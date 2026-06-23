PowerRabbit расширяет платформу электрической мобильности в странах Балтии

PowerRabbit continues expanding its electric mobility platform across Latvia and the Baltic region, focusing on smart and sustainable transportation solutions. A representation of modern electric mobility infrastructure supporting PowerRabbit’s growth in Latvia and neighboring Baltic countries.

PowerRabbit развивает свою платформу электромобильности в Латвии и расширяет присутствие в странах Балтии.

PowerRabbit is focused on building scalable digital infrastructure for electric mobility across the Baltic region.” — Jurijs Avsiščers

RIGA, RIGA, LATVIA, June 23, 2026 / EINPresswire.com / -- PowerRabbit (powerrabbit.eu), технологическая платформа, специализирующаяся на решениях в области электрической мобильности, объявила о дальнейшем расширении своей деятельности в странах Балтии, при этом Латвия является основным европейским центром развития.Компания разрабатывает цифровую инфраструктуру для управления системами электрической мобильности и продолжает масштабировать свою платформу в соответствии с растущим спросом на устойчивые транспортные решения в Европе.По словам команды проекта, первоначальный этап разработки системы PowerRabbit включал инженерное сотрудничество в сильных технологических экосистемах Восточной Европы. На этом этапе платформа получила доступ к опыту квалифицированных разработчиков, что способствовало созданию и развитию её основной backend-архитектуры и систем обработки данных.Эти ранние инженерные решения сформировали устойчивую технологическую базу, которая продолжает использоваться в текущей работе платформы и её международном развитии.После начального этапа разработки PowerRabbit сосредоточила свою деятельность на рынке Европейского Союза, выбрав Латвию в качестве стратегического центра развития. Такое решение было связано с благоприятной инновационной средой, развитой бизнес-инфраструктурой и растущим спросом на решения в сфере электрической мобильности.После переноса операционной деятельности платформа была адаптирована в соответствии с требованиями Европейского Союза, что позволило обеспечить соответствие региональным стандартам и расширить присутствие на рынках Балтийских стран.Сегодня PowerRabbit позиционируется как цифровая платформа инфраструктуры мобильности, предназначенная для эффективного управления услугами электрической мобильности. В настоящее время компания сосредоточена на укреплении позиций в Латвии и рассматривает дальнейшее расширение в Литву и Эстонию.Долгосрочная цель проекта заключается в развитии более эффективных и экологически устойчивых транспортных решений через масштабируемые цифровые технологии.О компании PowerRabbitPowerRabbit — это цифровая платформа, ориентированная на инфраструктуру электрической мобильности и интеллектуальные энергетические решения. Подробнее: https://www.powerrabbit.eu

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