جيتور تستضيف النسخة الثانية من كرنفال سيارات SUV الصندوقية لتعزيز ثقافة السفر والقيادة على الطرق الوعرة
EINPresswire.com/ -- استضافت جيتور النسخة الثانية من مؤتمر جيتور لسيارات SUV الصندوقية في دونهوانغ بالصين. وتحت شعار «قُد مستقبلك» (Drive Your Future)، جمع الحدث أكثر من 1,100 من ممثلي وسائل الإعلام ومُلّاك السيارات وضيوف رواد الصناعة لاستكشاف أنماط حياة السفر والطرق الوعرة.
وخلال الحدث، استعرضت جيتور تقنية الدفع الرباعي الذكي XWD وتشكيلتها الكاملة من سيارات SUV الصندوقية. وتضمّن الحدث تجارب غامرة شملت قيادات اختبارية على الطرق الوعرة الصحراوية، والتخييم تحت النجوم، وجلسات إبداع مشترك مع المستخدمين، صُمّمت لتعزيز التفاعل مع المستخدمين حول العالم، ولمواصلة الارتقاء بفلسفة "السفر +" لدى العلامة التجارية.
ترسيخ الريادة في قطاع سيارات SUV الصندوقية عالمياً
مدفوعةً بالاتجاهات المتطورة للتنقل العالمي والشغف المتزايد بأنماط الحياة الخارجية، تنتقل سيارات SUV الصندوقية من كونها سيارات طرق وعرة تقليدية إلى منتجات لأسلوب الحياة تُجسّد روح الاستكشاف والحرية.
وقد طرحت جيتور طرازات متعددة من سيارات SUV الصندوقية، من بينها جيتور T1 وجيتور T2. وهذه المركبات مزوّدة بتقنية الدفع الرباعي الذكي XWD، التي تُعزّز إتاحة الطرق الوعرة وتُمكّن المستخدمين محدودي الخبرة من اجتياز التضاريس بثقة، كالرمال والوحل والحصى.
ومن خلال خفض حواجز التنقل على الطرق الوعرة عبر التكنولوجيا، تُعيد جيتور تعريف سيارة SUV الصندوقية، محوّلةً إياها من سيارات طرق وعرة متخصصة إلى رفيقة لأسلوب حياة المستخدمين حول العالم الباحثين عن السفر والاستكشاف.
وحتى اليوم، تجاوزت المبيعات العالمية التراكمية لعائلة جيتور من سيارات SUV الصندوقية 700,000 وحدة. ومن بينها، بلغت جيتور T2 حاجز 500,000 وحدة خلال 33 شهراً فحسب، مرسّخةً معياراً لسرعة المبيعات في قطاع سيارات SUV الصندوقية عالمياً.
وعلّقت ليان نيوفنهاوس (Leané Nieuwenhuys)، المالكة رقم 500,000 لسيارة جيتور T2 من جنوب أفريقيا، قائلةً: "جيتور T2 سيارة مذهلة. أراها كثيراً على إنستغرام وفي شوارع جنوب أفريقيا على حدٍّ سواء. وأنا مغرمة للغاية بشاشة التحكم المركزية ونظام السيارة الذكي، وأعتقد أن هذه السيارة ستجلب لي ولأصدقائي لحظات رائعة."
توسيع الحضور في الأسواق العالمية بثقافة «السفر +»
يستند أداء جيتور في الأسواق العالمية إلى شبكات عملياتها المتكاملة في 100 دولة وإقليم، مع أكثر من 2,000 منفذ للمبيعات والخدمات. ويربط مجتمع JETOUR CLUB أكثر من 300 نادٍ وما يزيد على 31,000 عضو حول العالم. وفي عام 2025، نظّم JETOUR CLUB أكثر من 500 فعالية عالمياً، مما يساهم بشكل مستمر في دعم وتطوير ثقافة السفر والقيادة على الطرق الوعرة على المستويات المحلية.
وصرّح Dai Lihong، رئيس جيتور للسيارات: ينبغي ألّا تحدّ ظروف الطرق رغبة المستخدمين في الاستكشاف. وبتركيزها على قطاع سيارات SUV الصندوقية، تلتزم جيتور بتقديم ما هو أبعد من المركبات وشبكات البيع، إذ تقدّم تجربة طرق وعرة في متناول الجميع."
نواصل خفض حواجز التنقل على الطرق الوعرة عبر منتجات وتقنيات متقدمة، ودعم المستخدمين حول العالم من خلال شبكة خدماتنا الممتدة عالمياً. وغايتنا في نهاية المطاف أن نجعل من جيتور رفيقاً موثوقاً للسفر والاستكشاف."
