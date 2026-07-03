المفوضية الأوروبية تمنح شركة "سيناجين" ترخيص تسويق دواء Zandoriah®، في خطوة تمثل مرحلة جديدة من النمو العالمي

يمثل منح المفوضية الأوروبية ترخيص التسويق المركزي لدواء Zandoriah®، المخصص لعلاج هشاشة العظام، محطةً بارزة في مسيرة شركة سيناجين نحو التوسع في الأسواق العالمية.

DUBAI, DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, July 3, 2026 / EINPresswire.com / -- يوليو 2026:أعلنت المفوضية الأوروبية عن منح شركة "سيناجين" (CinnaGen) ترخيص التسويق المركزي لدواء Zandoriah، وهو دواء حيوي مماثل لدواء Forsteoالمرجعي، ويحتوي على المادة الفعالة تيريباراتايد والمخصصة لعلاج هشاشة العظام لدى البالغين.ويوفر هذا الترخيص أساسًا تنظيميًا مركزيًا لتسويق Zandoriahفي جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (EU27)، بالإضافة إلى أيسلندا وليختنشتاين والنرويج، وذلك وفقًا للمتطلبات التنظيمية الخاصة بكل دولة.ويأتي هذا الترخيص ليشكّل خطوة مهمة تعزز استراتيجية التوسع لـ "سيناجين"، متيحًا الفرصة أمام الشركة وشركائها لدخول الأسواق الخاضعة لأعلى مستويات الرقابة والاستعداد لإطلاق الدواء في جميع أنحاء أوروبا. كما يدعم الترخيص الأوروبي مسارات التسجيل المسرّعة في دول مجلس التعاون الخليجي، بما يتيح توفير Zandoriahللمرضى في المنطقة بكفاءة أكبر. وتظل إتاحة المنتج وتسعيره وآليات السداد والجداول الزمنية للإطلاق خاضعةً للمتطلبات التنظيمية المحلية.وفي هذا الصدد، أكدت الدكتورة هالة حامدي فر، رئيسة مجلس إدارة "مجموعة سيناجين"، أن دواء Zandoriahيعدّ إنجازًا لافتًا في مسيرة شركة "سيناجين" نحو التوسّع عالميًا، ويجسد إيماننا بأن توسيع فرص الحصول على العلاج يجب أن يقوم على الالتزام بأعلى المعايير. فالحصول على ترخيص تسويق أوروبي لا يتحقق في لحظة واحدة؛ بل هو ثمرة سنوات من الاجتهاد والاستثمار في القدرات العلمية، والكوادر البشرية، وأنظمة الجودة، والانضباط في التصنيع، والامتثال للمعايير التنظيمية.الاستجابة لتحديات هشاشة العظاميدخل Zandoriahسوق الرعاية الصحية الأوروبية في وقت يشكل فيه مرض هشاشة العظام تحديًا صحيًا واقتصاديًا كبيرًا. ففي عام 2019، ارتبط المرض بما يُقدّر بنحو 4.3 مليون حالة كسر ناجمة عن هشاشة العظام في دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين والمملكة المتحدة وسويسرا، مما أدى إلى تكاليف رعاية صحية تجاوزت 56 مليار يورو (نحو 63 مليار دولار أمريكي). وفي الوقت نفسه، لا تزال فجوة العلاج كبيرة، إذ تشير التقديرات إلى أن 71% من النساء المؤهلات لتلقي علاج هشاشة العظام لا يحصلن على العلاج.وتؤدي الأدوية الحيوية المماثلة دورًا مهمًا في هذا السياق من خلال تعزيز المنافسة، ودعم استدامة أنظمة الرعاية الصحية، وتوسيع فرص الحصول على العلاجات البيولوجية. ومن خلال تقديم خيار إضافي من دواء التيريباراتايد الحيوي المماثل المعتمد في الاتحاد الأوروبي، يدعم Zandoriahالاستراتيجية طويلة الأمد لشركة "سيناجين" الرامية إلى توسيع فرص الحصول على العلاج من خلال التطوير القائم على الأدلة، والالتزام بمعايير الجودة، والطرح المسؤول في الأسواق.بناء شراكات حول دواء حيوي مماثل معتمد في الاتحاد الأوروبيومع حصول Zandoriahعلى ترخيص التسويق في الاتحاد الأوروبي، تمضي شركة "سيناجين" في توسيع شراكاتها مع الجهات التي تبحث عن منصة موثوقة وطويلة الأمد للأدوية الحيوية المماثلة في الأسواق الأوروبية. كما تحرص على توفير بنية تشغيلية متينة وقابلة للتوسع، إضافة إلى أسس تنظيمية راسخة تتيح إطلاق المنتجات الجديدة، واغتنام فرص الشراء والتوريد، وتعزيز نمو الأسواق بصورة مستدامة، وذلك بفضل منظومة متكاملة ترتكز على التطوير والتصنيع وضبط الجودة والإمداد.وبدوره، قال مِهران منتجبي نِيات، الرئيس التنفيذي لشركة "سيناجين": "يمثّل حصولنا على الترخيص الأوروبي بداية مرحلة جديدة من الانضباط والتميّز، إذ يوفر Zandoriahلشركائنا دواءً حيويًا مماثلًا معتمدًا في الاتحاد الأوروبي، يمكنهم الاعتماد عليه في التخطيط للإطلاق التجاري، والنفاذ إلى الأسواق، وضمان استدامة الإمداد على المدى الطويل. ويستند هذا النهج إلى أكثر من ثلاثة عقود من الخبرة. فمنذ تأسيسها عام 1994، واصلت سيناجين تطوير خبراتها في مجال تطوير وتصنيع وتوريد الأدوية الحيوية المماثلة، من خلال تعاون وثيق مع شركائها في الأسواق العالمية."ومع استمرار أنظمة الرعاية الصحية الأوروبية في البحث عن حلول مستدامة لتوسيع فرص الحصول على العلاجات البيولوجية، يعزز اعتماد Zandoriahمكانة سيناجين في سوق الأدوية الحيوية المماثلة في أوروبا. كما يتيح الترخيص الأوروبي للشركة الاستفادة من مسارات التسجيل المسرّعة في دول مجلس التعاون الخليجي، بما يسهم في توفير Zandoriahللمرضى في المنطقة بكفاءة أكبر.وتنظر الشركة إلى أول ترخيص أوروبي لها بوصفه خطوة تأسيسية ضمن استراتيجية بعيدة المدى، تستند إلى شبكة علاقات في أكثر من أربعين دولة، وإلى عقود من الخبرة في تطوير وتصنيع الأدوية والمستحضرات البيولوجية، وتمثّل بداية مسار أوسع يهدف إلى بناء شراكات طويلة الأمد وتوفير أدوية عالية الجودة في الأسواق المنظّمة حول العالم.

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