Пародийное видео с Гэндальфом на антиавторитарный фильм удалено с YouTube, проигнорировано Кремлём, но доступно в TikTok
Das Gandalf-Parodievideo zum Trailer von "Where Are Your Children, Vlad?" ist nicht mehr auf YouTube, vom Kreml unbeachtet, aber weiterhin auf TikTok.HELSINKI, FINLAND, July 24, 2026 /EINPresswire.com/ -- После выхода трейлера политического сатирического фильма «Где твои дети, Влад?», содержащего завуалированную критику авторитаризма, пародийный ролик с Гэндальфом, созданный на основе трейлера фильма, перестал быть общедоступным на YouTube. При этом «видео с реакцией Гэндальфа на трейлер фильма» по-прежнему доступно в TikTok.
Гэндальф реагирует на трейлер фильма «Где твои дети, Влад?» в TikTok:
https://vm.tiktok.com/ZNR7hB1qT/
Официальный трейлер на официальном YouTube-канале фильма:
«Где твои дети, Влад?» — официальный трейлер
https://youtu.be/BBwc3CNRl_c
Удалённое с YouTube видео с реакцией Гэндальфа на официальный трейлер фильма:
Гэндальф реагирует на трейлер фильма «Где твои дети, Влад?»
https://youtu.be/PzZiIQ3mSUU
«YouTube закрыл публичный доступ к пародийному ролику с Гэндальфом. Несмотря на содержание этих материалов, ни трейлер, ни пародийные ролики, насколько нам известно, не вызвали публичной реакции со стороны официальных российских структур, включая Кремль. Это свидетельствует о том, насколько сложно содержательной критике произведений, посвящённых авторитарным или нарциссическим лидерам, пройти через фильтры крупнейших дистрибьюторских платформ. В современном мире пропаганда государственного уровня легче распространяется по всему миру, тогда как независимые авторы, не располагающие практически неограниченными ресурсами, могут быть лишены голоса вследствие процедур модерации платформ», — заявил финский режиссёр и актёр фильма Леонид Люксембург.
Данная тенденция всё чаще вынуждает независимых кинематографистов и других авторов регулярно размещать рекламные и информационные материалы сразу на нескольких платформах, поскольку правила модерации, автоматизированные системы проверки и возможности охвата аудитории могут существенно различаться в зависимости от сервиса. В результате авторы нередко используют одновременно несколько видеоплатформ и каналов в социальных сетях, чтобы обеспечить распространение своих работ и сохранить их доступность для международной аудитории.
Фильм «Где твои дети, Влад?» — независимая полнометражная политическая сатира в жанре чёрной комедии, снятая в Финляндии на финском языке. Основные съёмки проходили в 2024–2025 годах и финансировались из независимых источников. Выход фильма продолжительностью около 70 минут в настоящее время запланирован на III квартал 2026 года. Источником вдохновения для картины послужил классический фильм Стэнли Кубрика «Доктор Стрейнджлав».
После выхода фильма продюсеры планируют подать его на рассмотрение отборочных комиссий кинофестивалей. В течение 2026 года ожидается публикация дополнительных трейлеров, рекламных материалов и новостей о дистрибуции фильма.
Контактная информация для СМИ:
Электронная почта: Email: press (at) whereareyourchildrenvladmovie (dot) com
Официальный сайт:
Официальный сайт фильма «Где твои дети, Влад?»
https://whereareyourchildrenvladmovie.com/
Instagram:
https://www.instagram.com/waycvfilm
Пресс-кит и изображения предоставляются по запросу через указанный контакт для СМИ.
Rosa Luksemburg
Where Are Your Children, Vlad? Official Movie
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