ومن خلال الابتكار المستمر في التكنولوجيا والمنتجات والمشاركة المجتمعية، تُعيد جيتور تعريف قطاع سيارات SUV الصندوقية، محوّلةً إياها من سيارات طرق وعرة صلبة إلى رفيقة لأسلوب الحياة تمزج بسلاسة بين المغامرة ومتطلبات التنقل اليومية.
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: jetourglobal.com
Tina Liu
وخلال الحدث، استعرضت جيتور تقنية الدفع الرباعي الذكي XWD وتشكيلتها الكاملة من سيارات SUV الصندوقية. وتضمّن الحدث تجارب غامرة شملت قيادات اختبارية على الطرق الوعرة الصحراوية، والتخييم تحت النجوم، وجلسات إبداع مشترك مع المستخدمين، صُمّمت لتعزيز التفاعل مع المستخدمين حول العالم، ولمواصلة الارتقاء بفلسفة "السفر +" لدى العلامة التجارية.
ترسيخ الريادة في قطاع سيارات SUV الصندوقية عالمياً
مدفوعةً بالاتجاهات المتطورة للتنقل العالمي والشغف المتزايد بأنماط الحياة الخارجية، تنتقل سيارات SUV الصندوقية من كونها سيارات طرق وعرة تقليدية إلى منتجات لأسلوب الحياة تُجسّد روح الاستكشاف والحرية.
وقد طرحت جيتور طرازات متعددة من سيارات SUV الصندوقية، من بينها جيتور T1 وجيتور T2. وهذه المركبات مزوّدة بتقنية الدفع الرباعي الذكي XWD، التي تُعزّز إتاحة الطرق الوعرة وتُمكّن المستخدمين محدودي الخبرة من اجتياز التضاريس بثقة، كالرمال والوحل والحصى.
ومن خلال خفض حواجز التنقل على الطرق الوعرة عبر التكنولوجيا، تُعيد جيتور تعريف سيارة SUV الصندوقية، محوّلةً إياها من سيارات طرق وعرة متخصصة إلى رفيقة لأسلوب حياة المستخدمين حول العالم الباحثين عن السفر والاستكشاف.
وحتى اليوم، تجاوزت المبيعات العالمية التراكمية لعائلة جيتور من سيارات SUV الصندوقية 700,000 وحدة. ومن بينها، بلغت جيتور T2 حاجز 500,000 وحدة خلال 33 شهراً فحسب، مرسّخةً معياراً لسرعة المبيعات في قطاع سيارات SUV الصندوقية عالمياً.
وعلّقت ليان نيوفنهاوس (Leané Nieuwenhuys)، المالكة رقم 500,000 لسيارة جيتور T2 من جنوب أفريقيا، قائلةً: "جيتور T2 سيارة مذهلة. أراها كثيراً على إنستغرام وفي شوارع جنوب أفريقيا على حدٍّ سواء. وأنا مغرمة للغاية بشاشة التحكم المركزية ونظام السيارة الذكي، وأعتقد أن هذه السيارة ستجلب لي ولأصدقائي لحظات رائعة."
توسيع الحضور في الأسواق العالمية بثقافة «السفر +»
يستند أداء جيتور في الأسواق العالمية إلى شبكات عملياتها المتكاملة في 100 دولة وإقليم، مع أكثر من 2,000 منفذ للمبيعات والخدمات. ويربط مجتمع JETOUR CLUB أكثر من 300 نادٍ وما يزيد على 31,000 عضو حول العالم. وفي عام 2025، نظّم JETOUR CLUB أكثر من 500 فعالية عالمياً، مما يساهم بشكل مستمر في دعم وتطوير ثقافة السفر والقيادة على الطرق الوعرة على المستويات المحلية.
وصرّح Dai Lihong، رئيس جيتور للسيارات: ينبغي ألّا تحدّ ظروف الطرق رغبة المستخدمين في الاستكشاف. وبتركيزها على قطاع سيارات SUV الصندوقية، تلتزم جيتور بتقديم ما هو أبعد من المركبات وشبكات البيع، إذ تقدّم تجربة طرق وعرة في متناول الجميع."
نواصل خفض حواجز التنقل على الطرق الوعرة عبر منتجات وتقنيات متقدمة، ودعم المستخدمين حول العالم من خلال شبكة خدماتنا الممتدة عالمياً. وغايتنا في نهاية المطاف أن نجعل من جيتور رفيقاً موثوقاً للسفر والاستكشاف."
ومن خلال الابتكار المستمر في التكنولوجيا والمنتجات والمشاركة المجتمعية، تُعيد جيتور تعريف قطاع سيارات SUV الصندوقية، محوّلةً إياها من سيارات طرق وعرة صلبة إلى رفيقة لأسلوب الحياة تمزج بسلاسة بين المغامرة ومتطلبات التنقل اليومية.
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: jetourglobal.com
Tina Liu
JETOUR Auto
+86 137 5722 9826
jetourinternational.pr@gmail.com
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