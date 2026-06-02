INULTA von CCH Tagetik als bester EPM-Implementierungspartner ausgezeichnet

Inulta Best EPM Implementation Partner Award Inulta team

Mit mehr als 250 Projekten weltweit festigt INULTA seine Rolle als vertrauenswürdiger Implementierungspartner im CCH Tagetik-Ökosystem.

MUNCHEN, GERMANY, June 2, 2026 /EINPresswire.com/ -- INULTA, spezialisiert auf Finanzsoftwareberatung und strategischer Wolters Kluwer CCH Tagetik Platinum Partner, wurde von CCH Tagetik auf der CCH Tagetik InTouch26 Konferenz am 18. Mai 2026 als bester EPM-Implementierungspartner ausgezeichnet. Diese Auszeichnung würdigt die herausragende Leistung des Unternehmens bei der Implementierung komplexer Enterprise Performance Management (EPM)-Systeme im Rahmen globaler Transformationsprogramme im Finanzbereich.

Die Auszeichnung unterstreicht die Expertise von INULTA bei der Implementierung von CCH Tagetik, insbesondere im Finanzdienstleistungssektor. Mit über 100 CCH Tagetik-zertifizierten Experten, mehr als 250 Projekten im Portfolio und Erfahrung mit über 50 führenden Unternehmen allein im Banken- und Versicherungswesen bietet INULTA die nötige Größe, das umfassende Finanzwissen, die Implementierungsdisziplin und das regulatorische Know-how für komplexe EPM-Transformationsprogramme. Das Unternehmen unterstützt die Transformation des Unternehmensmanagements in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Fertigung, Automobilindustrie, Energie und anderen komplexen Unternehmensumgebungen. Die Dienstleistungen umfassen Budgetierung und Planung, Monatsabschluss und Konsolidierung, Offenlegungsmanagement, Steuer- und aufsichtsrechtliche Berichterstattung, Supply-Chain-Management und Beratung.

Matt Rodwell, Global Partner Sales Director bei CCH Tagetik sagte: „Wir freuen uns, INULTA als besten EPM-Implementierungspartner auszuzeichnen und damit ihre herausragende Leistung bei der Implementierung komplexer CCH Tagetik-Lösungen zu würdigen. INULTA hat seine hohe Implementierungskompetenz in Finanztransformationsprogrammen kontinuierlich unter Beweis gestellt und unterstützt sowohl Partner als auch Unternehmenskunden mit skalierbaren und qualitativ hochwertigen Lösungen. Dank ihrer umfassenden Expertise und ihres Engagements für die Kundenzufriedenheit ist INULTA ein hoch angesehener Partner im CCH Tagetik-Ökosystem. Gemeinsam schaffen CCH Tagetik und INULTA weiterhin einen spürbaren Mehrwert für unsere gemeinsamen Kunden“.

Diese Auszeichnung unterstreicht die anhaltende Anerkennung von CCH Tagetik als eine der weltweit führenden CPM/EPM-Plattformen für die Transformation des Finanzwesens. Wolters Kluwer wurde für seine CCH Tagetik-Lösung im Gartner Magic Quadrant 2025 für Finanzplanungssoftware als führendes Unternehmen, im Gartner Magic Quadrant 2026 für Lösungen für Finanzabschluss und Konsolidierung als führendes Unternehmen und im BARC Score Financial Performance Management Report 2026 als Marktführer ausgezeichnet.

Valentin Bratu, Managing Partner bei INULTA sagte: „Diese Auszeichnung würdigt genau das, worauf INULTA seinen guten Ruf aufgebaut hat: komplexe Transformationsprogramme im Finanzbereich, bei denen Technologie, Finanzexpertise, Projektmanagement und die Zusammenarbeit im Ökosystem Hand in Hand gehen müssen“. „Insbesondere im Banken- und Versicherungswesen ist Transformation nie einfach. Diese Organisationen arbeiten unter regulatorischem Druck, mit komplexen Konsolidierungsstrukturen, anspruchsvollen Berichtszyklen und null Toleranz für unzuverlässige Daten. Genau hier kommt die umfassende Expertise von CCH Tagetik zum Tragen.“

Die Teams von INULTA haben Transformationsprogramme im Management global anerkannter Unternehmen wie Philip Morris International, Danone, Nissan, Renault, der Raiffeisen Bank und der Lower Colorado River Authority sowie zahlreicher weiterer Unternehmen in komplexen, regulierten und multinationalen Umfeldern unterstützt.

Das Unternehmen hat zudem Projekte mit den Big-Four-Wirtschaftsprüfungsgesellschaften PwC und EY sowie anderen regionalen und globalen Implementierungspartnern begleitet. Dank dieser Erfahrung ist INULTA ein starker Partner für CCH Tagetik-Reseller, Beratungsunternehmen und Enterprise-Teams, die ihre Implementierungskapazitäten ausbauen möchten, ohne Kompromisse bei Qualität, Governance oder Kundenvertrauen einzugehen.

Die Auszeichnung spiegelt auch die internationale Expansion von INULTA wider. Im Jahr 2025 steigerte das Unternehmen seinen Umsatz um 47 % von 5,5 Millionen Euro im Jahr 2024 auf 8 Millionen Euro im Jahr 2025. Dies wurde durch die strategische Übernahme von Filight in Slowenien und den kontinuierlichen Ausbau der internationalen Projektkapazitäten von INULTA ermöglicht. Die erweiterte Größe des Unternehmens stärkt seine Fähigkeit, komplexe CCH Tagetik-Transformationsprogramme in Enterprise- und Partnerumgebungen zu unterstützen.

Über INULTA

INULTA unterstützt Unternehmen dabei, ihr analytisches Potenzial voll auszuschöpfen. Wir bieten Softwarelösungen und Beratungskompetenz für fundierte, relevante und robuste Entscheidungen in Echtzeit. Durch die Kombination von EPM-Technologie mit umfassender Branchenexpertise unterstützt INULTA Finanzteams bei Innovation, digitaler Transformation und Echtzeitanalyse.

Als strategischer Wolters Kluwer CCH Tagetik Platinum Partner bietet INULTA Dienstleistungen in den Bereichen Budgetierung und Planung, Monatsabschluss und Konsolidierung, Offenlegungsmanagement, gesetzliche Berichterstattung, Vertriebsperformance-Management, Supply-Chain-Management und Beratung.

Mit über 100 CCH Tagetik-zertifizierten Experten, mehr als 250 Projekten im Portfolio, Hunderten betreuten Unternehmen und Erfahrung in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten und Asien unterstützt INULTA Unternehmenskunden, Finanzdienstleister, Programme der Big Four und Transformationsinitiativen von Partnern. Erfahren Sie mehr über INULTA auf www.inulta.com und folgen Sie uns auf LinkedIn.

Medienkontakt:

INULTA Pressestelle

press@inulta.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.