طيران الخليج وكونكورس البحرين الملكي يجدّدان شراكتهما لنسخة 2026 حيث تجتمع أفخم سيارات الخليج والعالم

Gulf Air x Royal Bahrain Concours Signing A selection of cars from the 2025 Royal Bahrain Concours

يفخر كونكورس البحرين الملكي بالإعلان عن تجديد شراكته مع طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، وذلك لنسخة العام 2026 من الفعالية.

يسعدنا أن تجدّد طيران الخليج شراكتها مع كونكورس البحرين الملكي لعام 2026، وأن تدعم الحدث بدورٍ أكبر هذا العام.” — James Brooks-Ward, Chairman of the Royal Bahrain Concours

RIFFA, BAHRAIN, June 17, 2026 /EINPresswire.com/ -- يفخر كونكورس البحرين الملكي بالإعلان عن تجديد شراكته مع طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، وذلك لنسخة العام 2026 من الفعالية.

بعد دعمها للنسخة الافتتاحية من كونكورس البحرين الملكي، تعود طيران الخليج راعيةً للحدث في 2026 بشراكةٍ موسّعة، بما يعكس ثقتها في الإمكانات طويلة الأمد للفعالية، والتزامها بدعم مكانة البحرين المتنامية كوجهة للتجارب الثقافية والفاخرة وتجارب السيارات على المستوى العالمي.

ويُقام كونكورس البحرين الملكي في النادي الملكي للجولف بالرفاع يومَي الجمعة 6 والسبت 7 نوفمبر 2026، حيث يجمع من جديد مجموعةً منتقاةً بعناية من السيارات المميزة، وهواة الاقتناء، والمهتمين، وشركاء قطاع الرفاهية، والضيوف الدوليين.

ويأتي الدعم المتجدّد من طيران الخليج عقب نسخةٍ أولى حقّقت نجاحاً لافتاً، إذ استقبلت 60 سيارة من سيارات هواة الاقتناء وأكثر من 200 سيارة تابعة لأعضاء أبرز نوادي السيارات في دول مجلس التعاون الخليجي. وبفضل التفاعل الإقليمي القوي والاهتمام الدولي المتنامي، يرسّخ كونكورس البحرين الملكي مكانته سريعاً بوصفه واحداً من أهمّ الإضافات الجديدة إلى أجندة الكونكورس العالمية.

طيران الخليج

بوصفها الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، تؤدّي طيران الخليج دوراً محورياً في ربط المملكة بالعالم. وتؤكّد شراكتها المستمرة مع كونكورس البحرين الملكي الطموح المشترك للجهتين في إبراز البحرين كوجهة للتميّز والضيافة والتجارب الفاخرة.

الناقلة الوطنية التي تأسست في عام 1950 تعد من أعرق شركات الطيران التجارية في الشرق الأوسط. وتقوم طيران الخليج، انطلاقاً من مركزها الرئيسي في مطار البحرين الدولي، بربط البحرين بوجهاتٍ مختلفة في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وأمريكا الشمالية وشبه القارة الهندية والشرق الأقصى.

ومن خلال دعمها المتجدّد والموسّع، تسهم طيران الخليج في الترحيب بالضيوف وهواة الاقتناء والزوار الدوليين القادمين إلى البحرين لحضور كونكورس البحرين الملكي 2026، بما يعزّز مكانة الحدث احتفاءً لا بالتميّز في عالم السيارات فحسب، بل بثقافة المملكة وضيافتها وانفتاحها على العالم كذلك.

وفي هذا الصدد، قال السيد جيمس بروكس-وارد، رئيس مجلس إدارة كونكورس البحرين الملكي: "يسعدنا أن تجدّد طيران الخليج شراكتها مع كونكورس البحرين الملكي لعام 2026، وأن تدعم الحدث بدورٍ أكبر هذا العام.

لقد كانت طيران الخليج جزءاً من مسيرتنتا منذ البداية، إذ دعمت النسخة الافتتاحية وأسهمت معنا في تعريف هواة الاقتناء والمهتمين والضيوف من مختلف أنحاء المنطقة وخارجها بكونكورس البحرين الملكي. وقرارها بتعزيز هذه المشاركة في 2026 يعد إعلاناً كبيراً بالثقة فيما نمثله.

وبوصفها الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، تُعدّ طيران الخليج شريكاً بديهياً لحدثٍ صُمّم ليجلب أرقى سيارات العالم وكبار هواة الاقتناء والعلامات الفاخرة إلى المملكة. ونتشارك معاً الالتزام بتقديم البحرين في أبهى صورها: مضيافةً، وطموحةً، وتربط العالم ببعضه، وقادرة بحق على استضافة تجارب عالمية المستوى".

من جهته، أضاف السيد مارتن غاوس، الرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج:" بعد النجاح الذي حقّقته النسخة الافتتاحية من كونكورس البحرين الملكي، يسعدنا أن نجدّد شراكتنا مع الحدث ونعزّزها لعام .2026

لقد أبرزت النسخة الأولى قوة مجتمع الرفاهية والسيارات في البحرين، كما استقطبت اهتمام هواة الاقتناء والمهتمين والزوار من مختلف أنحاء المنطقة والعالم. وكلّنا ثقة في استمرار نمو كونكورس البحرين الملكي، ونفخر بأداء دورٍ أكبر في دعم حدث هذا العام.

كونها الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، تلتزم طيران الخليج بدعم المبادرات التي تُبرز المملكة كوجهة دولية متميزة. ويُعدّ كونكورس البحرين الملكي مثالاً بارزاً على هذا الطموح، إذ يجمع بين التميّز في عالم السيارات والضيافة والثقافة في أجواءٍ تعكس أجمل ما في البحرين".

ويُنظَّم كونكورس البحرين الملكي من قِبَل شركة Thorough Events بالتعاون مع هيئة البحرين للسياحة والمعارض، قد رسّخ مكانته سريعاً بوصفه إضافةً كبرى إلى أجندة الفعاليات الفاخرة في المنطقة، وحدثاً جديداً هاماً في عالم الكونكورس الدولي.

سيتم الإعلان لاحقاً عن المزيد من التفاصيل حول برنامج النسخة 2026 والسيارات المشاركة والشركاء ومعلومات التذاكر.

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