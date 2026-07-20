شركة جيتور تعزز شراكاتها العالمية في مجال كرة القدم من خلال استراتيجية " السفر⁺ "
EINPresswire.com/ -- مع استمرار كرة القدم في توحيد الجماهير في جميع أنحاء العالم، تستفيد جيتور من التأثير العالمي لهذه الرياضة لتعميق روابطها مع المستهلكين في الأسواق الخارجية الرئيسية. واسترشاداً باستراتيجيتها "Travel⁺" ، أسست جيتور شبكة متنامية من شراكات كرة القدم تمتد عبر أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا، مما يساهم في دمج ثقافة السيارات مع المجتمعات الرياضية وأنماط الحياة المحلية.
تتماشى روح الاستكشاف والعمل الجماعي والشغف التي تتميز بها كرة القدم مع التزام جيتور بخلق تجارب سفر هادفة. واسترشاداً بالفلسفة العالمية المتمثلة في "في مكان ما، من أجل مكان ما، كن في مكان ما" (In Somewhere, For Somewhere, Be Somewhere)، تواصل جيتور تفاعلها مع الثقافات والمجتمعات المحلية، مستخدمةً كرة القدم كلغة مشتركة لبناء علاقات أقوى مع المستخدمين في جميع أنحاء العالم.
تُشكّل الشراكات طويلة الأمد مع الأندية المحلية جزءًا هامًا من استراتيجية جيتور العالمية لكرة القدم. ففي بيرو، دخلت جيتور عامها الرابع كراعٍ رسمي لنادي "Club Universitario de Deportes" ، أحد أعرق أندية كرة القدم في البلاد، حيث تدعم عملياته اليومية بسيارات من طراز T1 وT2. وفي تشيلي، دخلت جيتور في شراكة مع نادي كولو كولو الاجتماعي والرياضي Club Social y Deportivo Colo-Colo منذ عام 2024، حيث تُقدّم طرازات DASHING وT1 وT2 لدعم عمليات النادي. وقد توسّعت هذه الشراكة في عام 2026 لتشمل فريق السيدات. وفي أفريقيا، تعاونت جيتور مع النادي الأهلي، أحد أبرز أندية كرة القدم في القارة، ضمن فعاليات إطلاق سيارة جيتور T1.
وبعيداً عن شراكات الأندية، وسّعت جيتور نطاق حضورها عبر منصات كرة القدم العالمية. ففي الشرق الأوسط، كانت جيتور الشريك الرسمي للجولة العربية من بطولة عالمية كبرى لكرة القدم، حيث وفّرت أسطولاً من 400 مركبة، شملت سيارة الدفع الرباعي الهجينة الفاخرة والمخصصة لجميع التضاريس G700 ، وطرازات T2 وT1، لتوفير خدمات النقل. كما شاركت العلامة التجارية في إنتاج الأغنية الرسمية للبطولة، ما عزّز الربط بين ابتكارات السيارات وثقافة كرة القدم.
على مستوى المجتمعات المحلية، تواصل جيتور دعم مبادرات كرة القدم الشعبية وبرامج تفاعل المشجعين في أسواق تشمل أوروغواي والإكوادور، مما يعزز علاقتها بالمستخدمين المحليين. وتتطلع جيتور مستقبلاً إلى مواصلة دمج ثقافة كرة القدم في منظومة Travel⁺ الخاصة بها، وتوسيع شراكاتها المحلية، وبناء علاقات أعمق مع المستخدمين حول العالم من خلال الشغف والتجارب المشتركة.
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Tina Liu
تتماشى روح الاستكشاف والعمل الجماعي والشغف التي تتميز بها كرة القدم مع التزام جيتور بخلق تجارب سفر هادفة. واسترشاداً بالفلسفة العالمية المتمثلة في "في مكان ما، من أجل مكان ما، كن في مكان ما" (In Somewhere, For Somewhere, Be Somewhere)، تواصل جيتور تفاعلها مع الثقافات والمجتمعات المحلية، مستخدمةً كرة القدم كلغة مشتركة لبناء علاقات أقوى مع المستخدمين في جميع أنحاء العالم.
تُشكّل الشراكات طويلة الأمد مع الأندية المحلية جزءًا هامًا من استراتيجية جيتور العالمية لكرة القدم. ففي بيرو، دخلت جيتور عامها الرابع كراعٍ رسمي لنادي "Club Universitario de Deportes" ، أحد أعرق أندية كرة القدم في البلاد، حيث تدعم عملياته اليومية بسيارات من طراز T1 وT2. وفي تشيلي، دخلت جيتور في شراكة مع نادي كولو كولو الاجتماعي والرياضي Club Social y Deportivo Colo-Colo منذ عام 2024، حيث تُقدّم طرازات DASHING وT1 وT2 لدعم عمليات النادي. وقد توسّعت هذه الشراكة في عام 2026 لتشمل فريق السيدات. وفي أفريقيا، تعاونت جيتور مع النادي الأهلي، أحد أبرز أندية كرة القدم في القارة، ضمن فعاليات إطلاق سيارة جيتور T1.
وبعيداً عن شراكات الأندية، وسّعت جيتور نطاق حضورها عبر منصات كرة القدم العالمية. ففي الشرق الأوسط، كانت جيتور الشريك الرسمي للجولة العربية من بطولة عالمية كبرى لكرة القدم، حيث وفّرت أسطولاً من 400 مركبة، شملت سيارة الدفع الرباعي الهجينة الفاخرة والمخصصة لجميع التضاريس G700 ، وطرازات T2 وT1، لتوفير خدمات النقل. كما شاركت العلامة التجارية في إنتاج الأغنية الرسمية للبطولة، ما عزّز الربط بين ابتكارات السيارات وثقافة كرة القدم.
على مستوى المجتمعات المحلية، تواصل جيتور دعم مبادرات كرة القدم الشعبية وبرامج تفاعل المشجعين في أسواق تشمل أوروغواي والإكوادور، مما يعزز علاقتها بالمستخدمين المحليين. وتتطلع جيتور مستقبلاً إلى مواصلة دمج ثقافة كرة القدم في منظومة Travel⁺ الخاصة بها، وتوسيع شراكاتها المحلية، وبناء علاقات أعمق مع المستخدمين حول العالم من خلال الشغف والتجارب المشتركة.
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: jetourglobal.com
Tina Liu
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