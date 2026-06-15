World Business Outlook – ម៉ាកថែទាំម្តាយ និងទារកល្អបំផុតប្រចាំអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ឆ្នាំ 2026
Momcozy ទទួលបានពានរង្វាន់ “ម៉ាកថែទាំម្តាយ និងទារកល្អបំផុតប្រចាំអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ឆ្នាំ 2026” បង្ហាញពីភាពជាអ្នកដឹកនាំក្នុងនវានុវត្តន៍សម្រាប់ការថែទាំម្តាយ និងទារក
PHNOM PENH, CAMBODIA, June 15, 2026 /EINPresswire.com/ -- Momcozy ដែលជាម៉ាកឈានមុខគេក្នុងវិស័យថែទាំស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ និងទារក ហើយទទួលបានការជឿទុកចិត្តពីម្តាយជាង 5 លាននាក់ទូទាំងពិភពលោក ត្រូវបានជ្រើសរើសជាម៉ាក Best Mother & Baby Care Brand SEA 2026 ដោយ World Business Outlook ដើម្បីទទួលស្គាល់ការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងការបង្កើតនវានុវត្តន៍ ការទទួលបានទំនុកចិត្តពីអ្នកប្រើប្រាស់ និងឥទ្ធិពលដែលកំពុងកើនឡើងរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីផ្សារផលិតផលថែទាំម្តាយ និងទារកទូទាំងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍។
ខណៈដែលគ្រួសារនៅទូទាំងអាស៊ីអាគ្នេយ៍កាន់តែស្វែងរកផលិតផលដែលរួមបញ្ចូលទាំងភាពងាយស្រួល ផាសុកភាព និងនវានុវត្តន៍ដែលអាចអនុវត្តបានជាក់ស្តែង តម្រូវការសម្រាប់ដំណោះស្រាយថែទាំម្តាយ និងទារកដែលមានគុណភាពខ្ពស់ក៏កំពុងកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់។ ចាប់ពីអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ និងការស្តារសុខភាពក្រោយសម្រាលកូន រហូតដល់ការបំបៅដោះកូន ការផ្តល់អាហារដល់ទារក និងការថែទាំប្រចាំថ្ងៃ ឪពុកម្តាយសម័យទំនើបកំពុងស្វែងរកម៉ាកដែលអាចជឿទុកចិត្តបាន និងអាចគាំទ្រពួកគេនៅគ្រប់ដំណាក់កាលនៃការចិញ្ចឹមកូន។
ដោយផ្អែកលើការយល់ដឹងយ៉ាងស៊ីជម្រៅអំពីតម្រូវការដែលកំពុងផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះ Momcozy បានបង្កើតសំណុំផលិតផលដែលត្រូវបានរចនាឡើងស្របតាមការពិតនៃការចិញ្ចឹមកូនក្នុងសម័យទំនើប។ ផលិតផលរបស់ម៉ាកនេះរួមមាន ម៉ាស៊ីនបូមទឹកដោះម្តាយប្រភេទពាក់បាន (Wearable Breast Pumps), KleanPal Pro Bottle Washer, Sterilizer & Dryer និងឧបករណ៍ស្ពាយទារក 2-in-1 Hip Seat Baby Carrier ដែលមានភាពបត់បែនខ្ពស់។ នវានុវត្តន៍ទាំងនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីជួយសម្រួលការចិញ្ចឹមកូនប្រចាំថ្ងៃ និងបង្កើនភាពផាសុកភាព ភាពងាយស្រួល និងទំនុកចិត្តសម្រាប់គ្រួសារ។
ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ Momcozy បានពង្រីកវត្តមានរបស់ខ្លួនយ៉ាងស្ថិរភាពនៅទូទាំងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ និងទទួលបានទំនុកចិត្តពីឪពុកម្តាយជាច្រើន តាមរយៈការរចនាផលិតផលដែលគិតគូរយ៉ាងល្អ នវានុវត្តន៍ជាបន្តបន្ទាប់ និងវិធីសាស្រ្តដែលផ្តោតលើអតិថិជនជាចម្បង។ ដោយផ្តោតលើបញ្ហាពិតប្រាកដនៃការចិញ្ចឹមកូន និងផ្តល់នូវដំណោះស្រាយដែលអាចអនុវត្តបាន Momcozy បានក្លាយជាម៉ាកមួយក្នុងចំណោមម៉ាកដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងវិស័យថែទាំម្តាយ និងទារកប្រចាំតំបន់។
លោកស្រី Ellen Zhou នាយកផ្នែកទីផ្សារប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក (APAC Marketing Director) របស់ Momcozy បានមានប្រសាសន៍ថា៖
