جيتور T2 تتجاوز مبيعاتها 500,000 سيارة عالمياً في 33 شهراً متصدّرةً قطاع SUV الصندوقية عالمياً
EINPresswire.com/ -- بحلول مايو 2026، بلغ إجمالي مبيعات سلسلة جيتور T حاجز 700,000 وحدة. وقد تجاوزت جيتور T2 وحدها 500,000 وحدة في إجمالي المبيعات العالمية خلال 33 شهراً فقط منذ إطلاقها، لتُصبح أسرع سيارة SUV بتصميم صندوقي في العالم تبلغ حاجز نصف المليون وحدة. وبوصفها أحد الطرازات الرائدة ضمن تشكيلة جيتور من سيارات SUV الصندوقية، اكتسبت T2 زخماً متنامياً عبر الأسواق العالمية، وأرست مراراً معايير نمو جديدة في فئتها بفضل مزجها السلس بين سهولة الاستخدام الحضري وأداء الطرق الوعرة.
يكمن سرّ الرواج المستمر لـ T2 في تموضعها الدقيق ضمن فئة سيارات الطرق الوعرة الخفيفة، وفي مزاياها التنافسية على صعيد المنتج. فعلى مستوى التصميم الخارجي، يتناغم طابعها الصندوقي الوعر الأيقوني مع تطلعات الجيل الجديد من المستهلكين الباحثين عن التعبير الشخصي وأنماط الحياة القائمة على خوض التجارب. أما على صعيد الأداء، فتأتي النسخة العاملة بالبنزين مزوّدة بمنظومة حركة قوية تشمل محرك 2.0T وناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات (8AT)، مقترنةً بنظام الدفع الرباعي الذكي XWD، ووضع الطرق الوعرة الحصري "7+X" بلمسة واحدة، مما يجعل تجربة القيادة على الطرق الوعرة أكثر سهولة وأماناً. ومع الإطلاق التدريجي للنسخة الهجينة القابلة للشحن (PHEV) من T2 في مزيد من الأسواق، أرست جيتور مصفوفة منتجات متكاملة تجمع بين الطرازات العاملة بالبنزين والهجينة، مصمَّمة لتلائم اختلاف استهلاك الطاقة وظروف الطرق بحسب كل دولة، بما يغطي احتياجات التنقل في مختلف السيناريوهات لقاعدة عملاء جيتور المتنوعة حول العالم.
تُقدّم السيارة تجربة منتج متكاملة على صعيد الذكاء والسلامة والراحة: حيث تأتي جميع الطرازات بشكل قياسي بشاشة تحكم مركزية ذكية عالية الدقة، وفتحة سقف بانورامية بقياس 64 بوصة، وكاميرا محيطية بزاوية 360 درجة، ونظام التحكم التكيّفي في السرعة (ACC)، ونظام الكبح الطارئ المستقل (AEB)، وستّ وسائد هوائية، وغيرها من المزايا الأساسية. وبالاقتران مع نظام خفض الضوضاء (NVH) بمستوى هدوء المكتبات، و مقصورة فاخرة ومريحة، تلبّي السيارة على نحو مثالي مختلف احتياجات القيادة اليومية.
علاوةً على ذلك، صُمّمت T2 بما يتوافق مع المعايير العالمية للسيارات في خمس مناطق، واجتازت اختبارات متانة صارمة في ظروف مناخية قاسية، تمتد من حرّ الشرق الأوسط اللاهب إلى برد شمال آسيا القارس. والتزاماً بمواصفات التصنيع الدولية، تتمتع السيارة بمعايير جودة دقيقة تُمكّنها من التكيّف مع ظروف الطرق المعقّدة والمتنوعة في جميع أنحاء العالم.
بفضل هذا الأداء القوي والموثوق، تصدّرت جيتور T2 مبيعات فئة السيارات الصندوقية في 9 أسواق، من بينها الإمارات العربية المتحدة وقطر ومصر. وإلى جانب مبيعاتها العالمية المبهرة، حصدت جيتور T2 العديد من الجوائز الدولية المرموقة، شملت جائزة سيارة العام 2024 في أنغولا، وجائزة Recomendados Autocosmos في تشيلي، ومؤخراً لقب سيارة العام 2026 وبطولة فئة "المغامرات الخفيفة" في جنوب أفريقيا.
