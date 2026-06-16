La seguridad moderna ya no opera aislada del negocio

Expo Seguridad México 2026

Crónica de Expo Seguridad México 2026 tras conversar con especialistas de la industria y fabricantes líderes como HID, Milestone Systems, Traka y Hanwha Vision.

MIAMI, FL, UNITED STATES, June 16, 2026 / EINPresswire.com / -- Por: Victor Galvis, director de relaciones públicas de Signalis GroupParticipar en Expo Seguridad México 2026 y conversar con especialistas de la industria, entre integradores, usuarios finales y fabricantes líderes como HID Traka y Hanwha Vision, me dejó una idea rondando por la cabeza: la seguridad dejó de ser solo seguridad.Tecnologías creadas originalmente para ese fin hoy están siendo aplicadas en múltiples procesos y avanzan hacia un escenario donde se convertirán en herramientas clave para áreas como ventas, logística, mercadeo, inventarios, operaciones e incluso la gerencia general de las organizaciones.Video inteligenteFue sorprendente interactuar con las soluciones que ofrecen hoy empresas como Milestone Systems y Hanwha Vision en términos de video inteligente.Hace años que los sistemas de videovigilancia son utilizados por las tiendas para analizar comportamientos de compra, pero hoy su alcance está en otro nivel.Gracias a la capacidad de procesar millones datos en segundos y a las analíticas de video impulsadas por IA, los minoristas pueden orientar estrategias de marketing con mayor precisión, identificando, por ejemplo, qué segmentos demográficos tienen más probabilidades de visitar determinadas zonas en momentos específicos; y esto es solo una parte de las posibilidades: conteo de personas, mapas de calor, monitoreo de ocupación y múltiples herramientas de apoyo para los departamentos de ventas y marketing.Este mismo método aplica para la videovigilancia pública, más allá de la seguridad, ahora es utilizada para optimizar el tráfico vehicular o la recolección de basuras en las ciudades, además las plataformas modernas de gestión de video tienen la capacidad de articularse con bodycams, drones y radares, datos que a la postre ayudan a prevenir incendios o alertar sobre tormentas.En hospitales, estos sistemas permiten detectar si un paciente se cayó de la cama o verificar si tomó su medicación; en escuelas, ayudan a localizar niños extraviados o prevenir situaciones de bullying.En fin, ya se imaginarán el mundo de posibilidades que el video inteligente está abriendo para estas y otras industrias como transporte, hoteles, bancos, gobierno, infraestructura crítica, edificios corporativos y bienes raíces.Identidades y accesoCuando escuchaba el término “control de acceso”, solía asociarlo únicamente con las áreas de seguridad y con la función de impedir que una persona ingresara a zonas restringidas sin autorización.Sin embargo, después de visitar el estand de HID, el concepto adquirió una dimensión mucho más amplia. Hoy, las identificaciones pueden alojarse en el celular bajo un interesante concepto denominado ‘Mobile Access’.Pero el cambio va mucho más allá de la practicidad. Imagine, por ejemplo, que trabaja en el departamento de TI de una universidad y puede desarrollar una aplicación donde estudiantes y profesores lleven su credencial digital para acceder a bibliotecas, restaurantes, laboratorios o estacionamientos desde una sola plataforma. El nivel de trazabilidad y control que esto aporta a la administración es enorme.Ahora imagine que esos datos de acceso están disponibles en tiempo real para gestionar la ocupación de espacios, optimizar el uso de recursos o incluso apagar luces y aire acondicionado en áreas desocupadas.Estamos hablando de ahorros monumentales y todo sigue partiendo de la seguridad. Lo más interesante es que estos fabricantes no pierden de vista su objetivo principal: desarrollar tecnologías cada vez más seguras mientras amplían su impacto en otras áreas de la organización.Por ejemplo, HID se ha destacado en la industria por desarrollar protocolos de comunicación (OSDP), lectores compatibles con tarjetas físicas, identidades móviles y reconocimiento facial (Amico), además de tecnologías como Seos, diseñadas para proteger las credenciales contra clonación.Gestión de llaves y activosFinalmente, me gustaría referirme a las soluciones inteligentes de gestión de llaves y activos de Traka que pude conocer durante Expo Seguridad México 2026.Muchas veces se subestima el riesgo de no saber quién tomó una llave y en qué momento lo hizo. La circulación constante de personal interno (equipos de seguridad, limpieza, mantenimiento o administración) y externo, incluidos contratistas y visitantes, incrementa el riesgo de pérdidas y, en consecuencia, la posibilidad de accesos no autorizados a áreas críticas.Diseñados específicamente para este propósito, los gabinetes inteligentes y lockers de Traka permiten a las organizaciones gestionar la entrega y devolución de llaves y activos mediante TrakaWEB, su plataforma centralizada de administración, la cual proporciona monitoreo en tiempo real, trazabilidad y generación de reportes para todas las ubicaciones. Esto ayuda a prevenir pérdidas, fortalecer la seguridad operativa y garantizar la continuidad del negocio dentro de una organización.Además, TrakaWEB permite integraciones con sistemas de control de acceso existentes, plataformas de recursos humanos y herramientas de gestión de personal, convirtiendo a Traka en una extensión natural de la infraestructura de seguridad ya implementada por las organizaciones.Más allá de las llaves, con esta tecnología aplica el mismo nivel de control y trazabilidad en la gestión de armas de fuego, notebooks, tablets, radios y otros dispositivos críticos. Incluso incorporan funciones como la validación del nivel de batería antes de liberar un equipo, reduciendo contratiempos y optimizando las operaciones diarias.Cada transacción queda registrada y vinculada a la identidad de un usuario, ya sea autenticado mediante PIN, tarjeta o biometría, creando una cadena de custodia ininterrumpida para cada elemento dentro del sistema.Pensemos, por ejemplo, en un trabajador minero preparándose para ingresar a una zona operativa profunda y que el sistema advierta que el radio asignado no cuenta con suficiente carga de batería. Ese tipo de alertas puede salvar vidas.Reflexiones finalesDurante años, gran parte de la conversación estuvo enfocada en sumar capacidades: más cámaras, más controles, más herramientas y más capas de protección. Hoy, la expectativa es diferente.Ya no se trata únicamente de automatizar procesos, sino de reducir fricción, simplificar tareas y permitir que la tecnología opere de manera más eficiente. Al mismo tiempo, las organizaciones avanzan hacia ecosistemas cada vez más interconectados, donde distintas plataformas dejan de funcionar de forma aislada y comienzan a intercambiar información entre sí.

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