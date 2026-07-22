韓国カフェで広がる「フレッシュドリンク」人気 その背景にあるものとは
EINPresswire.com/ -- 韓国のカフェ市場では、コーヒーに加え、フレッシュジュースやフルーツドリンクなど、注文ごとに作るドリンクメニューの充実が進んでいます。健康志向の高まりを背景に、新鮮な食材を使用したドリンクへの需要が拡大しており、品質とオペレーションを両立できる業務用ジューサーへの関心も高まっています。
その一例が、大邱市の金湖江（クモガン）沿いにある「カフェ・メルト」です。川沿いの景観と自然光が差し込む開放的な空間が特徴で、スペシャルティコーヒーとフレッシュドリンクを提供する人気カフェとして知られています。
同店のシグネチャードリンクの一つは、りんごとにんじんのみを使用した砂糖不使用の「アップルキャロットジュース」。素材本来の甘みを生かした一杯として、多くのお客様から支持を集めています。また、濃縮液を使用せず、生のレモンを丸ごと搾って作る「フレッシュレモネード」も人気メニューの一つです。
同店では、韓国国内で低糖質・無添加・最小限の加工食品への関心が高まる中、フレッシュな食材を使用したドリンクを求めるお客様が増えているとしています。現在では、フレッシュジュースはコーヒーと並ぶ主要メニューの一つとなり、多様なニーズに応える存在となっています。
こうしたドリンクを提供するため、「カフェ・メルト」ではクビンスの業務用スロージューサー「CS600」を2台導入しています。シンプルな操作性によりスタッフの習熟がしやすく、ピークタイムでも安定したスピードでジュースを提供できるほか、効率的なオペレーションの実現にも貢献しています。
スムージーやコールドプレスジュース、季節限定ドリンクなど、カフェメニューの多様化が進んでいます。それに伴い、多くのカフェでは、ドリンクの品質を維持しながら業務効率を向上させる設備への投資が重要視されるようになっています。フレッシュジュースを提供する店舗にとって、信頼性の高い業務用ジューサーは、安定した品質と効率的な店舗運営を支える重要な設備の一つとなっています。
「カフェ・メルト」でも、フレッシュジュースはコーヒーメニューを支える重要なカテゴリーへと成長しています。フレッシュドリンクへの需要が今後も拡大すると見込まれる中、業務用ジューサーは、カフェのメニュー開発やシグネチャードリンクづくりを支える存在として、その重要性をさらに高めていくことが期待されています。
Kuvings Marketing
その一例が、大邱市の金湖江（クモガン）沿いにある「カフェ・メルト」です。川沿いの景観と自然光が差し込む開放的な空間が特徴で、スペシャルティコーヒーとフレッシュドリンクを提供する人気カフェとして知られています。
同店のシグネチャードリンクの一つは、りんごとにんじんのみを使用した砂糖不使用の「アップルキャロットジュース」。素材本来の甘みを生かした一杯として、多くのお客様から支持を集めています。また、濃縮液を使用せず、生のレモンを丸ごと搾って作る「フレッシュレモネード」も人気メニューの一つです。
同店では、韓国国内で低糖質・無添加・最小限の加工食品への関心が高まる中、フレッシュな食材を使用したドリンクを求めるお客様が増えているとしています。現在では、フレッシュジュースはコーヒーと並ぶ主要メニューの一つとなり、多様なニーズに応える存在となっています。
こうしたドリンクを提供するため、「カフェ・メルト」ではクビンスの業務用スロージューサー「CS600」を2台導入しています。シンプルな操作性によりスタッフの習熟がしやすく、ピークタイムでも安定したスピードでジュースを提供できるほか、効率的なオペレーションの実現にも貢献しています。
スムージーやコールドプレスジュース、季節限定ドリンクなど、カフェメニューの多様化が進んでいます。それに伴い、多くのカフェでは、ドリンクの品質を維持しながら業務効率を向上させる設備への投資が重要視されるようになっています。フレッシュジュースを提供する店舗にとって、信頼性の高い業務用ジューサーは、安定した品質と効率的な店舗運営を支える重要な設備の一つとなっています。
「カフェ・メルト」でも、フレッシュジュースはコーヒーメニューを支える重要なカテゴリーへと成長しています。フレッシュドリンクへの需要が今後も拡大すると見込まれる中、業務用ジューサーは、カフェのメニュー開発やシグネチャードリンクづくりを支える存在として、その重要性をさらに高めていくことが期待されています。
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