combina estrategia ejecutiva de IA, diseño de sistemas agénticos, gobernanza responsable y arquitecturas híbridas —locales y en la nube— para ayudar a las organizaciones a pasar de la experimentación fragmentada a una adopción escalable.
“Ser nombrados OpenAI Select Partner fortalece nuestra capacidad para ayudar a las organizaciones a cerrar la brecha entre la ambición en inteligencia artificial y su impacto operativo”, afirmó Sergio Mañon, fundador y director estratégico de Inteligenciaplicada. “Nuestro objetivo no es simplemente introducir tecnología cada vez más capaz, sino rediseñar la forma en que trabajan las organizaciones, combinando los modelos de frontera de OpenAI con una arquitectura sólida, gobernanza y ejecución medible para crear sistemas útiles, responsables y económicamente sostenibles”.
Inteligenciaplicada apoya a organizaciones de México y América Latina mediante estrategias de adopción de IA, evaluaciones de preparación y madurez organizacional, arquitectura de soluciones, habilitación ejecutiva, desarrollo de flujos de trabajo agénticos e implementación responsable. Su trabajo incluye ESCALA IA™, una metodología estructurada para evaluar la madurez en inteligencia artificial y traducir las prioridades estratégicas en una hoja de ruta de adopción accionable, así como el diseño y prototipado de agentes de IA, flujos documentales inteligentes y sistemas híbridos que distribuyen las cargas de trabajo de acuerdo con sus requisitos de capacidad, costo, privacidad y operación.
De cara al futuro, Inteligenciaplicada planea ampliar sus capacidades de consultoría e implementación relacionadas con OpenAI, invertir en habilitación técnica y comercial, y desarrollar soluciones sectoriales reutilizables que aceleren la implementación responsable de inteligencia artificial en las organizaciones latinoamericanas. Mediante este trabajo, la firma busca ayudar a sus clientes a convertir experimentos aislados en sistemas gobernados y escalables que produzcan resultados empresariales medibles.
Sergio Manon
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