وبوصفها العلامة التجارية الوحيدة للسيارات التي تتجاوز إجمالي مبيعاتها التراكمية 2.2 مليون سيارة في غضون سبع سنوات فقط من تأسيسها، أثبتت جيتور مجدداً ما بات يُعرف بـ"سرعة جيتور" من خلال نتائج المبيعات المتميزة لطراز T2. وتتطلع جيتور قُدماً إلى مواصلة صقل تشكيلة منتجاتها العالمية. ومدفوعةً بالابتكار التكنولوجي المتواصل والاستراتيجيات المحلية المصمَّمة بعناية، لتقدّم حلول تنقّل أكثر كفاءةً وملاءمةً للأسواق لمستخدميها حول العالم.
Tina Liu
يكمن سرّ الرواج المستمر لـ T2 في تموضعها الدقيق ضمن فئة سيارات الطرق الوعرة الخفيفة، وفي مزاياها التنافسية على صعيد المنتج. فعلى مستوى التصميم الخارجي، يتناغم طابعها الصندوقي الوعر الأيقوني مع تطلعات الجيل الجديد من المستهلكين الباحثين عن التعبير الشخصي وأنماط الحياة القائمة على خوض التجارب. أما على صعيد الأداء، فتأتي النسخة العاملة بالبنزين مزوّدة بمنظومة حركة قوية تشمل محرك 2.0T وناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات (8AT)، مقترنةً بنظام الدفع الرباعي الذكي XWD، ووضع الطرق الوعرة الحصري "7+X" بلمسة واحدة، مما يجعل تجربة القيادة على الطرق الوعرة أكثر سهولة وأماناً. ومع الإطلاق التدريجي للنسخة الهجينة القابلة للشحن (PHEV) من T2 في مزيد من الأسواق، أرست جيتور مصفوفة منتجات متكاملة تجمع بين الطرازات العاملة بالبنزين والهجينة، مصمَّمة لتلائم اختلاف استهلاك الطاقة وظروف الطرق بحسب كل دولة، بما يغطي احتياجات التنقل في مختلف السيناريوهات لقاعدة عملاء جيتور المتنوعة حول العالم.
تُقدّم السيارة تجربة منتج متكاملة على صعيد الذكاء والسلامة والراحة: حيث تأتي جميع الطرازات بشكل قياسي بشاشة تحكم مركزية ذكية عالية الدقة، وفتحة سقف بانورامية بقياس 64 بوصة، وكاميرا محيطية بزاوية 360 درجة، ونظام التحكم التكيّفي في السرعة (ACC)، ونظام الكبح الطارئ المستقل (AEB)، وستّ وسائد هوائية، وغيرها من المزايا الأساسية. وبالاقتران مع نظام خفض الضوضاء (NVH) بمستوى هدوء المكتبات، و مقصورة فاخرة ومريحة، تلبّي السيارة على نحو مثالي مختلف احتياجات القيادة اليومية.
علاوةً على ذلك، صُمّمت T2 بما يتوافق مع المعايير العالمية للسيارات في خمس مناطق، واجتازت اختبارات متانة صارمة في ظروف مناخية قاسية، تمتد من حرّ الشرق الأوسط اللاهب إلى برد شمال آسيا القارس. والتزاماً بمواصفات التصنيع الدولية، تتمتع السيارة بمعايير جودة دقيقة تُمكّنها من التكيّف مع ظروف الطرق المعقّدة والمتنوعة في جميع أنحاء العالم.
بفضل هذا الأداء القوي والموثوق، تصدّرت جيتور T2 مبيعات فئة السيارات الصندوقية في 9 أسواق، من بينها الإمارات العربية المتحدة وقطر ومصر. وإلى جانب مبيعاتها العالمية المبهرة، حصدت جيتور T2 العديد من الجوائز الدولية المرموقة، شملت جائزة سيارة العام 2024 في أنغولا، وجائزة Recomendados Autocosmos في تشيلي، ومؤخراً لقب سيارة العام 2026 وبطولة فئة "المغامرات الخفيفة" في جنوب أفريقيا.
وبوصفها العلامة التجارية الوحيدة للسيارات التي تتجاوز إجمالي مبيعاتها التراكمية 2.2 مليون سيارة في غضون سبع سنوات فقط من تأسيسها، أثبتت جيتور مجدداً ما بات يُعرف بـ"سرعة جيتور" من خلال نتائج المبيعات المتميزة لطراز T2. وتتطلع جيتور قُدماً إلى مواصلة صقل تشكيلة منتجاتها العالمية. ومدفوعةً بالابتكار التكنولوجي المتواصل والاستراتيجيات المحلية المصمَّمة بعناية، لتقدّم حلول تنقّل أكثر كفاءةً وملاءمةً للأسواق لمستخدميها حول العالم.
Tina Liu
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