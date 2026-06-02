INULTA nommée Meilleur partenaire d’implémentation EPM par CCH Tagetik

Best EPM Implementation Partner Award Inulta Inulta team

Avec plus de 250 projets mondiaux, INULTA s’impose comme partenaire d’implémentation de confiance dans l’écosystème CCH Tagetik.

PARIS, FRANCE, June 2, 2026 /EINPresswire.com/ -- INULTA, société de conseil spécialisée dans les solutions logicielles financières et partenaire stratégique Platinum de Wolters Kluwer CCH Tagetik, a été nommée Meilleur partenaire d’implémentation EPM par CCH Tagetik, lors de la conférence CCH Tagetik InTouch26, le 18 mai 2026. Cette distinction met en valeur l’excellence de l’entreprise dans la réalisation d’implémentations complexes d’Enterprise Performance Management (EPM) dans le contexte des programmes mondiaux de transformation financière.

Ce prix met en avant l’expertise spécialisée d’INULTA dans l’implémentation de CCH Tagetik, en particulier dans le secteur des services financiers. Avec plus de 100 experts certifiés CCH Tagetik, plus de 250 projets à son palmarès et une expérience auprès de plus de 50 grandes entreprises rien que dans du secteur bancaire et de l’assurance, INULTA réunit l’envergure, la compréhension métier de la finance, la rigueur d’implémentation et la connaissance réglementaire requises pour les programmes complexes de transformation EPM.

L’entreprise accompagne la transformation des fonctions de pilotage d’entreprise dans les services financiers, l’industrie manufacturière, l’automobile, l’énergie et d’autres environnements d'entreprise complexes, avec des services couvrant la budgétisation et la planification, la clôture et la consolidation, la gestion des publications financières, le reporting fiscal et réglementaire, la gestion de la chaîne d’approvisionnement et le conseil.

« Nous sommes ravis de décerner à INULTA le prix du Meilleur partenaire d’implémentation EPM, en reconnaissance de son excellence dans la réalisation d’implémentations complexes de CCH Tagetik. INULTA a constamment démontré une solide expertise d’implémentation dans le cadre de programmes de transformation financière, en accompagnant à la fois les partenaires et les clients grands comptes avec une capacité de livraison flexible et de haute qualité. La profondeur de son expertise et son engagement en faveur des résultats clients font d’INULTA un partenaire de confiance au sein de l’écosystème CCH Tagetik. Ensemble, CCH Tagetik et INULTA continuent de créer une valeur concrète et significative pour nos clients communs », a déclaré Matt Rodwell, Global Partner Sales Director, CCH Tagetik.

Cette reconnaissance intervient alors que CCH Tagetik continue d’être reconnu comme l’une des principales plateformes CPM/EPM au monde pour la transformation financière. Wolters Kluwer a été nommé Leader dans le Gartner Magic Quadrant 2025 pour les logiciels de planification financière pour sa solution CCH Tagetik, Leader dans le Gartner Magic Quadrant 2026 pour les solutions de clôture financière et de consolidation, ainsi que Market Leader dans le rapport BARC Score Financial Performance Management 2026.

«Ce prix est décerné précisément en reconnaissance du domaine dans lequel INULTA a construit sa réputation: les programmes complexes de transformation financière, où la technologie, l’expertise finance, la discipline d’exécution et la collaboration au sein de l’écosystème doivent fonctionner ensemble», a déclaré Valentin Bratu, Managing Partner chez INULTA. «Dans les secteurs de la banque et de l’assurance en particulier, la transformation n’est jamais simple. Ces organisations évoluent sous forte pression réglementaire, avec des structures de consolidation complexes, des cycles de reporting exigeants et une tolérance zéro pour les données non fiables. C’est précisément là qu’une expertise approfondie de CCH Tagetik fait la différence.»

Les équipes d’INULTA ont accompagné des programmes de transformation des fonctions de pilotage d’entreprise pour des organisations reconnues à l’échelle mondiale, notamment Philip Morris International, Danone, Nissan, Renault, Raiffeisen Bank et la Lower Colorado River Authority, ainsi que de nombreuses autres grandes entreprises opérant dans des environnements complexes, réglementés et internationaux.

L’entreprise a également participé à des projets impliquant des sociétés du Big 4, notamment PwC et EY, ainsi que d’autres partenaires d’implémentation régionaux et mondiaux. Cette expérience positionne INULTA comme un partenaire d'implémentation solide pour les revendeurs CCH Tagetik, les sociétés de conseil et les équipes d’entreprise qui souhaitent renforcer leur capacité d’implémentation sans compromettre la qualité, la gouvernance ou la confiance des clients.

Ce prix reflète également une période plus large d’expansion internationale pour INULTA. En 2025, l’entreprise a augmenté son chiffre d’affaires de 47 %, de 5,5 millions d’euros en 2024 à 8 millions d’euros en 2025, soutenue par l’acquisition stratégique de Filight en Slovénie et par la consolidation permanente de ses capacités d'exécution internationales. Cette montée en envergure augmente la capacité de l’entreprise à accompagner des programmes complexes de transformation CCH Tagetik, tant dans les environnements grands comptes, que dans les projets menés avec des partenaires.

À propos d’INULTA

INULTA aide les entreprises à libérer leur potentiel analytique en fournissant des solutions logicielles et une expertise de conseil pour une prise de décision en temps réel, robuste et pertinente. En combinant des capacités techniques EPM avec une forte expertise métier, INULTA accompagne les équipes des finances dans l’innovation, la transformation digitale et l’analyse en temps réel.

En tant que partenaire stratégique Platinum de Wolters Kluwer CCH Tagetik, INULTA fournit des services couvrant la budgétisation et la planification, la clôture et la consolidation, la gestion des publications financières, le reporting statutaire, la gestion de la performance commerciale, la gestion de la chaîne d’approvisionnement et le conseil.

Avec plus de 100 experts certifiés CCH Tagetik, plus de 250 projets à son palmarès, des centaines d’entreprises accompagnées et une expérience d'implémentation en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie, INULTA accompagne les grands comptes, les organisations de services financiers, les programmes menés par des entreprises du Big 4 et les initiatives de transformation pilotées par les partenaires.

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