มัชชาฟูชิ ไอส์แลนด์ รีสอร์ทและสปา มัลดีฟส์ ฉลองความสำเร็จรับรางวัล T + L Luxury Awards Asia Pacific ต่อเนื่องหลายปี
มัชชาฟูชิ ไอส์แลนด์ รีสอร์ทและสปา มัลดีฟส์ เดอะ เซ็นทารา คอลเลคชั่น ฉลองความสำเร็จรับรางวัล Travel + Leisure Luxury Awards Asia Pacific ต่อเนื่องหลายปีDUBAI , UNITED ARAB EMIRATES, June 23, 2026 /EINPresswire.com/ -- มัชชาฟูชิ ไอส์แลนด์ รีสอร์ทและสปา มัลดีฟส์ เดอะ เซ็นทารา คอลเลคชั่น คว้ารางวัล “Travel + Leisure Luxury Awards Asia Pacific 2026” ในประเภท "House Reefs" (บ้านของปะการัง) ของมัลดีฟส์ ในฐานะรีสอร์ทที่ได้รับการยกย่องในเรื่องระบบนิเวศทางทะเลอันอุดมสมบูรณ์ และประสบการณ์ใต้น้ำอันงดงาม
รีสอร์ทแห่งนี้ตั้งอยู่ใน South Ari Atoll (เซาท์ อารี อะทอล) ใกล้กับเขตอนุรักษ์ทางทะเล South Ari Marine Protected Area (SAMPA) ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ทางทะเลที่มีความสำคัญทางระบบนิเวศมากที่สุดแห่งหนึ่งของมัลดีฟส์ โดยยังเป็นที่ตั้งของบ้านปะการังอันงดงามที่มีขนาดกว้างกว่าพื้นที่เกาะถึงห้าเท่า เพียงไม่กี่ก้าวจากชายฝั่ง แขกผู้เข้าพักสามารถดำดิ่งสู่โลกใต้ทะเลที่เต็มไปด้วยแนวปะการังอันอุดมสมบูรณ์ สัตว์ทะเลนานาชนิด และประสบการณ์อันน่าจดจำ จึงทำให้รีสอร์ทแห่งนี้เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักดำน้ำตื้นและนักดำน้ำลึก
หนึ่งในไฮไลต์สำคัญของบ้านปะการังแห่งนี้ คือ Kudhi Maa Shipwreck แนวปะการังบริเวณซากเรือสินค้าขนาด 52 เมตรที่จมลงสู่ก้นทะเลและได้กลายเป็นระบบนิเวศใต้ทะเลที่อุดมสมบูรณ์ จนปัจจุบันกลายเป็นที่อยู่อาศัยของฝูงปลาทะเลเขตร้อน ปลาค้างคาวทะเล ปลาสิงโต และปลากะรัง
รางวัลนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงความสมบูรณ์ทางธรรมชาติของรีสอร์ทแห่งนี้ แต่ยังสะท้อนถึงกิจกรรมธรรมชาติทางน้ำอันหลากหลายของรีสอร์ทนี้อีกด้วย ตั้งแต่การดำน้ำตื้นกับฉลามวาฬในเขต South Ari Atoll ไปจนถึงการดำน้ำตื้นในยามค่ำคืน การล่องเรือกึ่งดำน้ำ รวมถึงการดำน้ำสำรวจแนวปะการังรอบรีสอร์ท โดยแขกผู้เข้าพักมีโอกาสได้พบกับสัตว์น้ำหลากหลายสายพันธุ์ อาทิ ปลากระเบนแมนตา เต่า ปลาฉลามแนวปะการัง และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลมากมาย
“เรารู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่บ้านปะการังของเราได้รับรางวัล Travel + Leisure Luxury Awards Asia Pacific มาอย่างต่อเนื่องหลายปี” ฟรานเชสโก ปอมปิลิโอ ผู้จัดการทั่วไป มัชชาฟูชิ ไอส์แลนด์ รีสอร์ทและสปา มัลดีฟส์ เดอะ เซ็นทารา คอลเลคชั่น กล่าว “บ้านปะการังคือเอกลักษณ์อันโดดเด่นของมัชชาฟูชิ ไอส์แลนด์ รีสอร์ทและสปา มัลดีฟส์ฯ ซึ่งมอบประสบการณ์เข้าพักอันน่าจดจำให้แก่นักเดินทางทั่วโลก อีกทั้งสะท้อนความมุ่งมั่นของรีสอร์ทในการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน”
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมัชชาฟูชิ ไอส์แลนด์ รีสอร์ทและสปา มัลดีฟส์ เดอะ เซ็นทารา คอลเลคชั่น ได้ที่ https://www.centarahotelsresorts.com/the-centara-collection/th/cirm
Shivanka Nawarathne
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