DEQ accepting public comment on draft major-source air permit for ATI Specialty Materials

The NC Department of Environmental Quality’s Division of Air Quality (DAQ) is accepting public comments on a draft air quality permit for ATI Specialty Materials – Bakers Plant in Union County.

ATI processes scrap metal at its facility in Monroe. The facility currently holds a synthetic minor air quality permit that restricts its emissions to minor source levels. The facility has applied to expand its operations and remove these limits, reclassifying it as a major source facility that requires a Title V permit.

Air dispersion modeling reviewed by DAQ determined that the facility’s emissions of toxic air pollutants are not expected to cause an exceedance of the state’s acceptable ambient levels.

The draft permit includes conditions that ensure ambient levels of all pollutants emitted by the facility comply with emission standards, including applicable health-based standards, beyond the facility’s fence line. ATI would be subject to recordkeeping and reporting requirements and regular inspections.

The Division will consider all public comments before making a final decision on the proposed permit. Comments or requests for a public hearing will be accepted until July 6, 2026.

Comments can be emailed to daq.publiccomments@deq.nc.gov with “ATI.25A” in the subject line or left via voicemail by calling 919-707-8430. Comments can also be mailed to:

NCDEQ Division of Air Quality

1641 Mail Service Center

Raleigh, North Carolina 27699-1641

Copies of the public notice, draft permit, draft permit review, permit application, community profile report and a one-page project fact sheet are available online.

La División de Calidad del Aire (DAQ) del Departamento de Calidad Medioambiental de Carolina del Norte está recopilando comentarios del público sobre un proyecto de permiso de calidad del aire para la planta de ATI Specialty Materials – Bakers, situada en el condado de Union.

La ATI procesa chatarra en sus instalaciones de Monroe. Actualmente, la instalación cuenta con un permiso de calidad del aire para fuentes menores sintéticas que limita sus emisiones a los niveles correspondientes a fuentes menores. La instalación ha solicitado ampliar sus operaciones y eliminar estas restricciones, lo que la reclasificaría como instalación de gran impacto que requiere un permiso del Título V.

El modelado de dispersión del aire revisado por la DAQ determinó que no se prevé que las emisiones de contaminantes atmosféricos tóxicos de la instalación superen los niveles ambientales aceptables establecidos por el estado.

El borrador del permiso incluye las condiciones que garantizan que los niveles medioambientales de todos los contaminantes emitidos por la sede, más allá de sus vallas, cumplan con los estándares de emisión, incluidos los estándares de salud aplicables. La ATI estará sujeta a mantener registros, informes e inspecciones periódicas.

La División considerará todos los comentarios públicos antes de tomar una decisión final sobre el permiso propuesto. Se aceptarán comentarios o solicitudes de audiencia pública hasta el 6 de julio de 2026.

Los comentarios se pueden enviar por correo electrónico a daq.publiccomments@deq.nc.gov, indicando “ATI.25A” en el asunto, o se puede dejar un mensaje de voz en el 919-707-8430. También se pueden enviar comentarios por correo postal a:

NCDEQ Division of Air Quality

1641 Mail Service Center

Raleigh, North Carolina 27699-1641

Copias del aviso público, el borrador del permiso, el borrador de la revisión del permiso, la solicitud del permiso, el informe de perfil de la comunidad y una hoja informativa de una página sobre el proyecto están disponibles en línea.