“នៅ Momcozy យើងជឿជាក់ថា ការគាំទ្រម្តាយមិនមែនមានន័យត្រឹមតែការបង្កើតផលិតផលប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងជាការយល់ដឹងអំពីការពិតនៃការចិញ្ចឹមកូនក្នុងសម័យទំនើប និងជួយឱ្យគ្រួសាររីកចម្រើននៅគ្រប់ដំណាក់កាលនៃដំណើរជីវិតនេះផងដែរ។
ការទទួលបានការទទួលស្គាល់នេះគឺជាទាំងកិត្តិយស និងការទទួលខុសត្រូវ។ វាឆ្លុះបញ្ចាំងពីទំនុកចិត្តដែលឪពុកម្តាយទូទាំងអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានផ្តល់ឱ្យម៉ាករបស់យើង និងពង្រឹងការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់យើងក្នុងការផ្តល់នូវនវានុវត្តន៍ដែលមានអត្ថន័យ និងអាចកែលម្អជីវិតគ្រួសារប្រចាំថ្ងៃបានយ៉ាងពិតប្រាកដ។ រាល់សមិទ្ធផលដែលយើងសម្រេចបាន គឺមានមូលដ្ឋានលើបទពិសោធន៍របស់ម្តាយ និងគ្រួសារដែលយើងបម្រើ ហើយពានរង្វាន់នេះជំរុញឱ្យយើងបន្តលើកកម្ពស់ស្តង់ដារនៃភាពផាសុកភាព ភាពងាយស្រួល និងការយកចិត្តទុកដាក់។ យើងសូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះទំនុកចិត្តពីសហគមន៍របស់យើង និងនៅតែប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការជួយឱ្យឪពុកម្តាយអាចដើរលើដំណើររបស់ពួកគេដោយមានទំនុកចិត្ត និងសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តកាន់តែខ្ពស់។”
ពានរង្វាន់នេះបានពង្រឹងបន្ថែមទៀតនូវតួនាទីរបស់ Momcozy ក្នុងនាមជាម៉ាកថែទាំម្តាយ និងទារកឈានមុខគេមួយនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍។ នៅពេលអនាគត ក្រុមហ៊ុននឹងបន្តផ្តោតលើការពង្រីកការចូលដំណើរការទៅកាន់ដំណោះស្រាយចិញ្ចឹមកូនប្រកបដោយនវានុវត្តន៍ ខណៈដែលបន្តគាំទ្រតម្រូវការដែលកំពុងវិវឌ្ឍរបស់គ្រួសារទូទាំងតំបន់។
បច្ចុប្បន្ន ផលិតផល Momcozy មានលក់តាមរយៈ គេហទំព័រផ្លូវការរបស់ម៉ាក ហាងផ្លូវការនៅលើ Shopee, Lazada និង TikTok Shop ព្រមទាំងបណ្តាញដៃគូផ្នែកសម្ភារៈសម្រាប់ម្តាយ និងទារក និងដៃគូលក់រាយជាច្រើននៅទូទាំងអាស៊ីអាគ្នេយ៍។
អំពី Momcozy
ចាប់តាំងពីការបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2018 មក Momcozy — ម៉ាកម៉ាស៊ីនបូមទឹកដោះម្តាយប្រភេទពាក់បានលេខ 1 នៅលើពិភពលោក* — បានរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សក្លាយជាអ្នកដឹកនាំក្នុងវិស័យ FemTech ដោយផ្តល់ជូននូវផលិតផលច្នៃប្រឌិតដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីគាំទ្រម្តាយ និងទារក ចាប់ពីអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ រហូតដល់ក្រោយសម្រាល និងលើសពីនោះទៅទៀត។
ជាមួយនឹងការប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះនវានុវត្តន៍ និងភាពផាសុកភាព Momcozy បានកំណត់និយមន័យថ្មីសម្រាប់ការថែទាំមាតា តាមរយៈម៉ាស៊ីនបូមទឹកដោះម្តាយប្រភេទពាក់បាន អាវទ្រនាប់សម្រាប់បំបៅដោះកូន និងផលិតផលចាំបាច់ផ្សេងៗ ដែលត្រូវបានរចនាឡើងឱ្យសមស្របនឹងជីវិតរបស់ម្តាយសម័យទំនើប។
ផលិតផលរបស់ Momcozy ត្រូវបានស្រឡាញ់ និងជឿទុកចិត្តដោយម្តាយជាង 5 លាននាក់នៅក្នុងជាង 80 ប្រទេស ហើយមានលក់ដោយផ្ទាល់តាមរយៈ គេហទំព័រផ្លូវការរបស់ម៉ាក និងតាមរយៈអ្នកលក់រាយធំៗដូចជា Babylist, Walmart, Target និង Amazon។
បេសកកម្មរបស់ Momcozy គឺផ្តល់នូវដំណោះស្រាយគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ដើម្បីផ្តល់ភាពផាសុកភាព និងការគាំទ្រដែលម្តាយត្រូវការ នៅគ្រប់ដំណាក់កាលនៃដំណើរជីវិតរបស់ពួកគេ។
*ផ្អែកលើចំណែកទីផ្សារសកលនៃម៉ាស៊ីនបូមទឹកដោះម្តាយប្រភេទពាក់បាន យោងតាម Grand View Research ឆ្នាំ 2024។
Lee Tze Hui
momcozy
+60 11-6812 8544
lee.tze.hui@momcozy.com
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.