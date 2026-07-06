Live το νέο website της Seajets από την Advisable

Ο μεγαλύτερος στόλος ταχύπλοων του Αιγαίου αναθέτει στην Advisable τη νέα online φόρμα κρατήσεων και τα websites του σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Αθήνα, ATTIKA, GREECE, July 6, 2026 /EINPresswire.com/ -- Η Advisable, AI-first digital agency με έδρα την Αθήνα, ανακοινώνει τη συνεργασία της με τη SeaJets, έναν από τους μεγαλύτερους ακτοπλοϊκούς ομίλους ταχύπλοων σκαφών, έχοντας αναλάβει την online φόρμα κρατήσεων της εταιρίας, καθώς και τα websites της σε Ελλάδα και εξωτερικό. Η νέα ψηφιακή εμπειρία κράτησης είναι ήδη live και εξυπηρετεί τους επιβάτες της SeaJets εν μέσω της υψηλής καλοκαιρινής σεζόν.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Advisable ανέλαβε τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη διαρκή βελτιστοποίηση της ψηφιακής εμπειρίας κράτησης της SeaJets. Στόχος, μια σύγχρονη, γρήγορη και απόλυτα λειτουργική διαδρομή κράτησης, από την αναζήτηση δρομολογίου μέχρι την ολοκλήρωση της πληρωμής, τόσο για την ελληνική αγορά όσο και για τις διεθνείς αγορές όπου δραστηριοποιείται η εταιρία.

Η νέα online φόρμα κρατήσεων σχεδιάστηκε με έμφαση:

Στην ταχύτητα και την απλότητα. Λιγότερα βήματα, καθαρότερη ροή και βελτιωμένη εμπειρία σε κινητές συσκευές, όπου πραγματοποιείται και το μεγαλύτερο μέρος των κρατήσεων.

Στην απόδοση. Συνεχής βελτιστοποίηση του conversion rate με βάση δεδομένα και συστηματικό πειραματισμό.

Στη διεθνή παρουσία. Ενιαία, συνεπής εμπειρία στα websites της SeaJets σε Ελλάδα και εξωτερικό, προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε αγοράς.

Ο Βασίλης Καλλάρας, Συνιδρυτής και CEO της Advisable, δήλωσε σχετικά: «Η SeaJets είναι ένα εμβληματικό brand της ελληνικής ακτοπλοΐας και είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που μας εμπιστεύεται το πιο κρίσιμο ψηφιακό της σημείο, την κράτηση. Η ομάδα μας συνδυάζει τεχνολογία, design και performance thinking για να προσφέρουμε στους επιβάτες της SeaJets μια εμπειρία κράτησης που ανταποκρίνεται στα διεθνή standards του travel e-commerce».

Η ανάθεση αυτή έρχεται να προστεθεί στο διευρυμένο χαρτοφυλάκιο της Advisable στους κλάδους του travel, του e-commerce και των υπηρεσιών, και επιβεβαιώνει τη στρατηγική της τοποθέτηση ως ο AI-first συνεργάτης ψηφιακού μετασχηματισμού για κορυφαία ελληνικά και διεθνή brands.

Σχετικά με την Advisable

Η Advisable είναι AI-first digital agency με έδρα την Αθήνα και ομάδα άνω των 45 στελεχών. Είναι Anthropic Claude Partner, Google Premier Partner και Meta Business Partner, και συνεργάζεται με πελάτες σε Ελλάδα, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων η DHL Express, η Menarini και το Wecare. Οι υπηρεσίες της καλύπτουν Performance Marketing, Creative, Custom AI και Custom App Development, ενώ αναπτύσσει και δικά της προϊόντα όπως τα Ecommercen, SizeTheMarket, Findloom, Esyntagi και X-Shop.

Σχετικά με τη SeaJets

Η SeaJets διαθέτει τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων στο Αιγαίο, με 30 πλοία, 50 νησιωτικούς προορισμούς σε Κυκλάδες, Σποράδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη, 400 διασυνδέσεις μεταξύ λιμανιών και συνολική χωρητικότητα 24.000 επιβατών, με 36 χρόνια εμπειρίας στις θαλάσσιες μεταφορές.

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